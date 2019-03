Live-Ticker Paris gegen ManU: Nächster Treffer! Ex-Bayer Bernat macht PSG froh

Paris Saint-Germain empfängt Manchester United zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Können die Engländer PSG diesmal mehr Paroli bieten als im Hinspiel? Das Spiel im Live-Ticker.

Paris Saint-Germain - Manchester United 1:1 (-:-), Heute, 6. März, 21.00 Uhr

Paris Saint-Germain: Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Dani Alves, Draxler, di Maria - Mbappé Manchester United: de Gea - Lindelöf, Smalling, Bailly - A. Young, Shaw - McTominay, Fred - Pereira - Rashford, R. Lukaku Tore: 0:1 Lukaku (2.), 1:1 Bernat (13.) Schiedsrichter: Damir Skomina (SVN)

7. Minute: Paris reagiert mit wütenden Angriffen und sucht den direkten Gegenstoß. Plötzlich erleben wir ein richtig spannendes Fußballspiel. Das klare Hinspiel-Ergebnis ist zu diesem Zeitpunkt fast vergessen.

2. Minute: TOOOOR für ManU. Unglaublich. Wahnsinns-Auftakt für die Gäste aus Manchester! Der Ex-Schalker Kehrer spielt einen misslungenen Pass in das Abwehrzentrum. Lukaku erwischt die Kugel vor Thiago Silva und bugsiert den Ball vorbei an Kult-Keeper Buffon in den leeren Kasten.

1. Minute: Die Partie läuft!

20.57 Uhr: Die legendäre Hymne ertönt! Da hat der ein oder andere Spieler - und auch Fan - ein Tränchen im Auge.

20.40 Uhr: Dass es Überraschungen auch in dem höchsten europäischen Klub-Wettbewerb geben kann, hat am Dienstag erst Ajax Amsterdam unter Beweis gestellt. Die Niederländer siegten trotz Hinspiel-Pleite mit 4:1 im Bernabeu-Stadion und haben den amtierenden Dreifach-Titelträger Real Madrid hinausgeworfen.

20.14 Uhr: In knapp einer Dreiviertel Stunde geht es los. Die Aufstellungen beider Mannschaften sind eingetrudelt und wir sehen, dass PSG-Coach Tuchel mit Kehrer und Draxler zwei ehemalige Schalker in die Startformation berufen hat. Auf der Gegenseite müssen die Engländer ohne Mittelfeld-Star Pogba auskommen, der gesperrt ist.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Champions-League-Duell zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United. Anpfiff des Achtelfinal-Rückspiels im Pariser Prinzenpark ist heute um 21 Uhr.

Vorbericht: Paris Saint-Germain gegen Manchester United

Nach dem 2:0-Sieg für PSG im altehrwürdigen Old Trafford durch Treffer von Presnel Kimpembe (53.) und Kylian Mbappé (60.) steht die Tür zum Viertelfinale weit offen für die Franzosen.

Man United hingegen braucht im Vergleich zum Hinspiel eine deutliche Leistungssteigerung, um doch noch in die Runde der letzten Acht einzuziehen. Dies gestaltet sich aufgrund der aktuell angespannten Personallage durchaus schwierig.

Gerade in der Offensive brechen wichtige Stützen wie Anthony Martial oder Jesse Lingard weg. Nach einer Verletzung am Wochenende ist zudem der Einsatz vom Alexis Sanchez fraglich. Darüber hinaus müssen die Red-Devils auf Kapitän Paul Pogba verzichten, der nach seiner gelb-roten Karte aus dem Hinspiel gesperrt ist. Aufgrund des personellen Engpasses soll der Kader mit fünf Nachwuschsspielern aufgefüllt werden.

So sehen Sie Paris Saint-Germain gegen Manchester United heute live im TV und im Live-Stream*

Auf Pariser Seite fehlt 222-Millionen-Mann Neymar. Der Brasilianer laboriert weiterhin an einer Fußverletzung, doch das Hinspiel hat eindrucksvoll gezeigt, Paris kann auch ohne Neymar. Außerdem ist der Einsatz von Topstürmer Edinson Cavani noch fraglich, am Samstag gegen Caen fehlte der Uruguayer erneut im Aufgebot von Trainer Thomas Tuchel.

Sollte PSG von Tuchel im taktischen Bereich erneut so gut eingestellt werden wie im Hinspiel, dürfte dem Einzug ins Viertelfinale nichts im Wege stehen, doch United hat seit der Entlassung von Jose Mourinho und der Übernahme durch Ole Gunnar Solksjaer eigentlich an Stabilität gewonnen.

Nun gilt es, die gute Form auch in der Champions League zu zeigen, nachdem 0:2 im Hinspiel könnte es am Mittwoch sonst der vorläufig letzte Abend auf internationalem Parkett sein.

