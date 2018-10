Live-Ticker: Niederlande gegen Deutschland - Uth und Can in der Startelf

In der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam treffen die Niederlande und Deutschland aufeinander.

Niederlande gegen Deutschland - das klingt nach großer Fußball-Geschichte. Im Rahmen der Nations League treffen die Teams erstmals seit sechs Jahren aufeinander. Wir berichten im Live-Ticker.

Niederlande - Deutschland -:- (Sa, 20.45 Uhr), in Amsterdam

Niederlande: 1 Cillessen - 2 Dumfries, 3 de Ligt, 4 van Dijk, 5 Blind - 6 de Roon, 7 F. de Jong, 8 Wijnaldum - 9 Bergwijn, 10 Depay, 11 Babel

KNVB-Bank: 23 Bizot, 13 Zoet, 15 Ake, 14 de Vrij, 12 Hateboer, 16 Strootman, 17 van de Beek, 21 Vilhena, 22 Groeneveld, 19 L. de Jong, 20 Promes Deutschland: 1 Neuer - 4 Ginter, 17 Boateng, 5 Hummels, 3 Hector - 18 Kimmich - 13 Müller, 11 Can, 8 Kroos, 9 Werner - 23 Uth

DFB-Bank: 12 Leno, 22 ter Stegen, 15 Süle, 2 Kehrer, 20 Tah, 14 Schulz, 21 Rudy, 7 Draxler, 19 Sane, 10 Brandt, 6 Gnabry Tore: --- Schiedsrichter: Cüneyt Çakır (TUR)

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Uth kommt als 100. Debütant der Ära Löw zum Einsatz. Er startet also als große Nummer.

+++ Für Löw ist es heute das 168. Länderspiel als Bundestrainer. Damit wird er alleiniger Rekordhalter vor Sepp Herberger.

+++ Die Gastgeber starten unter anderem mit den beiden Liverpoolern van Dijk und Wijnaldum. Auch die Ajax-Talente de Ligt und F. de Jong beginnen.

+++ Überraschung in der DFB-Startelf: Debütant Uth beginnt direkt. Auch Can steht in der Anfangsformation.

Unsere Startelf: 1 Neuer (C) - 3 Hector, 4 Ginter, 5 Hummels, 8 Kroos, 9 Werner, 11 Can, 13 Müller, 17 Boateng, 18 Kimmich, 23 Uth. #DieMannschaft #NEDGER pic.twitter.com/vRvdvd3ygB — Die Mannschaft (@DFB_Team) 13. Oktober 2018

+++ In der ersten Nations-League-Partie des Tages siegte Tschechien mit 2:1 in der Slowakei. Damit haben die Gäste in der Tabelle der Gruppe 1 in der Liga B ihre ersten drei Punkte auf dem Konto und liegen auf Rang zwei hinter der spielfreien Ukraine (sechs Punkte), die Slowakei steht noch bei null Zählern.

+++ Im Kader der Niederlande steht kein einziger aktueller Bundesliga-Profi. Zwei Spieler haben jedoch Erfahrung im deutschen Fußball gesammelt: Ryan Babel - jetzt bei Besikltas Istanbul unter Vertrag - stand anderthalb Jahre lang bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag und Luuk de Jong - aktuell für die PSV Eindhoven aktiv - stürmte einst für Borussia Mönchengladbach.

+++ Die DFB-Auswahl präsentiert sich - die Lehren aus den Sommermonaten scheinen gezogen - wieder etwas weltoffener. In einem auf Twitter verbreiteten Video ist zu sehen, wie die Profis durch die Stadt flanieren und sich sozusagen unter das einfache Volk mischen. Außerdem steht eine Einheit Fußball-Tennis auf dem Programm und Stretching. Die Sequenz wirkt wie ein Imagefilmchen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League in den Niederlanden! Nach dem Remis im ersten Spiel gegen Frankreich in München (0:0) ist es der zweite Auftritt von Team Deutschland in diesem neuen europäischen Wettbewerb, die Niederlande verloren ihre erste Partie in Frankreich mit 1:2. Nicht vergessen: Eine der drei Mannschaften steigt am Ende in die Liga B ab, somit müssen beide Kontrahenten dringend punkten.

Niederlande gegen Deutschland: Nations League im Live-Ticker

Niederlande gegen Deutschland - das klingt nach großem Fußball, vor allem aber nach großer Rivalität. Doch im Fußball-Jahr 2018 ist es vor allem das Duell der kriselnden Fußball-Riesen. Für Oranje gilt das noch viel mehr als für das DFB-Team, das „nur“ in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland ausgeschieden war. Die Niederlande hingegen waren weder bei der WM 2018, noch bei der EM 2016 überhaupt nur dabei. 2014 war man bei der WM in Brasilien noch Dritter geworden.

Das letzte Duell zwischen DFB-Team und Niederlande gab es am 14. November 2012 im Rahmen eines Testspiels, damals trennte man sich ebenfalls in Amsterdam 0:0. Die letzte Niederlage einer deutschen Auswahl gegen das Team Oranje gab es am 20. November 2002, damals ein 1:3 in Gelsenkirchen. Die Gesamtbilanz: 15 deutsche Siege, 15 Remis, zehn niederländische Erfolge.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel Niederlande gegen Deutschland live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fw, mg