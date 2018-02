Ende aller PSG-Träume? Hier wird Superstar Neymar verletzt vom Platz getragen

Fußball-Superstar Neymar ist beim 3:0 (1:0) seines Klubs Paris St. Germain in der französischen Ligue 1 gegen Olympique Marseille verletzt vom Platz getragen worden.

Paris - Der Brasilianer erlitt offenbar eine schmerzhafte Blessur am rechten Knöchel, als der 222-Millionen-Mann sich das Gelenk ohne gegnerische Einwirkung verdrehte.

Neymar fehlt dem überlegenen Tabellenführer damit möglicherweise beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am 6. März. Das Hinspiel beim spanischen Titelverteidiger hatte PSG 1:3 verloren.

"Sein Knöchel war dick geschwollen"

"Nach ersten Untersuchungen in der Kabine hat er sich nur den Knöchel verdreht", sagte Unai Emery, Trainer von Paris St. Germain. Er sei durchaus optimistisch, dass der Brasilianer beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Hinspiel 1:3) am 6. März wieder einsatzfähig sei.

Noch in der Nacht war Neymar in einem Pariser Krankenhaus untersucht worden. Eine Knochenverletzung ist dabei offenbar ausgeschlossen worden. Nun sollen weitere Untersuchungen folgen.

Ein Einsatz am Mittwoch im Achtelfinale des französischen Pokals erneut gegen Marseille scheint allerdings ausgeschlossen. "Sein Knöchel war dick geschwollen", sagte PSG-Kapitän Thiago Silva.

Beim Liga-Sieg gegen Marseille durch Treffer Kylian Mbappe (10.) und Edinson Cavani (55.) sowie einem Eigentor der Gäste zum zwischenzeitlichen 2:0 (27.) blieb Paris in der Liga zum 37. Mal in Folge unbesiegt. Damit steuert das Starensemble, bei dem Weltmeister Julian Draxler 19 Minuten vor dem Abpfiff ins Spiel kam, auf einen Klubrekord zu: Die Bestmarke des sechsmaligen französischen Meisters von Januar 1993 bis Dezember 1994 steht bei 39 Ligaspielen nacheinander ohne Niederlage.

sid