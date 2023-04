„Julian wird bald zurückkehren“: Bayern-Boss Kahn mit Nagelsmann-Machtwort

Von: Florian Schimak

Oliver Kahn stand an diesem Wochenende sehr im Fokus. Das Spitzenspiel gegen den BVB, die Diskussion mit Lothar Matthäus. Zum Abschluss war der FCB-Boss noch bei Sky 90 zu Gast.

München – Vermutlich dürfte Oliver Kahn gewusst haben, was ihm an diesem Wochenende bevorstehen wird. Immerhin war in den vergangenen zwei Wochen seit dem letzten Bundesligaspiel des FC Bayern so einiges passiert.

Dass es am Ende so wild wurde, das dürfte auch den Vorstandsvorsitzenden des Rekordmeisters überrascht haben. Die handfeste Diskussion mit Lothar Matthäus live bei Sky vor dem Topspiel gegen den BVB. Dann die Attacke vom Nagelsmann-Management und die darauffolgende Unterstützung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Das Sportliche rückte dabei in den Hintergrund. Das Debüt von Thomas Tuchel gelang durch den 4:2-Erfolg in der Allianz Arena. Einzig darüber gesprochen wurde wenig. Zu all den anderen Themen aber äußerte sich Kahn zum Abschluss der intensiven Wochenenden am Sonntagabend bei Sky90.

Oliver Kahn (l.) sprach am Sonntagabend bei Sky über Julian Nagelsmann und dessen Zukunft. © IMAGO / MIS

Oliver Kahn bei Sky90 über ...

... die Skiurlaub-Aussagen von Uli Hoeneß: „Ich will jetzt gar nicht mit Debatten ‚Was wäre wenn?‘ anfangen, ich habe versucht, die Entscheidungsfindung klarzumachen. Es ergibt wenig Sinn, jetzt in die Details zu gehen. Man muss auch mal akzeptieren, dass wir uns jetzt entschieden haben.“

... den Streit mit Matthäus vor den Sky-Kameras und ob nun etwas hängen bleibt: „Was heißt, es bleibt was hängen? Es geht um Lothars Aussage, wir hätten das ‚Mia san mia‘ mit Füßen betreten. Da muss man schon sehr vorsichtig sein. Gerade, wenn er dann irgendwelche Quellen nennt. Hasan und ich, das sind über 20 Jahre FC Bayern. Wir haben das ‚Mia san mia‘ mit der Muttermilch aufgezogen. Aber klar haben sich die Zeiten auch verändert. Das Thema was ‚Mia san mia‘ bedeutet, wäre auch abendfüllend. Ich glaube, Didi (Hamann, Sky-Experte im Studio, Anm.d.Red.) kann sich noch daran erinnern, wir haben mit Lothar zusammengespielt. Da wurde es auch mal laut. Das ist dann auch das ‚Mia san mia‘, dass man sich mal streitet und sich auseinandersetzt.“

FCB-Boss Kahn will Nagelsmann-Thema abhaken: „Müssen uns um Julian keine Sorgen machen“:

... Julian Nagelsmann und ob ihm etwas gefehlt hat, eine Star-Truppe wie den FC Bayern zu führen: „Wir haben Julians Weg verfolgt und waren überzeugt, dass er es drauf hat. Der Fünfjahresvertrag war auch eine Art Symbolcharakter. Ich muss jetzt nicht auf Julian losgehen, wir hatten immer ein offenes Verhältnis. Ich bin überzeugt davon, dass er die Erfahrung nutzen wird. Bei seiner Qualität muss man sich um ihn keine Sorgen machen.“

... den Weg der Abfindung mit Nagelsmann: „Das muss man jetzt sehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in diesem Jahr noch irgendwo Trainer wird. Das muss sich jetzt alles mal setzen. Aber so, wie ich ihn kennengelernt habe, er liebt den Fußball und er wird bald zurückkehren.“

... die Aussagen von Nagelsmann-Management: „Bei aller Liebe, ich verstehe, dass da nachgefragt wird. Ich will jetzt aber nicht weiter darüber sprechen, wie die Entscheidung zustande kam. Die Situation ist, wie sie ist. Wir sind froh, dass wir gestern das Spiel gewonnen haben.“

... andere europäische Top-Klubs, die an ihren Trainer festhalten: „Das ist Äpfel mit Birne verglichen. Das ist eine ganz andere Situation beim FC Liverpool und Jürgen Klopp. Ich höre immer nur Druck, wenn man zum FC Bayern kommt. Aber das ist doch auch das Faszinosum. Wenn wir aber zu dem Urteil kommen, dass die Leistungen der Mannschaft schlechter geworden sind und nicht mehr überzeugt davon sind, dann sind wir verpflichtet, zu handeln.“

Oliver Kahn bei Sky90 über das Problem von Sadio Mané: „Er sucht sich noch“

... die richtige Position für Sadio Mané: „Sadio ist auf seine Art ein Phänomen. Er sucht sich noch beim FC Bayern. Er kriegt alle Unterstützung von uns, von den Verantwortlichen und auch vom Trainer. Wir würden uns wünschen, dass die Leistungsexplosion kommt. Er hat bei Liverpool bewiesen, was für ein Spieler er sein kann.“

... Manés Problem: „Nehmen wir das Champions-League-Finale, das er mit Liverpool gespielt hat. Da ist er über die Außen gekommen. Aber dort herrscht bei uns großer Konkurrenzkampf. Das kennt er so nicht und ist vielleicht nicht gewohnt. Er hat auch schon mal im Zentrum gespielt, aber dann kam Choupo, mit seiner herausragenden Form. Er befindet sich wie jeder Spieler aktuell im Konkurrenzkampf.“

... Harry Kane und ob dieser ein Thema an der Säbener Straße sei: „Bei uns sind jetzt nur die nächste zwei Monate ein Thema. Die werden anstrengend genug.“

Geldstrafe für Manuel Neuer? Oliver Kahn bei Sky90: „Wir sind im Austausch“

... Manuel Neuer und sein Gesundheitszustand: „Manuel ist auf einem sehr guten Weg, aber es ist für ihn keine einfache Situation. Aber er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich zurückkämpfen kann. Wir hoffen, dass er bald wieder zurückkehrt.“

... eine mögliche nachträgliche Strafe wegen des Interviews: „Wir sind im Austausch. Wir reden. Möglich ist alles und nichts im Leben.“

... die Tatsache, dass man von einer Geldstrafe absieht, weil Neuer so viel für den Verein geleistet hat: „Ja, so in die Richtung geht das. Manuel hat unglaublich viel für den Verein geleistet. Mit etwas Abstand, wenn man auf die Sache zurückschaut. Den FC Bayern hat auch immer ausgezeichnet, dass man seine Leistungen nicht vergisst.“

... die Möglichkeit, dass Toni Tapalovic vielleicht wieder zurückkehren könnte: „Nein, wir haben da eine klare Entscheidung getroffen.“ (smk)