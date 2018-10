Live-Ticker: Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland gegen Frankreich

Spiel drei für das Team Deutschland in der Nations League, diesmal müssen die DFB-Jungs bei Weltmeister Frankreich antreten. Doch wie sieht die Aufstellung von Jogi Löw aus? Wir berichten im Live-Ticker.

Frankreich - Deutschland -:- (Di, 20.45 Uhr), in Saint-Denis

Frankreich: --- Deutschland: --- Tore: --- Schiedsrichter: Milorad Mažić (Serbien)

>>> Ticker aktualisieren <<<

Frankreich - Deutschland: Die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams

Tor: Auch wenn diverse Experten wie Lothar Matthäus die Ablösung von Manuel Neuer fordern, wird der Torhüter wohl auch wieder gegen Frankreich zwischen den Pfosten stehen. Natürlich sah er beim Gegentreffer von Virgil Van Dijk nicht gut aus, jedoch besitzt der Bayern-Keeper genug Vorschuss-Lorbeeren, dass er weiter die Nummer eins ist. Es stünde Marc Andre ter Stegen bereit.

Abwehr: Auch wenn die Stimmen gegen eine instabile Viererkette immer lauter werden, fehlen Joachim Löw die Optionen, einen Großumbau vorzunehmen. Lediglich Jerome Boatengs Ausfall ist bestätigt. Dadurch wird wohl Niklas Süle neben Mats Hummels in die Kette rücken. Andere Möglichkeiten wären Jonathan Tah oder Thilo Kehrer. Links startet wahrscheinlich Jonas Hector.

Mittelfeld: Obwohl sich in der Vergangenheit eine Menge Möglichkeiten für Löw boten, sind Spieler für das Match gegen Frankreich Mangelware. Leon Goretzka ist verletzt, Sami Khedira nicht nominiert, Marco Reus und Kai Havertz fallen ebenfalls aus. Toni Kroos und Joshua Kimmich haben ihren Platz sozusagen sicher. Könnte als Absicherung gegen offensivstarke Franzosen Sebastian Rudy zum Einsatz kommen. Emre Can, der gegen die Niederlande in der Startelf stand, bot eine mäßige Leistung. Auch Julian Draxler käme als Zehner infrage.

Angriff: Mark Uth gab sein Debüt gegen die Niederlande unter der Kategorie „unglücklich“. Für frischen Wind sorgten die eingewechselten Leroy Sané und Julian Brandt. Auch Draxler zeigte offensiv seine Qualitäten, war jedoch an zwei Gegentoren Mitschuld. Timo Werner zeigte einige Ansätze und war deutlich agiler als Thomas Müller. Der Bayern-Star könnte eine Pause bekommen und Löw überraschenderweise auf „Jugend forscht“ setzen. Mit Werner, Brandt und Sané hätte der Bundestrainer ein Durchschnittsalter von 22 Jahren im Angriff. Der Coach hat aber auch schon oft bewiesen, dass er auf sein alten Weggefährten setzt. Ein Einsatz von Draxler oder Müller ist ebenso wahrscheinlich.

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland gegen Frankreich im Überblick

Manuel Neuer - Matthias Ginter, Niklas Süle, Mats Hummels, Jonas Hector - Joshua Kimmich, Sebastian Rudy (Julian Draxler), Toni Kroos - Julian Brandt (Thomas Müller), Timo Werner, Leroy Sané

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom prestigeträchtigen Duell zwischen Frankreich und Deutschland im Rahmen der UEFA Nations League. Im Stade de France von Saint-Denis vor den Toren der Hauptstadt Paris empfängt somit der amtierende Weltmeister seinen Vorgänger - auf dem Papier geht da kaum mehr im Weltfußball. Hinzu kommt natürlich die Rivalität der beiden Fußball-Nationen, die nicht nur die erwarteten 80.000 Zuschauer vor Ort in ihren Bann ziehen wird.

Frankreich - Deutschland: Nations League im Live-Ticker

Das Duell am Dienstagabend wird das bereits das achte in den letzten sieben Jahren sein. Gegen keine andere Nation spielte Deutschland in dieser Zeit öfter als gegen Frankreich. Der letzte DFB-Erfolg über die Équipe Tricolore war der 1:0-Sieg im WM-Viertelfinale 2014. Die Gesamtbilanz spricht für Frankreich, das von den insgesamt 30 Duellen 13 gewinnen konnte. Sieben Remis stehen zehn deutsche Siege entgegen. Das Hinspiel zwischen Frankreich und Deutschland endete Anfang September in München mit einem torlosen Unentschieden.

Nur der Sieger der Gruppe 1 in Liga A zieht ins Halbfinale der UEFA Nations League (Modus & Regeln - tz.de* erklärt den neuen Cup) ein, das im Juni 2019 ausgespielt wird. Entsprechend ist für beide Teams ein Sieg fast Pflicht. Besonders für das DFB-Team, das zuletzt eine bittere Pleite gegen Erzrivale Holland einstecken musste. Die spielfreien Niederländer werden die Partie zwischen Frankreich und Deutschland deswegen genau beobachten.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel Deutschland gegen Frankreich live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Außerdem finden Sie dort den Spielplan der Nations League, Infos, wie Sie an Tickets für den neuen UEFA-Wettbewerb kommen sowie den Kader von Deutschland.

fw

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.