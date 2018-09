Nations League im Live-Ticker: Italien empfängt Polen, Türkei trifft auf Russland

Heute stehen sieben Spiele in der UEFA Nations League an. Von dem Topspiel zwischen Italien und Polen berichten wir im Live-Ticker.

Am heutigen Freitag, 7. September 2018, begleiten wir das Top-Spiel des Tages in der Nations League im Live-Ticker: Italien gegen Polen (Liga A). Dazu informieren wir Sie auch über die Ergebnisse der anderen Partien.

Diese Spielen in der Nations League stehen auch noch an: Türkei gegen Russland (Gruppe B), Albanien gegen Israel, Litauen gegen Serbien und Rumänien gegen Montenegro (Liga C) sowie Aserbaidschan gegen Kosovo und Färöer Inseln gegen Malta (beide Liga D).

Uhrzeit Liga Gr. Heim Gast Ergeb. 20.45 Uhr A 3 Italien - Polen -:- (-:-) 20.45 Uhr B 2 Türkei - Russland -:- (-:-) 20.45 Uhr C 1 Albanien - Israel -:- (-:-) 20.45 Uhr C 4 Litauen - Serbien -:- (-:-) 20.45 Uhr C 4 Rumänien - Montenegro -:- (-:-) 18.00 Uhr D 3 Aserbaidschan - Kosovo -:- (-:-) 20.45 Uhr D 3 Färöer Inseln - Malta -:- (-:-)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von den Topspielen in der UEFA Nations League am Freitag! Hier berichten wir mit den Partien Italien - Polen und Türkei - Russland über die Top-Spiele vom Freitag!

Nations League im Live-Ticker: Welche Spiele stehen am Freitag auf dem Programm?

Das neue Turnier startet in Teil zwei des ersten Spieltags und hat einige interessante Duelle parat (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League 2018/2019 im Überblick). Wir nehmen vor allem die Top-Duelle in den Ligen A und B ins Visier, informieren Sie aber natürlich auch über die Endergebnisse aus den Ligen C und D. Welche Partien stehen heute also besonders im Fokus?

In Bologna lautet das Duell Italien gegen Polen - es ist das Duell der zuletzt bitter enttäuschten Nationalteams. Während die Polen um Kapitän und Bayern-Star Robert Lewandowski bei der WM als Gruppenletzter in der Vorrunde ausgeschieden waren, war der viermalige Weltmeister nach dem Playoff-K.o. gegen Schweden gar nicht erst dabei. Beide Nationalmannschaften haben also (ähnlich wie das deutsche Team) etwas gut zu machen. Das dritte Team in Gruppe eins der Liga A ist übrigens Europameister Portugal.

Nations League im Live-Ticker: In Gruppe 2 trifft die Türkei auf WM-Überraschung Russland

Eine Liga tiefer wird die Gruppe 2 mit dem Spiel Türkei gegen Russland eröffnet. Während die Türken die Fußball-WM verpassten und somit seit 2002 auf eine Endrundenteilnahme warten müssen, feierten die Russen ihren größten WM-Erfolg seit 1970. Die Gastgeber waren überraschend ins Viertelfinale gekommen und dort erst am späteren Vize-Weltmeister Kroatien im Elfmeterschießen gescheitert. Komplettiert wird die Gruppe von Schweden.

Die weiteren Partien in der UEFA Nations League an diesem Abend lauten Albanien gegen Israel, Litauen gegen Serbien, Rumänien gegen Montenegro (jeweils Liga C), Aserbaidschan gegen Kosovo und Färöer gegen Malta (jeweils Liga D).

Update vom 7. September 2018: Am Samstag empfängt England in der Nations League Spanien. Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie das Spiel im Live-Stream sehen können.

