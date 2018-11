DFB-Abstieg besiegelt: Niederlande schlagen auch Frankreich

Für die DFB-Auswahl endet schon die erste Saison in der Nations League mit dem Abstieg. Dieser ist nach dem Sieg der Niederlande gegen Frankreich nicht mehr zu verhindern.

Rotterdam - Alles Hoffen auf weltmeisterliche Schützenhilfe war vergebens: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist von der Couch aus in die europäische Zweitklassigkeit abgestürzt. Durch das verdiente 2:0 (1:0) des Erzrivalen Niederlande gegen Weltmeister Frankreich am Freitagabend in Rotterdam kann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw den Abstieg in die B-Liga der Nations League nicht mehr verhindern.

Daran würde auch ein Sieg zum Gruppenabschluss am Montag (20.45 Uhr/bei uns im Live-Ticker) in Gelsenkirchen gegen Oranje nichts ändern. Die Elftal hat hingegen im Klassiker gegen Deutschland dank der Treffer von Georginio Wijnaldum (44.) und Memphis Depay (90.+6/Foulelfmeter) sogar noch die Chance auf den Gruppensieg und einen Platz im Halbfinale des Turniers Anfang Juni.

Spiel gegen Niederlande wichtig für Auslosung der EM-Quali-Gruppen

Dennoch sollte die DFB-Elf das letzte Länderspiel des Horror-Jahres 2018 nicht auf die leichte Schulter nehmen: Ein Erfolg könnte bei der Gruppenauslosung der EM-Qualifikation am 2. Dezember in Dublin noch einen Platz in Topf 1 und damit vermeintlich leichtere Gegner auf dem Weg zur Endrunde 2020 sichern.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps hatte gegen die Niederlande verletzungsbedingt auf vier Weltmeister, darunter Paul Pogba von Manchester United, verzichten müssen. Der erstmals in die Equipe Tricolore berufene Torjäger Alassane Plea von Borussia Mönchengladbach nahm trotzdem zunächst auf der Bank Platz.

+ Der erste Streich: Georginio Wijnaldum (M.) überwindet Frankreichs Keeper Hugo LLoris (r.) zum 1:0 für die Niederlande. © dpa / Peter Dejong

Erste Chance für „Oranje“ schon in der zweiten Minute

Von dort sah er einen schwachen Beginn des Weltmeisters. Die Niederlande startete druckvoll und hätte sich in der 2. Minute schon beinahe belohnt. Doch nach schöner Vorarbeit von Depay war der Schuss des völlig freistehenden Wijnaldum auf Höhe des Elfmeterpunkts zu mittig platziert.

Frankreich agierte in der Defensive sehr passiv und abwartend, im Angriff zeigten sich "Les Bleus" arg ideenlos. Ein zu schwacher Kopfball von Antoine Griezmann blieb lange die einzige Bewährungsprobe für Oranje-Torwart Jasper Cillessen. Richtig gefährlich wurde es erst nach knapp einer halben Stunde, doch ein Fernschuss von Stuttgarts Benjamin Pavard rauschte hauchdünn übers Tor (28.).

Wijnaldum trifft per Abstauber zur Führung

In der Folge agierten die Gäste zwar etwas mutiger und entschlossener, doch die Oranje-Defensive stand sicher. Ganz anders die Franzosen: Nach einer harmlosen Flanke verlängerte Steven Nzonzi den Ball unglücklich zum ehemaligen Hoffenheimer Ryan Babel. Dessen Schuss aus kurzer Distanz konnte Hugo Lloris noch parieren, beim Nachschuss von Wijnaldum war der Torhüter dann machtlos.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild. Die Niederlande machte das Spiel, in der 62. Minute scheiterte der starke Denzel Dumfries gleich zweimal an Lloris. Frankreich wirkte hingegen in der Offensive weiter blass und uninspiriert, nur der starke Tottenham-Keeper Lloris hielt den Weltmeister lange im Spiel.

sid