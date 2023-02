Verhältnis zwischen Nagelsmann und Musiala offenbar angespannt: „Kontakt nicht immer einfach“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Jamal Musiala und Julian Nagelsmann wird einem Bericht zufolge ein angespanntes Verhältnis nachgesagt. Eine Ursache für den schwachen Jahresstart des FC Bayern?

München – Nicht nur der FC Bayern, der mit drei Unentschieden seinen schlechtesten Jahresstart seit 2007 hingelegt hat, sucht derzeit nach seiner Form. Auch Senkrechtstarter Jamal Musiala hängt in den ersten Wochen dieses Jahres durch und kann derzeit nicht an die Leistungen vor der WM anknüpfen. Ein Grund für die Schwächephase könnte womöglich ein angespanntes Verhältnis zu Trainer Julian Nagelsmann sein.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 19 Jahre), Stuttgart Position: Hängende Spitze Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2026 Marktwert: 100 Millionen Euro

FC Bayern: Jamal Musiala im Leistungsloch – Kontakt mit Nagelsmann „nicht immer einfach“

Jamal Musiala verbuchte in der ersten Saisonhälfte in 22 Pflichtspielen 22 Scorerpunkte (12 Tore, 10 Vorlagen). Im neuen Jahr blieb der 19-Jährige jedoch noch ohne Torbeteiligung. Nagelsmann bemängelte zuletzt „fehlende Klarheit“ in Musialas Abschlussaktionen.

Schon bei der WM war aufgefallen, dass der Youngster seine Leichtigkeit verloren hatte und überhastet vor dem Tor agierte. „Ich kenne die Gründe und habe sie ihm auch mitgeteilt, aber das ist nichts für die Öffentlichkeit“, sagte der FCB-Coach zuletzt. Wie die Sport Bild enthüllt, soll der Kontakt zwischen Musiala und Nagelsmann „nicht immer einfach“ sein.

Beim FC Bayern kümmert sich vor allem Dino Toppmöller um Jamal Musiala – der Kontakt mit Julian Nagelsmann soll nicht immer einfach sein. © Laci Perenyi/Imago

FC Bayern: Angespanntes Verhältnis zwischen Musiala und Nagelsmann? Vertragsverlängerung in Gefahr

Im Trainerteam kümmert sich demnach hauptsächlich Nagelsmann-Assistent Dino Toppmöller um Musiala. Nagelsmann hingegen müsse dem Bericht zufolge „Fingerspitzengefühl“ beweisen. Denn die Verantwortlichen beim FC Bayern würden den bis 2026 laufenden Vertrag ihres Eigengewächses am liebsten heute als morgen verlängern.

Ein angespanntes Verhältnis könnte dieses Unterfangen konterkarieren. Derweil enthüllt Karl-Heinz Rummenigge ein „eisernes“ Transfer-Gesetz des FC Bayern, der Ex-Boss würde Musiala keinesfalls verkaufen.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Musiala hofft beim FC Bayern auf Rückendeckung von Nagelsmann

Musiala durchlebt derzeit wohl die schwierigste Phase seiner steilen Karriere. Der Nationalspieler hofft der Sport Bild zufolge trotz der schwachen Leistungen auf das Vertrauen von Nagelsmann und weitere Startelfeinsätze. Gegen Leipzig und Köln wurde Musiala allerdings Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt.

Gegen Frankfurt durfte Musiala dann immerhin durchspielen und zeigte sich verbessert. Seinen Platz als Zehner hinter der Spitze musste er jedoch an Thomas Müller abgeben, stattdessen wurde er auf die Acht neben Sechser Joshua Kimmich zurückgestuft. Im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwochabend (Anstoß: 20.45 Uhr, tz.de berichtet im Live-Ticker) drängt Musiala wieder auf seine angestammte Position. Die Bayern-Aufstellung gegen Mainz wird dementsprechend mit Spannung erwartet. (ck)