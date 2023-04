Nach Ostern in Südtirol und dem FCB-Debakel: Nagelsmann mit Freundin Lena beim Eishockey

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Julian Nagelsmann war beim EHC Red Bull München am 12. April im entscheidenden Spiel 7 gegen die Grizzyls Wolfsburg im Halbfinale der DEL zu Gast. © Screenshot Magenta Sport (links) / rechts IMAGO / kolbert-press

Julian Nagelsmann besuchte am Abend des 12. Aprils das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Grizzyls Wolfsburg – zusammen mit Freundin Lena.

München – Thomas Tuchel „schockverliebte“ sich laut eigenen Aussagen in die Ex von Julian Nagelsmann, nämlich in die Mannschaft des FC Bayern München. Die beachtliche Leistung des Teams bei Manchester City ließ den neuen Trainer an der Säbener Straße mit lobenden Worten im Amazon-Prime-Interview zurück. Dennoch verlor der Rekordmeister mit 0:3 und hat nur geringe Chancen aufs Weiterkommen.

Nagelsmann beim Red Bull München zu Gast: DEL-Halbfinale im Spiel 7

Kritik gab es für die Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, die extra Julian Nagelsmann feuerten, weil „sie die sportlichen Ziele in Gefahr sahen“. Seit dem Rausschmiss von Nagelsmann schieden die Bayern im DFB-Pokal aus, haben eine Herkulesaufgabe mit dem Rückspiel in der Champions League vor der Brust. Bisher zahlte sich der Trainerwechsel noch nicht aus. Auch deswegen gingen in den sozialen Medien Archivbilder von einem grinsenden Julian Nagelsmann herum.

Doch was macht Nagelsmann eigentlich? Ob er wirklich mit einem Grinsen am Dienstag, dem 11. April, vor dem Fernseher saß, ist nicht weiter überliefert. Über Ostern war er in Südtirol, wie ein paradiesisches Hotel auf Instagram zeigte. Jedoch war der ehemalige FCB-Trainer mal wieder beim Eishockey zu Gast. Schon im März, damals noch als amtierender Bayern-Coach, war Nagelsmann beim ersten Playoffspiel gegen die Fischtown Penguins im Stadion.

Nagelsmann besucht Eishockeyspiel und sieht überlegende Münchner, die nun auf Ingolstadt treffen

Der EHC Red Bull München traf im Spiel 7 des Halbfinals um die DEL-Meisterschaft auf die Grizzlys Wolfsburg. Magenta Sport übertrug die Partie live und fing den gut gelaunten 35-Jährigen kurz vor dem Start des zweiten Drittels mit der Kamera ein. Auch Fotografen schossen Bilder von Nagelsmann und seiner Lena – am 11. April, als auch am 15. März.

Julian Nagelsmann war mit Freundin Lena Wurzenberger schon am 15. März beim Eishockey zu Gast. Damals war er noch Cheftrainer des FCB. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Zuletzt gab es auch berufliche Gerüchte um den ehemaligen Bayern-Trainer. Immer wieder fiel der Name FC Chelsea, weil dort Tuchel-Nachfolger Graham Potter gefeuert wurde. Doch das vorläufige Traineramt übernimmt erstmal Frank Lampard, der während des entscheidenden Red-Bull-München-Spiels auf Real Madrid (hier im Ticker) in der Champions League traf. (ank)