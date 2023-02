Nach Tod von Tim Lobinger: 1. FC Kaiserslautern baut Sohn Lex-Tyger auf

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Nach dem Tod von Tim Lobinger ist die Trauer groß. Lobingers Sohn Lex-Tyger kriegt in der schwierigen Zeit viel Unterstützung von seinem Klub. Lesen Sie hier mehr:

Der Tod des früheren Stabhochspringers Tim Lobinger schockiert die Sport-Welt! Lobinger ist am Donnerstag im Alter von nur 50 Jahren an Krebs gestorben. Sein Sohn Lex-Tyger Lobinger spielt seit dieser Saison für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Bei der 0:1-Niederlage des FCK am Freitag in Paderborn steht Lobinger aufgrund der Umstände nicht im Aufgebot von Trainer Dirk Schuster.

LUDWIGSHAFEN24 berichtet darüber, wie die Fans des 1. FC Kaiserslautern Lex-Tyger Lobinger in dieser schwierigen Zeit unterstützen.

Lex-Tyger Lobinger selbst hat sich am Freitagabend auch kurz vor der FCK-Kurve gezeigt. (nwo)