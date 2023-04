Nach Pleite in der Champions League: Stolpert der FC Bayern auch gegen Hoffenheim?

Von: Nils Wollenschläger

Der FC Bayern München steht nach der klaren Niederlage in Manchester unter Druck. Am Samstag geht es gegen die TSG Hoffenheim. Hier finden Sie alle Infos:

Am Samstag empfängt der FC Bayern München in der Allianz Arena die TSG Hoffenheim. Der Rekordmeister will nach der 0:3-Niederlage am Dienstag bei Manchester City eine Reaktion zeigen. Allerdings reist die TSG mit drei Siegen im Gepäck nach München.

FC Bayern München empfängt TSG Hoffenheim – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Bundesligaspiel live im TV und Stream verfolgen können.

Anstoß in München ist am Samstag um 15:30 Uhr. Das Hinspiel hat der FC Bayern mit 2:0 für sich entschieden. (nwo)