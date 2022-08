Nach Niederlage im EM-Finale: Großer Empfang für DFB-Frauen

Von: Nils Wollenschläger

Finale der Frauen-EM 2022: Deutschland verliert gegen England. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nach dem verlorenen Finale bei der Frauenfußball-Europameisterschaft wird das deutsche Team am Montag in Frankfurt empfangen. Hier finden Sie alle Infos:

Am Sonntag hat die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ihren neunten EM-Titel nur knapp verpasst. In London verlieren die DFB-Frauen das Finale gegen Gastgeber England mit 1:2. Nach der Ankunft in Frankfurt gibt es am Montag (1. August) für das Team auf dem Rathausbalkon dennoch einen großen Fan-Empfang.

Nach der Ankunft in Frankfurt gibt es am Montag (1. August) für das Team auf dem Rathausbalkon dennoch einen großen Fan-Empfang.

Für England ist es übrigens der erste EM-Titel überhaupt gewesen. Im August 2023 findet in Australien und Neuseeland die Weltmeisterschaft statt. (nwo)