Nach fast 20 Jahren: Kapitän Terry verlässt FC Chelsea

London - Nach fast 20 Jahren als Profi beim FC Chelsea verlässt Kapitän John Terry den Premier-League-Spitzenclub am Saisonende.

Dies kündigten beide Seiten am Montag in einem gemeinsamen Statement auf der Chelsea-Internetseite an. Terry lief seit seinem Profidebüt im Jahr 1998 insgesamt 713-mal für die Blues auf. Zuletzt hatte der 36-Jährige seinen Platz in der Mannschaft allerdings verloren. Ob er seine Karriere im Sommer beenden werde oder bei einem anderen Verein noch weiterspiele, ließ Terry zunächst offen. Er werde „zu gegebener Zeit“ darüber entscheiden, berichtete der Verteidiger.

dpa