Nach Bayern-Spiel: Hoeneß-Fahrer chauffiert Niko Kovac 145 km nach Hause 

Frankfurt/Main - Geht der Eintracht zum Ende der Saison die Luft aus? Sieht so aus. Die Eintracht hat die Teilnahme an der Europa League fast verspielt. Die Leistung gegen eine C-Auswahl von Bayern München am Samstag in der Bundesliga lässt den künftigen Münchner Trainer Niko Kovac schlecht aussehen, wie extratipp.com* berichtet. Von den 6000 mitgereisten Frankfurt-Fans kassierte der Kroate sogar Pfiffe. Bitter!

Kovac ließ sich nach dem Spiel gegen Bayern München nach Hause fahren

Nach dem Spiel hat sich der Noch-Trainer der Frankfurter Eintracht erst einmal nach Hause nach Salzburg fahren lassen (145 km), um im Kreis der Familie abzuschalten. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch nun sorgt ein Bericht von bild.de für Aufsehen. Während die Mannschaft und der Staff nach der Pleite in München mit dem Flugzeug zurück nach Frankfurt flogen, stieg der 46-jährige Trainer in eine schwarze Audi-Limousine.

Wie bild.de erfahren haben will, saß Bruno Kovacevic (60) am Steuer. Der 60-Jährige ist der Fuhrpark-Leiter beim FC Bayern München und zudem der Chauffeur von Präsident Uli Hoeneß (66). Der Chauffeur soll Kovac nach Salzburg zu seiner Frau Kristina und Tochter Laura gefahren haben. Verständlich dass Kovac, der als Familienmensch gilt, im engsten Kreis abschalten wollte.

Niko Kovac äußert sich zur Extra-Tour nach Bayern-Spiel

Matthias Kernstock

