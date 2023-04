Einst wollte ihn die ganze Welt: Jetzt darf Klopp-Star ablösefrei gehen

Von: Florian Schimak

Die Zeit von Naby Keita beim FC Liverpool dürfte bald enden. Der Vertrag des Mittelfeld-Stars läuft kommenden Sommer aus. Verlängerung? Offenbar ausgeschlossen.

München – Satte 60 Millionen Euro legte der FC Liverpool eins für ihn auf den Tisch – jetzt kann er die Reds offenbar ablösefrei verlassen!

Die Rede ist von Naby Keita, für den Jürgen Klopp im Jahr 2018 diese horrende Ablösesumme an RB Leipzig überwies. Zu dieser Zeit galt der Mittelfeldspieler aus Guinea als einer der heißesten Spieler in Europa. Viele Top-Klubs waren hinter ihm her.

Name: Naby Keita Geburtsdatum: 10. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Liverpool (Vertrag bis 2023) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 17 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Naby Keita verlässt FC Liverpool offenbar ablösefrei: Rückkehr zu RB Leipzig?

Am Ende machte Liverpool das Rennen und Keita wagte den Sprung in die Premier League. Doch in fünf Jahren an der Anfield Road schaffte der heute 28-Jährige nie den Durchbruch. Auch, weil ihn viele Verletzungen zurückwarfen. Nun wird der Mittelfeldstratege den Klub Ende der Saison offenbar ablösefrei verlassen. Wohin? Das steht noch nicht fest.

Waren einst Real Madrid, der FC Barcelona, Inter Mailand oder angeblich auch der FC Bayern hinter Keita her, sind die Interessenten aktuell eher von überschaubarer Natur. Zwar soll ihn Inter weiter auf dem Zettel haben, auch mit Atletico Madrid stand er angeblich einmal im Kontakt. Aus Deutschland werden der BVB und eine Rückkehr zu RB gehandelt.

Jürgen Klopp schaffte es nicht, dass sich Naby Keita in der Premier League durchsetzen konnte. © IMAGO/David Rawcliffe

Naby Keita beim FC Liverpool vor Ablösefrei-Abgang – Auch Oxlade-Chamberlain verlässt die Anfield Road

Konkrete Zukunftspläne gibt‘s bei der Keita-Seite aber nicht. Ein großes Problem könnte das hohe Gehalt des Mittelfeldspielers sein. Bis zu 10 Millionen könnte Keita an der Anfield Road kassieren.

Dass Keita den Klopp-Klub ablösefrei verlassen wird, steht laut Fabrizio Romano bereits seit November fest. Der Star-Journalist, der auch das Nagelsmann-Aus beim FC Bayern kürzlich als Erster vermeldet hatte, schreibt auf Twitter, dass die Verträge von Keita und Team-Kollege Alex Oxlade-Chamberlain an der Mercey definitiv nicht verlängert werden. Darüber hinaus soll der bisher ausgeliehen Athur Melo im Sommer zu Juventus Turin zurückkehren.

Offenbar plant Klopp im Mittelfeld einen großen Umbruch. In der aktuellen Spielzeit konnte Keita auch keine große Werbung für eine Vertragsverlängerung machen. Ganze acht Partien bei lediglich 292 Minuten absolvierte er in dieser Premier-League-Saison. Dabei gelangen ihm weder einen Treffer, noch konnte er ein Tor vorbereiten.

Zuletzt schaffte es Keita nicht einmal mehr in den Kader der Reds. Seinen letzten Einsatz im Liverpool-Trikot absolviert er am 25. Februar beim 0:0 gegen Crystal Palace, als er zur Pause ausgewechselt wurde. Man darf gespannt sein, ob noch weitere Einsätze hinzukommen. (smk)