2020 fällt die EM wegen des Coronavirus aus. 2021 soll sie dafür stattfinden - zwischenzeitlich war München als Austragungsort fraglich. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

2020 findet die Fußball-Europameisterschaft* nicht statt.

Stattdessen soll das Turnier im Jahr 2021 ausgetragen - unter anderem auch in München*.

Doch bleibt die Landeshauptstadt auch Austragungsort? Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Update vom 29. April:

Der „Fußball-EM dahoam“ steht nichts mehr im Wege - sofern das

Coronavirus

2021 mitspielt. Die Fans der deutschen Nationalmannschaft dürfen sich jedenfalls auch bei der ins kommende Jahr verschobenen

EURO

auf Heimspiele in

München

freuen. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch einer Beschlussvorlage des Sportreferats zu, an den insgesamt vier Begegnungen in der Allianz Arena festzuhalten.

DFB-Vize Rainer Koch nahm diese Nachricht mit großer Erleichterung auf. „Das war gewiss keine einfache Entscheidung", sagte Koch. Der Bayerische Fußballverband, dem der Jurist vorsitzt, sei der Stadt „sehr dankbar, dass sie auch bei der EURO 2021 mit dabei sein wird. München ist eine weltoffene Stadt und hat sich mehrfach als perfekter Gastgeber bewiesen.“ Zuletzt bei der WM 2006, als die DFB-Elf dort ihr „Sommermärchen“ mit einem 4:2 im Eröffnungsspiel gegen Costa Rica startete.

Bei der kommenden EM (11. Juni bis 11. Juli 2021) soll die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ihre Gruppenspiele gegen Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und einen Play-off-Sieger in der bayerischen Landeshauptstadt austragen. Außerdem wird in München ein Viertelfinale gespielt. Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Fans, die ihre Tickets zurückgeben möchten, können dies aber tun.

„Die EM bringt viele positive Impulse für unsere Stadt und die Stadtgesellschaft mit sich", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): „Gerade jetzt brauchen wir den Ausblick auf solche Veranstaltungen." Sportreferentin Beatrix Zurek meinte: „Sport gibt vielen Menschen Halt. (...) Die Verschiebung in das Jahr 2021 ist ein Lichtblick: Es wird wieder aufwärts gehen. Das ist ein wichtiges Signal.“

Update vom 29. April: Fußball-Fans dürfen sich auch im nächsten Jahr auf Spiele der verschobenen Europameisterschaft in München freuen. Die bayerische Landeshauptstadt will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einer Verlegung der wegen der Corona-Pandemie abgesagten vier Partien in der Allianz Arena auf 2021 zustimmen.

Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die das Sportreferat in diesen Stunden dem Stadtrat vorlegt. Das Turnier ist von 11. Juni bis 11. Juli 2021 vorgesehen. In München sind drei Gruppenspiele mit der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Viertelfinale geplant.

EM 2021: München bleibt Austragungsort - Entscheidung offenbar gefallen

Es wird erwartet, dass der Stadtrat zustimmt, dass München auch nach der Verschiebung der EM-Endrunde mit 24 Nationen einer der Gastgeber des paneuropäischen Turniers ist. Die UEFA hatte das Turnier für dieses Jahr mit zwölf Spielorten in zwölf Ländern geplant.

EM 2021/München: Fällt Allianz Arena als Austragungsort aus? Auch andere Städte fragwürdig

Erstmeldung vom 12. April: München - Es hätte ein Fest werden können. Deutschland wäre im Juni in drei Gruppenspielen in München* bei der EM 2020 sicherlich im Heimvorteil gewesen. Und das auch noch bei diesen Knaller-Spielen: Portugal und Frankreich als Gegner. Doch dann kam die Corona-Pandemie und alles war futsch* - und wurde auf 2021 verlegt.

EM 2021: Coronavirus verschiebt das Turnier - bleibt München als Austragungsort?

Doch wird das Team von Joachim Löw auch im kommenden Jahr in München* auflaufen, oder gibt es daran Zweifel? Der Austragungsort ist aktuell nicht zu 100 Prozent sicher. Die Europameisterschaft findet erstmals in ganz Europa in zwölf verschiedenen Stadien statt. München* ist Deutschlands Aushängeschild. Doch das Sportreferat der Stadt sagte laut dpa: „Nach der Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft EURO 2020 auf das Jahr 2021 wird das weitere Vorgehen der Landeshauptstadt München aktuell stadtintern geprüft“. Ende April soll eine Entscheidung fallen, ob alle zwölf Orte auch 2021 das Turnier ausrichten können.

Weitere Spielorte neben München wären:

Rom

Baku

St. Petersburg

Kopenhagen

Amsterdam

Bukarest

London

Glasgow

Bilbao

Dublin

Budapest

Corona und die Folgen auf den Fußball: Ziehen Austragungsorte zurück?

Zuletzt war vor allem wegen der Folgen des Coronavirus spekuliert worden, dass unter anderem Bilbao eventuell nicht mehr als Ausrichter infrage käme. UEFA-Exekutivkomitte-Mitglied Alexej Sorokin sagte der Agentur Tass: „Sollte irgendeine Stadt ausfallen, bleiben nur wenige Varianten. Die zweite Option ist weniger zeitaufwendig“. Die zweite Option ist wohl, die Spiele auf die übrigen Städte zu verteilen.

Die britische „Daily Mail“ will auch von ernsthaften Zweifeln beim italienischen Fußballverband am Spielort Rom erfahren haben. Zudem gibt es demnach in Amsterdam, Glasgow, Dublin und am Finalort London Kollisionen mit anderen für 2021 geplanten Veranstaltungen in den jeweiligen Arenen.

Neben den Spielen gegen Frankreich und Portugal sowie einem dritten Gegner wäre die Allianz Arena* auch im Viertelfinale Veranstalter gewesen. Auch die Auswirkungen der Kommunalwahl* könnten eine Rolle spielen. Denn seit dem 15. März sind die Grünen als stärkste Partei vor der CSU und der SPD im Stadtrat vertreten. Die SPD stellt mit Dieter Reiter bekanntlich auch den Oberbürgermeister der Stadt.

Keine EURO in der Allianz Arena? München als EM-Spielort weiterhin fraglich https://t.co/i5icaVKsok pic.twitter.com/JVxgmKtuyz — FCBInside (@fcbinside_de) April 12, 2020

ank

