Bayern ausgestochen? Bernardo Silva zu Manchester City

Der englische Fußball-Erstligist Manchester City hat das Rennen um den Portugiesen Bernardo Silva vom französischen Meister AS Monaco gewonnen.

Der Verein von Teammanager Pep Guardiola bestätigte den Transfer am Freitag. Über die Höhe der Ablösesumme und die Laufzeit des Kontrakts wurden keine Angaben gemacht. Die britische Presse spekulierte vor der offiziellen Verkündung über eine Ablösesumme von 49 Millionen Euro.

Der 22-Jährige war beim Champions-League-Halbfinalisten aus dem Fürstentum ein Schlüsselspieler. Silva, der von halb Europa gejagt wurde, war 2014 zunächst von seinem Heimatverein Benfica Lissabon nach Monaco ausgeliehen und ein Jahr später fest verpflichtet worden.

Auch der FCB war offenbar interessiert

Auch Bayern München soll an dem 1,73 m großen Rechtsaußen Interesse gezeigt haben. Silva hatte in Monaco noch einen Vertrag bis 2020. Er erzielte in der vergangenen Saison in 51 Spielen zehn Tore.

Abwehrspieler Pablo Zabaleta verließ dagegen am Freitag Manchester City in Richtung West Ham United. Der Argentinier unterschrieb bei den Hammers einen Zwei-Jahres-Vertrag.

sid