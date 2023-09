Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart im Liveticker

Von: Niklas Noack

Teilen

VfB-Präsident Claus Vogt wird bei der Mitgliederversammlung mit Abwahlanträgen konfrontiert werden. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart findet am Sonntag, dem 10. September, in der MHPArena statt.

Mehr zum Thema Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart: Alle Infos zur Veranstaltung

Stuttgart - Sportlich sind die Schwaben in der Länderspielpause, allerdings steht am Sonntag (10. September) die MV an. Bei BW24 können Sie im Liveticker die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart verfolgen.

Am Freitag (8. September) nutzte der VfB die Länderspielpause für ein Testspiel. Gegen den FC St. Gallen gewannen die Schwaben mit 8:3. Die Truppe von Sebastian Hoeneß ließ schwachen Schweizern dabei nicht den Hauch einer Chance und zeigte sich in der Offensive dynamisch.

In Sachen Pflichtspiel geht es am kommenden Samstag (16. September, 15.30 Uhr/Sky) beim 1. FSV Mainz 05 (5. Bundesliga-Spieltag) weiter. Derzeit steht der VfB auf dem dritten Tabellenplatz.