„Als Trainer komplett versagt“: Miro Klose kassiert an seiner ersten Trainerstation heftige Kritik

Von: Antonio José Riether

Teilen

Miroslav Klose und sein SCR Altach stecken in der Krise. Doch anstatt den Trainer zu supporten, ätzen viele Fans im Internet gegen den unerfahrenen Coach.

Altach – Zu Beginn der Saison freute sich der österreichische Bundesligist SCR Altach noch auf einen ganz besonderen Neuzugang. Mit Miroslav Klose verpflichtete der Klub eine absolute Fußballlegende, der Weltmeister und WM-Rekordtorschütze unterzeichnete seinen ersten Vertrag als Cheftrainer einer Herrenmannschaft. So euphorisch der Saisonstart war, so groß ist aktuell der Frust bei de Vorarlbergern, die aktuell den letzten Tabellenplatz belegen. Im Internet wird bereits heftig gegen Coach Klose gepoltert – manche Fans wünschen sich sogar den Rücktritt des 44-Jährigen.

Miroslav Klose Geboren: 9. Juni 1978 in Oppeln (Polen) Profi-Stationen: FC Homburg, 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen, FC Bayern, Lazio Rom Trainer-Stationen: DFB-Team (Co-Trainer), FC Bayern U17, FC Bayern (Co-Trainer) Länderspiele: 137 (71 Tore)

Miroslav Klose: Erst Jugendcoach, dann Co-Trainer – so landete der Ex-Stürmer in Altach

Miroslav Klose ist in Deutschland eine Stürmer-Ikone. So gut wie jeder Fan kennt das Märchen vom Aufstieg des Bezirksliga-Stürmers, der mit 26 Jahren zum ersten Mal in der Champions League auflief und es dennoch in die Fußball-Geschichtsbücher schaffte. Für Kaiserslautern, Werder Bremen und den FC Bayern bestritt er 307 Bundesliga-Spiele, in denen er 121 Treffer erzielte, und ließ seine Karriere bei Lazio Rom in der Serie A ausklingen.

In Österreich muss der Trainer-Neuling hingegen noch richtig ankommen, wenn er überhaupt die Gelegenheit dazu bekommen sollte. Denn der gebürtige Pole, der in seiner kurzen Trainerkarriere als lediglich als Assistent beim DFB-Team sowie beim FC Bayern sowie als Chefcoach der Münchner U17 tätig war, übernahm im Sommer gleich einen Erstligisten in der Alpenrepublik. Altach bestreitet derzeit seine achte Bundesligasaison in Serie, doch es könnte die vorerst letzte sein.

Bei Miroslav Klose läuft es seit seinem Wechsel nach Altach überhaupt nicht rund. © Armin Rauthner/imago

Fans poltern gegen Altach-Coach Miroslav Klose: „Als Trainer komplett versagt“

Denn nach 21 von 22 Spieltagen des Grunddurchgangs steht das Klose-Team mit 16 Zählern auf dem letzten Platz. Das veranlasst die Anhänger dazu, den Trainer aufs Schärfste zu kritisieren, meist im Internet. „Klose raus!“, schreibt etwa ein User, ein anderer meinte nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten SV Ried: „Da müssen Herr Klose und das Team aber noch viel dazu lernen“. Ein anderer Fan geht noch härter mit dem Cheftrainer ins Gericht und wütet: „Ich hoffe, Klose erkennt selbst, dass er als Trainer komplett versagt und erklärt den sofortigen Rücktritt als Trainer.“

Tatsächlich ist Kloses Bilanz alles andere als eindrucksvoll, in 21 Ligaspielen unterlag seine Mannschaft gleich dreizehnmal, hinzu kamen vier Remis und vier Siege. Doch schon im vergangenen Jahr hatten die Altacher Probleme und wurden unter Ex-Nürnberg-Coach Damir Canadi und dem ehemaligen VfB-Stuttgart-Profi Ludovic Magnin lediglich zehnter.

Fußball-WM: Alle Rekordtorschützen in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Miroslav Klose: Seine Mannschaft hat noch Chancen auf den Klassenerhalt

Der Pessimismus der Fans lässt sich auch angesichts des Spielmodus in Österreich nicht ganz nachvollziehen, denn noch haben die Altacher gute Chancen, den Abstieg in die zweite Liga zu verhindern. Nach dem Grunddurchgang von 22 Spieltagen werden die Tabelle sowie die Punkte der jeweiligen Teams halbiert, die unteren sechs Mannschaften spielen somit in insgesamt zehn Partien den Absteiger aus.

Da sich mit dem SV Ried und dem TSV Hartberg zwei punktemäßig ähnlich schwache Teams in der Liga befinden, können Miroslav Klose und seine Spieler also noch auf den Klassenerhalt hoffen. Möglicherweise könnte Klose in dieser Situation seine enorme Erfahrung im Geschäft zugutekommen. (ajr)