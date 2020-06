Borussia Dortmund vor Transfer-Coup? PSG-Star soll Achraf Hakimi ersetzen - Er wäre ein Mega-Schnäppchen

Borussia Dortmund ist bei der Suche nach einem Ersatz für Achraf Hakimi wohl fündig geworden. Es handelt sich um ein Mega-Schnäppchen.

Der Transfer von Thomas Meunier zu Borussia Dortmund soll nach langen Verhandlungen fix gemacht werden

Der Rechtsverteidiger ist nach seinem Vertragsende bei PSG ablösefrei

ablösefrei Lässt der Wechsel Raum für weitere spektakuläre Neuzugänge?

Dortmund - Borussia Dortmund scheint auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger erfolgreich zu sein. Der Wechsel von Thomas Meunier zu Borussia Dortmund soll laut Bild noch vor Abschluss der Saison über die Bühne gehen.

Nachdem der Vertrag des 28-Jährigen beim französischen Hauptstatdtklub im Sommer nach vier Jahren auslaufen wird, soll er sich nun mit der Dortmunder Vereinsführung geeinigt haben. Aufgrund des wohl bevorstehenden Abgangs von Leihspieler Achraf Hakimi, steckt der Bundesligist bereits seit Monaten sämtliche Transferbemühungen in den international erfahrenen Verteidiger.

Thomas Meunier: Ein willkommenes Schnäppchen in der heutigen Zeit

Mit dem bevorstehenden Transfer von Thomas Meunier demonstriert der BVB, wie man auch zu Corona-Zeiten kostengünstig seinen Kader verstärken kann, ohne eine Gehaltsdebatte auszulösen.

Aufgrund seines auslaufenden Vertrages wechselt Meunier, der über die Erfahrung von 40 Länderspielen und 17 Champions League-Spielen verfügt, zum absoluten Nulltarif. Das berichtet Bild. de.

Thomas Meunier: BVB-Spieler aus belgischer Nationalelf entscheidend?

Nach Thorgan Hazard und Axel Witsel wäre Thomas Meunier der dritte belgische Nationalspieler, der sich binnen zwei Jahren den Dortmundern anschließen könnte.

Der Bild-Zeitung zufolge sollen mitunter die beiden Landsmänner den ausschlaggebenden Grund für einen Wechsel zum BVB gewesen sein. Der 28-Jährige soll Angebote zahlreicher europäischer Top-Klubs vorliegen haben.

Thomas Meunier im BVB-Anflug: Was wird aus Hakimi und Pisczek?

Mit diesem Transfer wäre eine längerfristige Zusammenarbeit mit dem marokkanischen Nationalspieler Achraf Hakimi beinahe ausgeschlossen. Ob der 21-Jährige jedoch zu Real Madrid zurückkehrt, bleibt ungewiss. Brandneuen Gerüchten zufolge soll sich der FC Bayern München intensiv um den offensivstarken Rechtsverteidiger bemühen. Wahrscheinlich ist dagegen laut Transfermarkt.de eine Weiterbeschäftigung von Lukasz Piszczek. Der 35-Jährige könnte sich demnach mit Meunier um den Platz als rechter Verteidiger konkurrieren.

+ Bald im Trikot des FC Bayern Münchens? Der Rechtsverteidiger wird den BVB wohl verlassen © AFP / FEDERICO GAMBARINI

BVB: Geht Meunier-Transfer mit einer Systemumstellung einher?

Der Konkurrenzkampf dürfte in erster Linie davon abhängen, für welches System sich Trainer Lucien Favre entscheidet. Wenngleich sich Thomas Meunier in den letzten Spielzeiten nicht ganz so offensivstark zeigte wie Vorgänger Hakimi, ist anzunehmen, dass er dessen Rolle als rechter Schienenspieler übernimmt.

Eine weitere Option ist die Umstellung auf Viererkette, in der der Belgier eine etwas defensivere Rechtsverteidiger-Rolle einnehmen könnte.

BVB: Öffnet sich jetzt die Tür für weitere Neuverpflichtungen?

Die gesparten Millionen für einen neuen Rechtsverteidiger könnten nun dafür sorgen, dass der BVB auch in anderen Mannschaftsteilen kräftig nachlegt. Neben dem Paris-Star hat der BVB unter anderem das 16-jährige englische Top-Talent Jude Bellingham (Birmingham City) ganz oben auf der Wunschliste stehen. Zudem soll laut Sport.de am erst 18-jährigen Innenverteidiger Tanguy Kouassi (Paris SG) Interesse bestehen.