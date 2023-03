Mesut Özil beendet Karriere: DFB fehlt bei Danksagung des Weltmeisters

Von: Alexander Kaindl

Mesut Özil macht Schluss! Der Weltmeister von 2014 beendet seine Karriere mit sofortiger Wirkung. Zuletzt spielte er in der Türkei.

Istanbul - Aus, Schluss, das war‘s - und zwar sofort! Mesut Özil beendet seine erfolgreiche Fußballkarriere. Der Mittelfeldspieler hat in den sozialen Netzwerken das Ende seiner Laufbahn verkündet. Zuletzt war er für Basaksehir Istanbul aktiv.

Mesut Özil Geboren: 15. Oktober 1988 (Alter: 34 Jahre), Gelsenkirchen Stationen: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal, Fenerbahce, Basaksehir, DFB Größte Erfolge: Weltmeister (1), Spanischer Meister (1), FA-Cup-Sieger (4), DFB-Pokalsieger (1), U21-Europameister (1)

Mesut Özil beendet Karriere mit sofortiger Wirkung: DFB fehlt bei Danksagung des Weltmeisters

„Ich hatte das große Privileg, 17 Jahre lang Profi zu sein, und ich bin für diese Gelegenheit unendlich dankbar“, schrieb der 34-Jährige am Mittwoch bei Twitter an seine mehr als 26 Millionen Follower. „Aber in den vergangenen Wochen und Monaten - auch nach einigen Verletzungen - wurde mir immer klarer, dass es Zeit ist, die große Bühne des Fußballs zu verlassen.“

In der Folge richtet Özil seinen Dank an seine verschiedenen Stationen im Profifußball: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal, Fenerbahce und Basaksehir. Bemerkenswert: Den DFB listet Özil nicht auf! Dabei holte er doch mit der deutschen Nationalmannschaft den größtmöglichen Titel: die Weltmeisterschaft. Trainern, Mitspielern und Freunden dankte er ebenfalls, den DFB sucht man jedoch vergeblich.

Mesut Özil und sein DFB-Rücktritt

Die Erklärung dafür liegt wohl rund fünf Jahre zurück: Bei seinem geräuschvollen DFB-Rücktritt nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 hatte Özil die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes massiv kritisiert. Vor der Endrunde war Özil selbst wegen seiner Fotos mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan kritisiert worden.

In Deutschland genoss Özil nie das Ansehen, das er durch seine sportlichen Leistungen verdient gehabt hätte: Von 2010 bis 2019 gab es nur vier Spieler, die auf Vereinsebene mehr Tore vorbereitet haben als er (Messi, Di Maria, Müller, Suarez). Am deutschen WM-Triumph 2014 hatte Özil enormen Anteil.

Mesut Özil wechselte 2021 in die Türkei

In die Türkei war Özil 2021 gewechselt, zunächst zu Fenerbahce Istanbul. Dort wurde sein Vertrag im vergangenen Sommer aufgelöst, bereits seit März 2022 war er aus dem Kader ausgeschlossen. Bei Basaksehir konnte Özil zunächst wieder spielen, wurde dann aber von Verletzungsproblemen erneut zurückgeworfen.

Zu seinen größten Erfolgen zählen neben dem Weltmeister-Titel mit der DFB-Auswahl 2014 in Rio der Gewinn der spanischen Meisterschaft mit Real Madrid und die vier Pokalsiege in England mit dem FC Arsenal. Kurios: Trotz seiner Zeit bei den Königlichen gewann Özil nie die Champions League. Der gebürtige Gelsenkirchener verließ die spanische Hauptstadt im September 2013 - in den neun Jahren danach hieß der Titelträger dann fünf Mal Real Madrid.

Mesut Özil freut sich auf die Zukunft

Özil richtet den Blick nun auf alles, was vor ihm und seiner Familie - „meiner schönen Ehefrau Amine und meinen beiden schönen Töchtern Eda und Ela“ - liege. Seine Fans können aber sicher sein, dass er sich immer wieder über die sozialen Netzwerke melden werde. (akl)