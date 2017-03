Wie ein Hollywood-Bösewicht: Scholl-Outfit sorgt für Lacher

Dortmund - Mehmet Scholl weiß offenbar, wie man auffällt. Mit seinem Outfit stiehlt er sogar Lukas Podolski bei dessen Abschiedsspiel die Show. Lacher im Netz sind ihm sicher.

Beim Abschieds-Länderspiel von Lukas Podolski wehte ein Hauch von Hollywood durch den Dortmunder Signal-Iduna-Park. Und das nicht etwa, weil sich der scheidende Fanliebling mit einem Traumtor zum 1:0 über den ewigen Rivalen England in die Nationalmannschafts-Rente verabschiedete. Vielmehr fühlten sich einige Zuschauer beim Anblick von Mehmet Scholl an diverse Streifen aus der Traumfabrik in Los Angeles erinnert.

Mit raspelkurz geschorenen Haaren und einem bis zum Kinn zugeknöpften Jackett analysierte der ARD-Experte den ersten Auftritt des DFB-Teams in diesem Jahr. Da wähnte so mancher Fan Mike Myers alias Dr. Evil aus der Klamauk-Filmreihe „Austin Powers“ vor sich. Oder den von Schauspiel-Star Keanu Reeves gemimten Neo aus den „Matrix“-Streifen. Und auch Käpt‘n Picard respektive Patrick Stewart aus der Star-Trek-Welt darf nicht fehlen. Angesichts des Vollbarts von Scholl wurden auch Fotos von Unternehmer Jochen Schweizer für einen Lookalike-Contest herangezogen. Sehen Sie hier die witzigsten Vergleiche:

Mehmet Scholl jetzt immer in der Matrix unterwegs? So vom Styling her...?! #GERENG pic.twitter.com/u1Dpbejn6q — Der KaeteKopfKomplex (@KaeteHaete) 22. März 2017