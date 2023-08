VfB-Jugendspieler erlebt nach Doppelpack ein völlig skurriles Match

Von: Niklas Noack

Ein Jugendspieler des VfB Stuttgart hat ein absurdes Match gegen den 1. FC Kaiserslautern erlebt. © VfB/TikTok

Ein Jugendspieler des VfB Stuttgart trifft erst doppelt, bevor das Match völlig verrückt wird. Im Netz wird der Youngster gefeiert.

Stuttgart - Manche Tage bleiben einem für immer im Gedächtnis. BW24 verrät, wieso es einem Jugendspieler des VfB Stuttgart so gehen dürfte, der zunächst zwei Tore schoss, aber vor allem aufgrund einer anderen Leistung später gefeiert wurde.

6:0 gewann die U17 des VfB die Partie am Ende gegen die jungen Roten Teufel vom 1. FC Kaiserslautern. Am 1. Spieltag schlugen die jungen Wilden bereits den 1. FC Nürnberg mit 2:1. Am Donnerstag (16. August, 17.30 Uhr) trifft der VfB am eigenen Clubhaus zum 3. Spieltag in der U17-Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim.

Die Profis haben derweil im DFB-Pokal die TSG Balingen mit 4:0 geschlagen und starten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den VfL Bochum in die neue Bundesligasaison.