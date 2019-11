Unrühmliche Szenen in Frankreich: Lyon-Bus in Marseille von Steinen attackiert

Die Partie Olympique Marseille gegen Olympique Lyon wurde von unschönen Szenen begleitet.

Marseille - Der Mannschaftsbus des französischen Fußball-Erstligisten Olympique Lyon ist vor dem Punktspiel bei Olympique Marseille am Sonntagabend von gegnerischen Fans mit Steinen attackiert worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, gingen bei dem Angriff zwei Fensterscheiben des Busses zu Bruch. Bereits 2016, 2018 und im Mai dieses Jahres hatte es vor Spielen Lyons in Marseille ähnliche Attacken gegeben.

Ligue 1: Vor Spiel in Marseille - Lyon-Bus mit Steinen beworfen

Lyons Präsident Jean-Michel Aulas drohte im Anschluss gar mit einem Boykott des Spiels. „Wir nehmen das nicht mehr hin“, sagte Aulas, nach dessen Angaben sich die Angreifer gezielt auf die Lauer gelegt hätten: „Es war eine Falle, und wenn noch die kleinste weitere Sache passiert, werden wir nicht spielen.“ Das Spiel wurde jedoch pünktlich um 21.00 Uhr angepfiffen.

Stand 22.20 Uhr: Zur Halbzeit führte OM dank eines Doppelpacks von Dimitri Payet mit 2:0, in der 60. Minute verkürzte Moussa Dembele für Lyonnais. Mit diesem Sieg würden die Blau-Weißen auf Rang zwei in die Winterpause gehen. Der Gast aus Lyon hingegen steckt weiter in der Krise. Der Vorjahresdritte steckt in der unteren Tabellenhälfte fest.

Auch in Deutschland sorgen Steinewerfer für Aufregung - unbekannte haben einen fahrenden ICE massiv beschädigt. Am Sonntag kam es in der Bundesliga ebenfalls zu einer unrühmlichen Szene. Frankfurts Kapitän David Abraham sorgte mit seinem Bodycheck gegen Christian Streich für eine hitzige Schlussphase.

