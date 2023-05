„Man weiß nicht, wie es einem damit geht“: Darum hielt BVB-Profi Wolf seine Herz-OP geheim

Von: Johannes Skiba

Borussia Dortmunds Marius Wolf erzählt, warum seine Herz-OP lange geheim blieb und was er aus dieser schweren Zeit für Erkenntnisse zieht.

Dortmund – Marius Wolf von Borussia Dortmund musste sich zum Ende des vergangenen Jahres einer Herzoperation unterziehen. Erst einige Monate später ging der Profi mit dieser Nachricht an die Öffentlichkeit. Der Rechtsverteidiger verriet nun dem Fanzien schwatzgelb.de die Gründe für die Geheimhaltung: „Ich wollte erst einmal nicht, dass es jeder erfährt, abgesehen von den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und meiner Familie. Man weiß nicht, wie es einem damit geht, oder wie es nach so einer OP weitergeht. Es hätte vielleicht sein können, dass ich eine längere Pause gebraucht hätte, oder es wäre irgendetwas anderes gewesen.“

Marius Wolf Geboren: 27. Mai 1995 in Coburg Aktueller Verein: Borussia Dortmund Position: Rechtsverteidiger

Ausfallzeit von Borussia Dortmunds Marius Wolf war vor der Herz-OP ungewiss

Außerdem, so führt BVB-Profi Marius Wolf weiter aus, hätten weitere OPs folgen können, sodass die Ausfallzeit zunächst absolut unklar war: „Es kann auch bei solchen Eingriffen sein, dass man das nicht nur einmal, sondern auch zweimal oder dreimal machen muss, weil man den Problembereich noch nicht lokalisieren konnte.“

Folglich entschieden Wolf und Borussia Dortmund, „dass wir das Thema erst einmal ruhig halten und ich mich auf mich konzentrieren und wieder gesund werden kann, um danach wieder beruhigt ins Training einzusteigen.“

Marius Wolf blickt auf seine Leidenszeit nach seiner Herz-OP zurück, aus der er gestärkt herausging. © imago/Neundorf

BVB-Akteur Marius Wolf kommt nach Herz-OP gestärkt zurück

Auch wenn Marius Wolf von Borussia Dortmund unmittelbar vor seiner Herz-OP „natürlich schon auch an die negativen Sachen“ dachte, nimmt der 27-Jährige dennoch positive Erfahrungen und Erkenntnis aus dieser schwierigen Zeit mit: „Ich finde, wenn man so etwas hatte, kann man noch genauer in seinen Körper reinhören, weil man dann auch auf Dinge achtet, die man zuvor nicht beachtet hat. Es ist etwas, was einem im Kopf bleibt, sodass man vielleicht auch auf zu viele Sachen hört. Ich sehe das aber als etwas Gutes, ich kann meinen Körper noch besser fühlen.“

Die Regeneration sowie die Rückkehr ins Training und den Spielbetrieb verlief für Marius Wolf optimal. Noch immer kämpft er als Stammspieler beim BVB um die deutsche Meisterschaft. Darüber hinaus feierte der Defensivakteur im März unter Bundestrainer Hansi Flick sogar sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft, bei dem er gegen Peru gleich einen Treffer vorbereitete. Mit der deutschen Meisterschaft könnte Marius Wolf schon bald den nächsten Karriere-Meilenstein erreichen – trotz Herz-OP. (jsk)