Reus nach BVB-Drama „gebrochen“ und „total verloren“: Herzzerreißendes Statement

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Marco Reus war wie der gesamte BVB nach der verpassten Meisterschaft am Boden zerstört. In einem Instagram-Post klärt er über sein Verhalten auf.

Dortmund - Er steht wohl wie kein anderer für den Frust bei Borussia Dortmund nach der verpassten deutschen Meisterschaft: Marco Reus. Der BVB-Kapitän hat sich nach dem dramatischen Finale bei den Fans bedankt und seine Gefühlswelten beschrieben. Nach dem Spiel war vielen Beobachtern aufgefallen, dass zwar Protagonisten wie Mats Hummels und Trainer Edin Terzic sich von der Südkurve mit Sprechchören trösten ließen, Reus aber in diesem Bild fehlte.

Marco Reus Geboren 31. Mai 1989 in Dortmund Größte Erfolge DFB-Pokalsieger 2017 und 2021 Fußballer des Jahres 2012 und 2019

Marco Reus erklärt Verhalten nach BVB-Drama: „Ich war in diesem Moment zu gebrochen“

„Ich war sprachlos und im ersten Moment auch total verloren“, so der gebürtige Dortmunder. „Ich weiß, ihr habt mich zu euch gerufen - aber ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen“, schrieb der 33-Jährige am späten Montagabend auf Instagram. Es schmerze, weil der BVB schon so lange nicht mehr so nah dran gewesen sei - aber: „Wer mich, diesen Verein und euch BVB-Fans kennt, der weiß, dass wir wieder aufstehen werden, weiter arbeiten und kämpfen werden - so wie es dieser großartige Club immer getan hat!“

Am Samstag hatte Dortmund mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 die riesige Chance auf die erste Meisterschaft seit elf Jahren verspielt. Dauer-Champion FC Bayern München konnte im letzten Moment durch das 2:1 in Köln noch vorbeiziehen. Für Reus wäre es der erste Meistertitel mit Borussia Dortmund gewesen - und die Krönung seiner langen und von Rückschlägen geprägten Karriere. Vor kurzem hatte er seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben noch einmal um eine Saison verlängert. (Jude Bellingham wird dagegen wohl gehen - steht sein Nachfolger schon fest?)

Borussia Dortmund: Brandt, Guerreiro und Schlotterbeck schicken Herzchen

Reus schrieb, es sei aktuell schwierig für ihn, seine Gedanken, Gefühle und Emotionen in Worte zu fassen. Aber trotzdem sei es ihm wichtig, den Fans Danke zu sagen. Das, was die BVB-Familie am Samstag für das Team getan habe, die Euphorie, die Stimmung rund ums Stadion, die guten Wünsche, die man aus ganz Deutschland erhalten und gespürt habe, das alles sei einmalig. Und es zeige, wie besonders dieser Verein und seine Fans seien. Auf Instagram erhielt er viel Zuspruch. Über eine halbe Million Nutzer klickten auf „Gefällt mir“ und in über 8.000 Kommentaren gibt es Trost und Dankesbekundungen für Reus. Auch seine Mitspieler Julian Brandt, Raphael Guerreiro und Nico Schlotterbeck antworteten mit Herz-Emojis. Die Fans reagierten ebenfalls mit Stolz und Trauer auf das BVB-Drama. (cgsc)