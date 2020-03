Sport1-Doppelpass: Marcel Reif startet Rundumschlag gegen Adidas - Fans feiern ihn

Doppelpass: TV-Experte Marcel Reif kritisierte Adidas und die Äußerungen von Markus Söder im Zusammenhang mit der Corona-Krise scharf.

Kommentator und Experte Marcel Reif holte beim Doppelpass zum Rundumschlag aus.

holte beim Doppelpass zum Rundumschlag aus. In der Liveshow kritisierte er die aktuelle Debatte um die Mietaussetzung von Adidas .

. Er lobte auch die gemeinnützige Aktion von Leon Goretzka und Joshua Kimmich.

München - Der Fußball-Experte Marcel Reif ist beim Doppelpass auf Sport1 regelmäßiger Gast. In der Talk-Runde am Sonntag (29.3.) ließ er seinem Ärger in der aktuellen Debatte um Sportartikelhersteller Adidas freien Lauf. Dabei geht es um das Aussetzen von Mietzahlungen für Adidas-Stores in ganz Deutschland im Zuge der Corona-Krise.

Doppelpass: Marcel Reif kritisiert Maßnahmen von Adidas in der Corona-Krise

Der ehemalige Sportkommentator lenkte das Thema selber auf die Adidas-Diskussion, nachdem die Bayern-Spieler* Leon Goretzka und Joshua Kimmich über ihre Aktion zur Unterstützung von Opfern des Coronavirus geredet hatten. Goretzka erzählte, dass die neu gegründete wohltätige Organisation namens „We kick Corona“ bereits 3,6 Millionen Euro eingenommen hatte. Da brach es aus Reif heraus.

Zuerst knöpfte er sich Markus Söder vor, der vor zwei Wochen von Profifußballern forderte, auf ihr Gehalt zu verzichten. „Ich hoffe, der Bayerische Ministerpräsident ist ein bisschen zufrieden. Er glaubte ja, die Fußballer anmahnen zu müssen“, so Reif. Doch damit war Reifs knackiger Monolog noch nicht beendet.

Coronavirus im Sport: Marcel Reif über Adidas - „Ich habe es ...“

„Vielleicht könnte die Firma Adidas bei euch mit einsteigen“, meinte Reif scherzhaft in Richtung Goretzka und Kimmich. „Das, was sie an Mieten sparen, könnte sie bei euch ein bisschen reintun.“ Reif fände die Situation „schon ein bisschen dreist“.

Wer nach einer Woche keine Miete mehr zahlt:



- H&M (Gewinn 2019: 1,27 Milliarden €)

- Adidas (Gewinn 2019: 2 Milliarden €)



Wer weiterhin Miete zahlt:



- das Café um die Ecke

- die kleine Buchhandlung

- der Bäcker

- das kleine Theater



Einfach genial, wie dieser Markt regelt. — Kaffeecup (@kaffeecup) March 28, 2020

Er betonte, dass „Fußballer, denen man gerne unterstellt, viel zu wenige Gehirnzellen zu haben und nur in gigantischen Transfersummen zu denken, auf solche Ideen kommen. Und ein Konzern wie Adidas sagt, wir zahlen keine Mieten mehr.“ Abschließend richtete er sich an die Bayern-Profis und meinte „Hut ab!“, erlaubte sich jedoch noch einen Seitenhieb in Richtung Adidas. „Ich habe es nicht anders erwartet ...“

Doppelpass: „Genialer Konter“ - Twitter-User stehen hinter Marcel Reif

Bei den Zuschauern kam Reifs scharfer Kommentar in Richtung Adidas gut an. „Sehr gut, Reif. Auf Adidas aufmerksam gemacht“, schreibt ein Twitter-User. Ein anderer stimmt der Kommentatoren-Legende ebenso zu und lobt seinen „genialen Konter“.

Der Vorstandschef des Dax-Unternehmens aus Herzogenaurach, Kasper Rorstedt, kündigte kürzlich an Mietzahlungen für Geschäfte auszusetzen. Er gab bekannt, dass der Sportartikelhersteller, „wie viele andere Unternehmen auch, vorsorglich Mietzahlungen temporär aussetzt, wo unsere Läden geschlossen sind. Wir sind dazu mit den betreffenden Vermietern in engem Austausch. Das genaue Vorgehen hängt auch von der Rechtslage im jeweiligen Land ab.“

#dopa sehr gut #Reif auf Adidas aufmerksam gemacht — Michael Herzog (@bobhayle) March 29, 2020

Adidas verzeichnete 2018 einen Gesamtumsatz von 22 Milliarden Euro.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Weitere News und Gerüchte zum FCB: Bleibt Ivan Perisic beim FC Bayern? Inter Mailand plant angeblich einen spektakulären Tausch. Leroy Sané könnte dagegen zu einem „Corona-Schnäppchen“ werden.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat Corona-Aussagen von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß relativiert. Und zur Fortsetzung der Bundesliga-Saison gibt es einen irren Vorschlag der Uefa*.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd