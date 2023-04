„Neuer hätte ihn gehalten“: Torwart-Diskussion um Sommer bei erstem Bayern-Gegentor

Von: Christoph Klaucke

Yann Sommer konnte den Rückstand des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City nicht verhindern. Hätte Manuel Neuer den Ball gehalten?

Manchester – Yann Sommer tritt beim FC Bayern in riesige Fußstapfen. Der Schweizer muss mindestens bis Saisonende den besten Torwart der Welt vertreten. Sommer sieht sich immer wieder Vergleichen mit dem verletzten Manuel Neuer ausgesetzt. Bei jedem Bayern-Gegentor stellt sich aktuell die Frage: Hätte Neuer den gehalten? Beim ersten Gegentreffer im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City gab es erneut Diskussionen um Sommer – diesmal wegen seiner Körpergröße.

Yann Sommer Manuel Neuer Geboren: 17. Dezember 1988 (Alter 34 Jahre), Morges, Schweiz Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Größe: 1,83 m Größe: 1,93 m Gewicht: 79 kg Gewicht: 93 kg Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2025 Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2024

Yann Sommer kassiert Traumtor: Hätte Neuer den gehalten?

Es lief die 27. Minute als Rodri die Citizens per Traumtor mit 1:0 in Führung brachte. Der defensive Mittelfeldspieler bekam von der Bayern-Defensive zu viel Platz und schlenzte das Leder mit seinem schwächeren linken Fuß aus 22 Metern unhaltbar ins linke obere Eck. FCB-Keeper Yann Sommer reckte sich mit allem, was er hatte, kam aber nicht mehr ganz ran.

Moment, wirklich unhaltbar? Was im ersten Moment den Anschein hatte, ist bei genauerer Betrachtung keineswegs in Stein gemeißelt. Die Frage, die wohl viele Fans zu Hause an den TV-Geräten beschäftigt hat, leitete Kommentator Jonas Friedrich dann direkt an Experte Benedikt Höwedes weiter.

Sommer streckt sich vergeblich. Hätte Neuer den gehalten? © Tom Weller/dpa/Revierfoto/Imago

„Neuer hätte ihn gehalten“: Torwart-Diskussion um Sommer bei erstem Bayern-Gegentor

„Ganz fiese Frage: Hätte Manuel Neuer den gehalten?“, fragte Friedrich im Live-TV bei Amazon Prime. „Es ist immer schwierig. Ich halte extrem viel von Manu, weil ich ihn lange Zeit begleitet habe. Vielleicht fehlen da Yann Sommer am Ende zwei, drei Zentimeter“, spielte Höwedes auf die Körpergröße von Sommer an. „Aber es ist müßig zu beantworten, ob er den noch gehalten hätte.“

Yann Sommer misst offiziell „nur“ 1,83 m, damit zählt der Torwart zu den kleineren Vertretern seiner Zunft. Zum Vergleich: Manuel Neuer bringt es auf stattliche 1,93 m Körperlänge. Zehn Zentimeter, die trotz Sommers Absprungkraft manchmal den Unterschied ausmachen können, wie auch EX-BVB-Keeper Roman Weidenfeller in der Sky-Sendung „Champions Corner“ meinte: „Das sind die Zentimeter, die ihm fehlen. Neuer hätte ihn gehalten.“

Sommer muss Neuer-Vergleiche aushalten: Fans sind gespalten

Auch auf Twitter entbrannte die Diskussion um Sommer und Neuer. „Sommer hat seine Stärken, aber Neuer hätte den Ball“, ist ein User überzeugt. Viele Fans schließen sich dieser Meinung an, andere dagegen können die Kritik und Vergleiche nicht nachvollziehen.

„Ich lache btw über jegliche Kritik an Yann Sommer. Möglicherweise hätte Neuer den gehalten ja, aber das liegt vor allem daran, dass er der beste Torwart aller Zeiten ist. Und leider hat Neuer sich lieber entschieden Skitouren zu gehen.“



„Dieses Spekulieren, ob Neuer den gehalten hätte, ist Sommer gegenüber einfach respektlos.“

„Dieses Spekulieren, ob Neuer den gehalten hätte, ist Sommer gegenüber einfach respektlos.“ „Verstehe auch nicht, wo der Hate zu Sommer dieses Spiel herkommt oder die Vergleiche zu Neuer. Ohne ihn wäre das heute 5 oder vielleicht sogar 6:0 ausgegangen. Neuer muss auch erstmal in seiner Topform sein, damit er den ersten vielleicht hält.“



„Warum immer dieses Vergleichen? Jeder Torhüter hat andere körperliche Voraussetzungen. Sommer ist zum Beispiel besser bei körpernahen Schüssen & Doppelaktionen, da wird Neuer & Co. im Umkehrschluss auch kein Strick draus gedreht.“

FC Bayern verliert ohne Neuer – Sommer verhindert Debakel

„Es ist nun mal so: Auf diesem Niveau, gegen so eine Mannschaft darfst du dir nichts, nichts erlauben. Kein Zuspätkommen, keine Hundertstelsekunde“, richtete Bayern-Boss Oliver Kahn einen flammenden Appell in seiner Bankett-Rede nach dem 0:3 an seine Spieler. Sommer, der zwar das ein oder andere Mal Unsicherheit ausgestrahlt hat, dürfte Kahn damit jedoch nicht gemeint haben. Schließlich hat der 34-jährige Goalie den FC Bayern mit starken Paraden in der Schlussphase vor einer Blamage bewahrt.

Ob Neuer anstelle von Sommer den Ball zum 0:1 gehalten hätte, wird man wohl nie abschließend feststellen können. Genauso wenig, wie sich die Bayern wohl mit Julian Nagelsmann an der Seitenlinie geschlagen hätten. Trotzdem gerieten Moderator Hellmann und Expertin Henning nach der Bayern-Pleite wegen Nagelsmann aneinander. (ck)