Mannheim gegen 1860 München: Hier sehen Sie das Drittliga-Topspiel live

Von: Marco Büsselmann

Im Topspiel der 3. Liga empfängt Waldhof Mannheim am Samstag den TSV 1860 München. Wo Sie die Partie im TV und Live-Stream verfolgen können:

Das Warten hat ein Ende! Nach der langen Winterpause geht der Spielbetrieb in der 3. Liga weiter. Für den SV Waldhof Mannheim steht direkt ein Topspiel an: Am Samstag (14. Januar) empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart den TSV 1860 München. SV Waldhof gegen 1860 München: MANNHEIM24 verrät, wo Sie die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Anstoß im Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr. (mab)