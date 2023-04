Nur Remis gegen ManCity: FC Bayern scheidet im Viertelfinale der Champions League aus

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern scheidet aus der Champions League aus. Nach dem 0:3 im Hinspiel gegen Manchester City kamen die Münchner im Rückspiel nicht über ein Remis hinaus.

Abpfiff: Das war‘s. Der FC Bayern scheidet gegen Manchester City aus der Champions League aus. Nach dem 0:3 im Hinspiel fiel den Münchnern wenig ein, um das Ergebnis noch zu drehen. Nach einer knappen Stunde nutzte Erling Haaland seine zweite Chance und brachte die Engländer in Führung, Joshua Kimmich konnte kurz vor Schluss per Handelfmeter ausgleichen. Nun treffen Guardiolas Schützlinge im Halbfinale auf Real Madrid.

FC Bayern - Manchester City 1:1 (0:0)

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Pavard (78. Stanisic), de Ligt, Upamecano, Cancelo (64. Davies) - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala (71. Müller), Sané (64. Mané) - Choupo-Moting (71. Tel) Aufstellung Manchester City: Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké (66. Laporte) - Rodrigo - De Bruyne (88. Walker), Gündogan - Bernardo Silva, Haaland (84. Álvarez), Grealish Tore: Haaland (57.), Kimmich (83./HE)

Erling Haaland sorgte mit seinem zweiten Treffer im zweiten Viertelfinalspiel gegen die Bayern für die Vorentscheidung. © Eduard Martin/imago

90. Minute + 3: Sadio Mané bekommt in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch eine Chance, doch der Senegalese kann die Hereingabe von Davies nicht verwerten.

90. Minute: Die letzte Minute der regulären Spielzeit läuft. Die Nachspielzeit beträgt fünf Minuten.

88. Minute: Thomas Tuchel sieht erst die Gelbe Karte und keine zwei Minuten später die zweite – somit muss der Bayern-Coach auf die Tribüne. Auch Josip Stanisic sieht kurz darauf Gelb.

86. Minute: Die Münchner probieren es weiter. Davies sprintet mit dem Ball über das halbe Feld und legt auf Tel ab, der abzieht. Doch der 17-Jährige verzieht, das Spielgerät fliegt über die Latte.

FC Bayern gegen ManCity heute live: Joshua Kimmich gleicht per Elfmeter aus

83. Minute: Joshua Kimmich übernimmt die Verantwortung und trifft. Der Nationalspieler setzt den Ball in die Mitte des Tors, Ederson war bereits nach rechts abgesprungen. Nun steht es 1:1.

82. Minute: Es gibt einen VAR-Check nach einem vermeintlichen Handspiel von Manuel Akanji nach einer Hereingabe von Sadio Mané. Wieder hatte dies keiner kommen sehen, ähnlich wie beim Elfmeter in der ersten Hälfte. Und es gibt den Strafstoß.

78. Minute: Nach einem Abschluss von Tel gibt es die nächste Ecke, zuvor weicht Benjamin Pavard jedoch für Josip Stanisic.

76. Minute: Die letzte Viertelstunde läuft. Gelingt den Bayern wenigstens der Ehrentreffer? Fast wäre es so weit gewesen. Mathys Tel trifft nach einer Hereingabe von Coman, doch dieser stand zuvor im Abseits. So bleibt es beim 1:0 für die Gäste.

74. Minute: Der Weltmeister kommt sofort an den Ball, doch sein Kopfball nach einer Kimmich-Flanke bringt keine Gefahr.

FC Bayern gegen Manchester City heute live: Thomas Müller nun im Spiel

71. Minute: Nun kommt Thomas Müller für Jamal Musiala, auch Mathys Tel kommt für Choupo-Moting.

69. Minute: Nach einem Versuch von Choupo-Moting, der Ederson jedoch nicht vor Probleme stellen kann, neutralisiert sich das Spiel wieder.

65. Minute: Kimmich probiert es aus der Entfernung, mehr als ein mittiger Schuss kommt dabei jedoch nicht raus. Ederson hat keine Probleme.

64. Minute: Die Bayern wechseln doppelt, Davies kommt für Cancelo, zudem kommt Mané für Sané.

61. Minute: Manchester City spielt weiter nach vorne. De Bruyne flankt bei einem Freistoß vor Sommers Kasten, doch Upamecano kann per Kopf klären. Nun geht es um Schadensbegrenzung.

FC Bayern kassiert ersten Treffer gegen ManCity: Haaland diesmal eiskalt

57. Minute: TOOOOR! Sofort kontert ManCity – und wie! Nach einem Befreiungsschlag von Stones gibt De Bruyne den Ball raus auf Haaland, der sich über links durchtankt, Upamecano stehen lässt und den Ball mit links vor Sommer in die Maschen drischt. 1:0 für die Gäste, das war‘s wohl für den FC Bayern.

57. Minute: Die dickste Chance für die Bayern auf der Gegenseite! Coman dribbelt sich wunderbar auf rechts durch und spielt den Ball scharf vor das Tor. Doch wider fehlt der Abnehmer.

57. Minute: Aus dem Nichts wieder die Chance für Haaland, der nach einem schönen Pass von Grealish von links auf Sommers Kasten läuft und früh abschließt. Der Schweizer kann die Situation jedoch entschärfen. Glück für die Bayern.

55. Minute: Aké rutscht in Pavard und sieht nach dem Foul am Franzosen die Gelbe Karte.

53. Minute: Wieder die Bayern. Comans Abschluss wird bereits vor dem Strafraum geblockt, die Münchner bleiben jedoch dran. Doch ein richtiger Abschluss kommt nicht zustande. City macht es defensiv nach wie vor nicht schlecht.

50. Minute: Pavard holt nun einen Eckball für die Gastgeber heraus. Sané bringt die Flanke auf den ersten Pfosten, ManCity hat keinerlei Probleme, die Hereingabe zu klären.

48. Minute: Bernardo Silva holt eine Ecke heraus, Kevin De Bruyne schleicht daraufhin zur Eckfahne, was Pfiffe von den Rängen hervorruft. Aus dem Eckball wird nichts, da Turpin ein Offensivfoul sieht.

46. Minute: Weiter geht‘s in der Allianz Arena. Die Bayern gehen personell unverändert in den zweiten Durchgang.

FC Bayern gegen Manchester City heute live: Torloses Remis zur Halbzeit

Halbzeit: Eine intensive erste Hälfte in der Allianz Arena endet mit 0:0. Die Bayern spielten sich über die gesamte Partie die besseren Chancen hervor, die größte vergab Leroy Sané nach knapp zwanzig Minuten. Doch die Münchner hatten auch Glück im Unglück: nach einem Handspiel von Dayot Upamecano bekam Manchester City einen Strafstoß zugesprochen, den Erling Haaland überraschend vergab.

45. Minute + 2: Nach einem Gerangel zwischen Gündogan und Kimmich sehen beide Akteure die Gelbe Karte.

45. Minute + 2: Und die nächste große Chance! Musiala wird auf die Reise geschickt und bleibt im Rasen hängen, doch er dribbelt sich noch an die Grundlinie und spielt den Ball vor den Kasten. Dort probiert es Choupo-Moting mit dem Rücken zum Tor mit der Hacke, doch der Versuch wird geblockt. Auch Cancelos Nachschuss findet nicht den Weg ins Tor.

45. Minute: Die letzte Minute der ersten Hälfte läuft. City-Keeper Ederson sieht die Gelbe Karte, weil er sich bei einem Abstoß zu viel Zeit lässt.

43. Minute: Wieder die Bayern. Sané verdribbelt sich etwas, sieht jedoch den links herbeigeeilten Coman, der Ederson mit einem Schuss aufs kurze Eck prüft. Doch dieser pariert.

40. Minute: Die Bayern bleiben giftig, doch in dieser Phase des Spiels kommt keines der beiden Teams durch.

FC Bayern gegen ManCity: Upamecano verursacht Elfmeter – doch Haaland versagen die Nerven

37. Minute: Erling Haaland schnappt sich den Ball, läuft an und setzt die Kugel über die Latte! Der Norweger verschießt den Elfmeter tatsächlich! Die Arena explodiert, jetzt fehlt nur noch ein Tor für die Hausherren.

36. Minute: ... der Franzose entscheidet auf Elfmeter! Bei Gündogans Schuss war Upamecano leicht mit dem Ball an der Hand. Ist das bitter für die Münchner.

35. Minute: Und die Chance für die Gäste! Gündogan zieht ab und Sommer lässt den Ball abprallen... doch Referee Turpin hat noch etwas zu beanstanden.

33. Minuten: Die Bayern belohnen sich noch nicht für ihren Aufwand, stattdessen kommen die Citizens in immer mehr Ballbesitzphasen.

30. Minute: Aufregung in der Arena. Musiala wird von Dias unsanft im Strafraum gestoppt. Doch wider bleibt der Pfiff aus, Turpin hat wieder kein Vergehen gesehen. Tuchel tobt an der Seitenlinie.

27. Minute: Ein Abschluss von Manchester City: Aké fasst sich aus der Distanz ein Herz, doch der Flachschuss des Defensivmanns geht ein gutes Stück an Sommers Tor vorbei.

FC Bayern gegen ManCity heute live: Upamecano sieht rot – doch nur für wenige Sekunden

25. Minute: Die Bayern kommen wieder, Musiala setzt Coman in Szene, der den Ball an Goretzka weitergibt. Der Mittelfeldspieler probiert es, verzieht das Ziel jedoch um mehrere Meter. Kein überzeugender Abschluss.

22. Minute: Sané knallt einen Freistoß aufs Gästetor, Keeper Ederson kann zur Ecke klären. Aus dem Standard können die Münchner keinen Profit schlagen. Doch sie sind wach und dem ersten Tor klar näher als die Engländer.

20. Minute: Kurz nach der vergebenen Großchance kontert ManCity! Haaland tankt sich gegen Upamecano durch, doch der Norweger wird gestoppt. Und zwar mit einem Foul, meint Referee Turpin, der sofort die Rote Karte zückt. Doch kurz darauf hebt der Linienrichter die Fahne. Zuvor lag eine Abseitsposition des Stürmers vor.

FC Bayern gegen ManCity heute live: Sané vergibt erste Großchance der Partie

18. Minute: Was eine riesige Chance für den FC Bayern! Jamal Musiala bedient Leroy Sané, der im Eins-gegen-eins vor Ederson vergibt. Der Nationalspieler will den Brasilianer mit einem Flachschuss überlisten, der Ball geht jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei.

17. Minute: Die Skyblues sind erstmals im Strafraum der Münchner, Bernardo Silva spielt einen ersten scharfen Ball in die Mitte. Doch Yann Sommer ist zur Stelle.

15. Minute: Coman wird geschickt, fällt jedoch früh. Referee Turpin hat kein Foul gesehen, tatsächlich wurde der Franzose jedoch klar regelwidrig vom Gegner am Weiterlaufen gehindert. Glück für Manchester City in dieser Situation.

12. Minute: Cancelo sieht nach elf Minuten nach einem Foul gegen Bernardo Silva die erste Gelbe Karte des Spiels!

11. Minute: Wieder der auffällige Coman. Der Vizeweltmeister dribbelt sich auf der rechten Seite durch, doch sein Pass in den Rückraum findet keinen Abnehmer.

FC Bayern gegen Manchester City heute live: Coman mit den ersten guten Aktionen

9. Minute: Und die nächste Flanke von Coman! Der Franzose sucht Choupo-Moting in einer Kontersituation, doch der Ball fliegt am Kameruner vorbei. Sané erkämpft sich die Kugel und probiert es ebenfalls mit einer Hereingabe, doch die kommt viel zu ungenau.

8. Minute: Goretzka köpft den Ball ohne Gegnerdruck direkt auf De Bruyne, doch der Belgier kann den Ball nicht annehmen. FCB-Verteidiger de Ligt war ihm zuvor in den Rücken gesprochen, Freistoß für die Engländer.

6. Minute: Ruben Dias geht ungestüm gegen Coman in den Zweikampf, die Bayern bekommen jedoch keinen Freistoß zugesprochen. Zuvor gab es wohl eine Abseitsposition.

5. Minute: Die ersten fünf Minuten gehören den Münchnern, die hier gewillt sind, die Kontrolle zu übernehmen.

3. Minute: Die Bayern haben sich etwas vorgenommen, das wird in den ersten Aktionen deutlich. Coman flankt in die Mitte, wo Choupo-Moting beinahe zum Kopfball kommt. Doch die ManCity-Defensive hält dicht, wie schon im Hinspiel.

1. Minute: Mit vierminütiger Verspätung beginnt die Partie in München, der Ball rollt!

ANPFIFF

Die Bayern führen den Anstoß aus, das steht fest. Jamal Musiala steht auch schon fertig am Anstoßkreis. Doch noch fehlt der Schiedsrichter Clement Turpin, der in die Katakomben verschwunden ist. Offenbar gibt es ein technisches Problem.

Update, 20.56 Uhr: Die Akteure stehen bereits im Spielertunnel, wenige Augenblicke noch bis zum Anpfiff.

Update, 20.45 Uhr: Wie schätzt Oliver Kahn die Lage am heutigen Abend ein? „Das ist eine Monster-Aufgabe, gegen die wohl beste Mannschaft in Europa weiterzukommen. Das bedeutet, dass jeder Spieler an seine absolute Leistungsgrenze geht“, meint der FCB-Boss bei DAZN.

Können die Bayern am heutigen Mittwoch Erling Haaland und Co. in Schach halten? © Laci Perenyi/imago

Update, 20.36 Uhr: Noch etwas mehr als zwanzig Minuten bis zum Anpfiff. Vor der Partie wunderten sich wohl viele Fans über die Abwesenheit von Thomas Müller in der Startelf des FC Bayern, Thomas Tuchel begründete diese gegenüber DAZN. „Ich erwarte das komplett gleiche Spiel, deshalb steht Thomas Müller nicht in der Startelf“, meinte der Cheftrainer.

„Die Charakteristik ist ihm nicht auf den Leib geschneidert. Er hat andere Qualitäten. In allen anderen Konstellationen hätte er gespielt, ich hatte aber das Gefühl, gegen ManCity ist kein Thomas Müller-Spiel“, erklärte Tuchel.

Update, 20.30 Uhr: Die Bayern betreten den Rasen zum letzten Warm-up vor dem schwierigen Achtelfinal-Rückspiel. Auch die Citizens machen sich bereits heiß für die Partie.

FC Bayern gegen Manchester City heute live: FCB-Coach Tuchel zeigt sich selbstbewusst

Update, 20.25 Uhr: Die Ausgangslage ist schwierig, dennoch will Thomas Tuchel das Spiel mutig angehen. „Wir reden nicht so viel auf das Wunder. Wir müssen auch ins Tun und Machen kommen, das fängt mit dem ersten Zweikampf, dem ersten Pass, der ersten Offensivaktion und Defensivaktion los“, meint der Coach bei DAZN und ergänzt: „Es geht erst einmal darum, die erste Halbzeit zu gewinnen. Wir wollen auch eine gewisse Körperlichkeit zeigen, um das Publikum zu gewinnen.“ Ob das gelingt, zeigt sich ab 21 Uhr.

Update, 20.00 Uhr: Die Spannung in der Allianz Arena steigt! Noch eine Stunde bis zum entscheidenden Viertelfinal-Rückspiel.

FC Bayern gegen Manchester City heute live: Joao Cancelo ersetzt Alphonso Davies

Update, 19.35 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Teams sind nun bekannt. Laut der UEFA wird Thomas Müller wie schon im Hinspiel nicht beginnen, stattdessen startet Jamal Musiala auf der Zehn. Eric Maxim Choupo-Moting ist zudem wieder fit und beginnt im Sturmzentrum. In der Defensive nimmt Tuchel Davies raus, für ihn spielt Joao Cancelo auf der linken Abwehrseite. Pep Guardiola vertraut hingegen der gleichen Startelf wie beim Hinspiel.

Der von Manchester City ausgeliehene Joao Cancelo startet heute gegen seine Ex-Kollegen. © Shutterstock/imago

Update, 19.30 Uhr: In genau eineinhalb Stunden geht es in der Allianz Arena um alles oder nichts. Der FC Bayern braucht nach 90 Minuten ein Ergebnis, dass das 0:3 aus dem Hinspiel mindestens egalisiert, um noch die Chance auf das Halbfinale zu wahren. Mit welchem Personal Bayern-Trainer Thomas Tuchel diese Aufgabe angehen möchte, wird in wenigen Minuten verkündet.

Vor allem Sadio Mané steht nach seiner internen Sperre gegen Hoffenheim im Fokus – Tuchel wollte noch nicht verraten, ob der Senegalese gegen ManCity beginnen darf. Auch auf anderen Positionen, etwa im offensiven Mittelfeld, steht ebenfalls noch nicht fest, wer in der Startelf steht.

FC Bayern gegen Manchester City heute live: Münchner hoffen heute auf ein Wunder

Update vom 19. April, 18.35 Uhr: In etwas weniger als zweieinhalb Stunden wird es ernst für den FC Bayern. Nach der herben 0:3-Niederlage in Manchester wollen die Münchner ihre relativ geringe Chance nutzen und noch ins Halbfinale der Champions League einziehen. Doch die Umsetzung dieses Plans könnte durchaus schwer werden, denn ManCity ist gut in Form. Um 21 Uhr pfeift der französische Referee Clément Turpin die Partie an.

Erstmeldung vom 19. April:

München - Mit einem 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel geht der FC Bayern am Mittwochabend in das Rückspiel gegen Manchester City. Am vergangenen Wochenende zeigten die Münchner allerdings keine Reaktion, so zwang sich die Mannschaft von Thomas Tuchel zu einem müden 1:1 gegen Hoffenheim. Die Vorzeichen für einen hohen Sieg gegen den englischen Meister könnten also besser sein. Dennoch glauben die Bayern noch an ihre Restchance.

Champions League: FC Bayern gegen ManCity heute live – Tuchel gibt sich selbstbewusst

Das bewies Tuchel bei der Pressekonferenz am Dienstagabend, bei der er sich selbstbewusst zeigte. „Wir wollen morgen gewinnen. Das Glück kann alles umdrehen, und zwar jede Sekunde, dafür braucht es nicht viel“, meinte der 49-jährige Cheftrainer.

Tuchel appellierte an den Kampfgeist seiner Mannschaft, die mindestens drei Treffer während der regulären Spielzeit erzielen müsste, um die Möglichkeit auf ein Weiterkommen zu wahren. „Wir müssen an uns glauben, aber wollen nicht träumen, das ist nah beim Einschlafen. Du darfst keine Sekunde schlafen“, so der Coach. „Wir haben es in unserer Hand. Wir haben die Mannschaft, die Zuschauer, das Stadion, die bereit sind, mit uns zu kämpfen.“

FC Bayern gegen ManCity: Spielt Sadio Mané nach seiner internen Sperre?

Zum Einsatz von Sadio Mané, der beim Hinspiel noch mit einem Schlag gegen Leroy Sané in der Kabine für Wirbel gesorgt und sich eine interne Strafe eingehandelt hatte, äußerte sich Tuchel ebenfalls. „Sadio wird dabei sein, weil die Sache abgehakt ist. Wir müssen abwarten, ob er von Beginn an spielt. Wir brauchen eine Mischung aus Realismus und Glauben“, meinte der Schwabe. Unklar bleibt außerdem, wie die Fans den Senegalesen nach dessen Gewalt-Aktion begrüßen werden.

Darf Sadio Mané heute von Beginn an spielen? Thomas Tuchel wollte sich noch nicht festlegen. © Xin Huashefa/imago

FC Bayern gegen ManCity im Live-Ticker: Pep Guardiola warnt trotz 3:0 im Hinspiel

Auch der Gästetrainer Pep Guardiola, der von 2013 bis 2016 den FC Bayern trainierte, äußerte sich umfassend zum anstehenden Spiel. Und sprach dabei eine eindringliche Warnung vor dem Gegner aus. „Ich kenne den Charakter des Stadions, die Spieler und die deutsche Mentalität“, meinte der Katalane. Seine Mannschaft werde „hart arbeiten müssen, auch in schlechten Momenten stabil stehen und aggressiv sein müssen, um dieses Spiel zu gewinnen“.

Der 52-Jährige weiß, wie die Bayern ticken und wozu sie in der Lage sind. „Wir brauchen viel Energie und große Courage. Wenn wir auch nur ein bisschen passiv sind, können sie uns dasselbe antun, was wir ihnen angetan haben“, meinte Guardiola bei der Pressekonferenz. Sollte seine Mannschaft eine ähnliche Leistung abrufen wie im Hinspiel, müssten sich die Bayern mit dem Königsklassen-Aus abfinden. (ajr)