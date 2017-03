Pep mit City erfolglos - aber woran liegt‘s?

Da war nicht viel „super“. Pep Guardiola nach der Achtelfinal-Niederlage in der Champions League gegen Monaco.

Manchester - Seit seinem Weggang vom FC Barcelona rennt Pep Guardiola dem CL-Titel hinterher. Mit Manchester City schied er schon gegen Monaco im Achtelfinale aus. Aber woran liegt‘s?

Böse Zungen behaupten bereits, dass die fehlende Winterpause in England daran Schuld sei, dass Pep Guardiola mit Manchester City im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden ist - mit einer spielfreien Zeit rund um Weihnachten hätte der Teammanager seine Profis erst im Viertelfinale außer Form gebracht...

Doch auch ganz ohne Häme bleibt festzuhalten, dass Guardiola seit seiner Zeit beim FC Barcelona dem Königsklassen-Titel erfolglos hinterherjagt. Super, super, super war alles nur mit Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi und Co.



Im Sommer wohl 170 Millionen Euro für Transfers

Mit Bayern München war dreimal im Halbfinale Schluss. Und mit den Citizens nun schon zwei Runden vorher. Dem Image des Erfolgstrainers, der allen anderen einen Schritt voraus ist und der mit seiner Taktik in einer ganz anderen Liga spielt, wird diese Bilanz nicht gerecht.



Wenn Guardiola tatsächlich dieser tolle Coach sein will, muss er den großen Henkelpott noch einmal gewinnen. Ansonsten drängt sich der Verdacht auf, dass Barcelona die Titel nicht wegen, sondern trotz des 46-Jährigen geholt hat.



Da es an Finanzkraft bei City bekanntlich nicht hapert, soll der Erfolg zur Not gekauft werden. Rund 170 Millionen Euro bekommt Guardiola im Sommer angeblich in die Hand, um aus dem Klub einen Königsklassen-Gewinner zu machen. Einen Messi bekommt Guardiola dafür allerdings nicht - der kostet 250 Millionen...



SID