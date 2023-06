Manchester City gegen Inter Mailand jetzt im Live-Ticker: Riesen-Rückschlag für Guardiola-Team

Von: Patrick Mayer

Manchester City und Inter Mailand stehen sich in Istanbul im Champions-League-Finale gegenüber. Verfolgen Sie das Endspiel heute Abend hier im Live-Ticker.

Manchester City - Inter Mailand 0:0

Fluch von Pep Guardiola: Kann der katalanische Trainer endlich wieder die Königsklasse gewinnen?

Dieser Live-Ticker zum Spiel wird fortlaufend aktualisiert.

Aufstellung Manchester: Ederson - Stones, Ruben Dias, Aké, Akanji - Rodrigo, De Bruyne (36. Foden), Gündogan - Bernardo Silva, Haaland, Grealish Aufstellung Mailand: A. Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Brozovic, Dimarco, Barella, Calhanoglu - Dzeko, La. Martinez Tore: -

39. Minute: Die Citizens agieren nach der Auswechslung von De Bruyne wieder etwas verhaltener. Die Mailänder, allen voran der Kroate Brozovic, spulen die Kilometer aber auch nur so runter und laufen damit die Räume zu.

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - De Bruyne muss verletzt runter

36. Minute: Wechsel bei Manchester: De Bruyne muss wohl mit einer Muskelverletzung runter. Guardiola bringt für ihn Foden in die Partie. Dass der Spielmacher fehlt, ist ein Riesen-Rückschlag für die Engländer.

34. Minute: City bekommt mehr Struktur in sein Spiel. Insbesondere der deutsche Nationalspieler Gündogan übernimmt im Mittelfeld jetzt die Initiative. Mailand zieht sich dagegen in die eigene Hälfte zurück.

30. Minute: Uiuiuiuiui ... Kevin De Bruyne sitzt angeschlagen auf dem Boden und muss behandelt werden. Wenn er runter muss, wäre das ein Rückschlag für City. Guardiola holt derweil die restliche Mannschaft zu sich.

27. Minute: Riesen-Chance für Manchester! De Bruyne spitzelt einen Pass durch die Gasse auf Haaland, der kreuzt. Der Norweger schießt aus spitzem Winkel. Doch Torwart Onana macht die Ecke zu. War das der Weckruf für den Torjäger und die „Skyblues“?

26. Minute: Jetzt mischen sich sogar Stockfehler ins Spiel der Citizens. Guardiola ruft wie wild an der Seitenlinie. Inter spielt dagegen einen enorm disziplinierten Fußball.

Champions-League-Finale in Istanbul: Manchester City trifft auf Inter Mailand. © IMAGO/Mike Egerton

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - Erling Haaland ist nicht zu sehen

24. Minute: Von Ex-BVB-Star Erling Haaland ist weiter nichts zu sehen. Der Norweger wird gedoppelt und komplett rausgenommen. Das haben sich die Citizens sicher ganz anders vorgestellt mit ihrer Tormaschine vorne drin.

20. Minute: Abschluss von Brozovic am Strafraum. Doch der Kroate schlenzt den Ball deutlich über das Tor. Aber: Inter ist gut im Spiel. Sie agieren viel, versuchen, das Tempo der Partie zu kontrollieren. Entsprechend unzufrieden sieht ManCity-Coach Pep Guardiola in seiner Coaching-Zone aus.

18. Minute: Manchester City kann Superstürmer Erling Haaland bislang noch nicht in Szene setzen. Geht hier was für Außenseiter Inter Mailand?

15. Minute: Ake blockt einen Flankenball von Barella am Strafraum ab. Der folgende Eckball bringt nichts ein.

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - Italiener spielen mutig

12. Minute: Inter Mailand spielt mutiger. Ederson verschätzt sich bei einer Bogenlampe an seinem Tor. Beinahe kommt so Lautaro Martinez zum Abschluss. Die englische Abwehr wirkte doch recht unsortiert in dieser Szene.

9. Minute: Es ist ein zäher Beginn in diesem Champions-League-Finale. Beide Mannschaften spielen recht verhalten und vorsichtig. Es geht eben aber auch um richtig viel.

6. Minute: ManCity übernimmt jetzt, wie erwartet, die Initiative. Der Portugiese Bernardo Silva dribbelt in den Sechzehner, schlenzt den Ball aber am zweiten Pfosten vorbei. Das war die erste gute Chance dieses Endspiels.

4. Minute: Inter schiebt weit raus und versucht, die Passwege der Engländer zuzustellen. Das sieht sehr kompakt aus, was die Italiener in den Anfangsminuten anbieten.

2. Minute: Es ist ein verhaltener Beginn im Atatürk-Olympiastadion. Keeper Onana flankt einen Ball direkt mal ins Seiten-Aus. Manchester setzt offensichtlich auf Pressing.

1. Minute: Los geht es in Istanbul mit dem Champions-League-Finale!

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - 40.000 Tifosi fiebern mit

Update vom 10. Juni, 20.45 Uhr: Auch in der jeweiligen Heimat fiebern die Fans beim Champions-League-Finale freilich mit. In San Siro in Mailand sind zum Beispiel 40.000 Anhänger von Internazionale in San Siro. Der Anpfiff steht unmittelbar bevor!

Update vom 10. Juni, 20.30 Uhr: Bezüglich des Sturms schaut im Champions-League-Finale alles auf den norwegischen Superstar Erling Haaland. Aber Vorsicht vor dem Angriff von Inter Mailand: Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko, mittlerweile schon 37 Jahre alt, gilt als echtes „Kopfballmonster“. Und Sturmpartner Lautaro Martinez hat in der Serie A in der vergangenen Saison immer 21 Tore erzielt. Sturmtank Romelu Lukaku sitzt zudem noch auf der Bank. Die Italiener können also nachlegen.

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - Erling Haaland steht im Fokus

Update vom 10. Juni, 20.20 Uhr: Freilich steht im Champions-League-Finale der Ex-Dortmunder Erling Haaland im Fokus. Der Superstürmer von Manchester City hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 52 Spielen 52 Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet. Gegen die Bayern traf der Norweger im Viertelfinale in beiden Partien.

Update vom 10. Juni, 19.40 Uhr: Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da. ManCity beginnt mit seinem bewährten Dreier-Angriff Bernardo Silva, Haaland und Grealish. Weltmeister Alvarez und Mahrez sitzen als mögliche Optionen für den Sturm auf der Bank. Bei Inter Mailand muss Ex-BVB-Star Mkhitaryan überraschend auf der Bank Platz nehmen, dasselbe gilt für den dritten deutschen Spieler im Champions-League-Finale neben Citys Ilkay Gündogan und Stefan Ortega (Ersatztorwart), Kevin Gosens.

Aufstellung Manchester City: Ederson - Stones, Ruben Dias, Aké, Akanji - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Bernardo Silva, Haaland, Grealish

Aufstellung Inter Mailand: A. Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Brozovic, Dimarco, Barella, Calhanoglu - Dzeko, La. Martinez

Stehen mit Manchester City im Champions-League-Finale: Erling Haaland (li.) und Ilkay Gündogan. © IMAGO/Paul Marriott

Wir werden für ein exzellentes Spiel um jeden Zentimeter auf dem Rasen kämpfen.

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - Simone Inzaghi sieht „Riesen-Chance“

Update vom 10. Juni, 19.15 Uhr: Inter Mailand ist gegen Manchester City klarer Außenseiter. Doch Trainer Simone Inzaghi will von alledem nichts wissen. Der frühere Nationalspieler Italiens spricht von einer „Riesen-Chance“, und davon, Geschichte zu schreiben.

„Fitness, Mentalität und Herz“ seien die Schlüsselpunkte, erklärte der einstige Stürmer in Istanbul. Der größere Druck liege beim klar favorisierten Gegner, doch „auch wir sind überhaupt nicht entspannt, sondern sehr konzentriert“, meinte Inzaghi in der Medienrunde und versprach: „Wir werden für ein exzellentes Spiel um jeden Zentimeter auf dem Rasen kämpfen.“

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - Citizens verloren das Finale 2021

Update vom 10. Juni, 18.45 Uhr: Sie grübeln gerade darüber, welches die jüngsten Champions-League-Endspiele waren? Wir helfen Ihnen auf die Sprünge. Ein Mal war auch Manchester City beteiligt. Und ein Mal der FC Bayern München.

Saison: Champions-League-Finale: 2021/22 FC Liverpool - Real Madrid 0:1 2020/21 Manchester City - FC Chelsea 0:1 2019/20 Paris Saint-Germain - FC Bayern 0:1 2018/19 Tottenham - FC Liverpool 0:2 2017/18 Real Madrid - FC Liverpool 3:1

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - Italiener sind die CL-Überraschung

Update vom 10. Juni, 18.15 Uhr: Inter Mailand steht im Königsklassen-Finale? Die Lombarden sind sicherlich die Überraschung dieser Europapokal-Saison. Mir ihrer Endspiel-Teilnahme hatten wohl die wenigsten gerechnet.

Erst ein Mal konnte Internazionale die Champions League gewinnen. In der Saison 2009/10 war das. Im Finale besiegten die Italiener damals die Bayern im Estadio Santiago Bernabéu zu Madrid 2:0. Besiegelt durch einen Doppelpack des Argentiniers Gabriel Milito.

Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker - Druck lastet auf Pep Guardiola

Erstmeldung vom 10. Juni: München/Istanbul - Im Olympiastadion von Istanbul steht an diesem Samstagabend (ab 21 Uhr) das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand an.

Die Citizens aus England von Trainer Pep Guardiola sind klarer Favorit. Nach der Meisterschaft in der Premier League und dem Sieg im FA-Cup wollen die „Skyblues“ jetzt auch den Sieg im Endspiel der Königsklasse.

Fluch von Pep Guardiola: Kann der Trainer endlich wieder die Königsklasse gewinnen?

Der Druck lastet vor allem auf Guardiola, der nach seinen zwei Siegen mit dem FC Barcelona (2009, 2011) den Henkelpott nicht mehr holen konnte. Und der auch deshalb heute Abend unter besonderer Beobachtung steht.

„Wir müssen die Champions League gewinnen“, sagte der Katalane vor dem Endspiel im Atatürk-Olympiastadion: „Früher oder später musst du in Europa gewinnen, um das nächste Level zu erreichen.“ Guardiola meinte weiter: „Ich werde daran gemessen, sie zu gewinnen.“

Favoriten im Champions-League-Finale: Pep Guardiola (li.), Erling Haaland und Manchester City. © IMAGO / Revierfoto

Champion-League-Finale: Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker

Sein Team spielt in der Champions League bislang eine herausragend gute Saison. Dies bekam unter anderem der FC Bayern München im Viertelfinale (0:3, 1:1) leidvoll zu spüren. Dennoch: Guardiola begleitet der vermeintliche „Fluch“, er könne die Königsklasse einfach nicht mehr zu seinem Wettbewerb machen. Nach dem verlorenen Finale gegen Chelsea (0:1) in der Spielzeit 2020/2021 umwehte ihn zum Beispiel der Vorwurf, er habe sich wegen einer zu zaghaften Taktik vercoacht.

Die britische Zeitung Mirror hat vor lauter Skepsis einen Tag vor dem Endspiel „Pep Guardiolas Champions-League-Misserfolge“ aufgelistet – wenig charmant.

Verfolgen Sie das Champions-League Finale 2022/23 zwischen Manchester City und Inter Mailand heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)