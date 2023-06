Drei Dinge zu City gegen Inter: Haaland abgemeldet - Lukaku wird kurz vor Schluss zur tragischen Figur

Von: Philipp Kuserau

Mit dem Titel in der Champions League erreicht Manchester City das historische Triple. Inter jedoch war ganz nah dran an der großen Überraschung. Drei Dinge, die auffielen.

Istanbul – Am Ende wurde der Kampf doch noch zum Märchen. Nach einem engen und hart umkämpften Finale gegen Inter Mailand krönte sich Manchester City am Samstagabend zum Champions-League-Sieger. Mittelfeldmann Rodri war es, der in der 68. Minute den entscheidenden Treffer zum späteren 1:0-Sieg schoss und zum Spieler dieses Endspiels avancierte. Nach dem Schlusspfiff zeigte sich City-Kapitän İlkay Gündoğan emotional und sprach davon, sich „wie in einem Märchen“ vorzukommen.

Es ist der erste Champions-League-Titel in der Vereinsgeschichte von Manchester City, die vor 24 Jahren noch in der League One Englands spielten. Mehr noch: Mit dem Henkelpott komplementieren die Cityzens das historische Triple aus Meisterschaft, FA-Pokal und Königsklasse. Zuletzt gelang das einem englischen Verein vor über 23 Jahren: Manchester United unter Alex Ferguson im Jahr 1999. Schlussendlich zitterten sich die Skyblues über die Zeit. Inter leistete bis zur letzten Sekunde Gegenwehr und war nach dicken Chancen von Romelu Lukaku (89.) und Robin Gosens (90.+6) ganz nah am Ausgleich dran. Drei Dinge, die auffielen.

Haaland kann im CL-Finale gegen Inters Abwehr keinen Stich setzen

Eine große Säule von Inters Matchplan gegen City ging komplett auf: Citys Tormaschine Erling Haaland daran hindern, zu treffen. Der Abwehrverbund um Francesco Acerbi, Matteo Darmian und Alessandro Bastoni machte einen herausragenden Job gegen den Norweger. Die drei Innenverteidiger standen Haaland über 90 Minuten auf den Füßen und fingen nahezu jeden Ball ab, der in Richtung des 1,94 Meter großen Hünen gespielt wurde. In der ersten Halbzeit blieb der Ex-Dortmunder bei neun (!) Ballkontakten – nur einmal kam er in Durchgang eins nach Zuspiel von Kevin de Bruyne zum Abschluss (27. Minute), Inter-Keeper Andre Onana konnte jedoch sicher halten.

Konnte im Finale gegen Inter keinen Stich setzen: Erling Haaland. © IMAGO/Depo Photos/ABACA

Meistens war es der 35-jährige Acerbi, der Haaland auf Schritt und Tritt folgte, während Darmian und Bastoni beim Pressing mithalfen, um Citys Aufbauspiel zu stören. Der Blondschopf diente somit zum größten Teil des Spiels eher als Köder und sollte mit zahlreichen tiefen Laufwegen die Aufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr auf sich ziehen. Am Ende gingen insgesamt nur ein Torschuss, 19 Ballkontakte, eine Passquote von 37,5 Prozent und acht Ballverluste auf das Konto von Haaland. Es war ein blasser Final-Auftritt, was vor allem an der starken Abwehrarbeit der Nerazzurri lag. Das wird dem Norweger nach Abpfiff jedoch herzlich egal gewesen sein.

Erneutes Verletzungspech von De Bruyne im CL-Finale

Schon vor dem Finale erreichte City eine erste Hiobsbotschaft: Kyle Walker konnte aufgrund von Rückenproblemen nicht von Beginn an spielen. Trotz Trainingspause unter der Woche sollte es am Ende nicht reichen für einen Startelfeinsatz – Nathan Ake ersetzte den Engländer in der Abwehr. Der zweite und noch viel größere Verletzungsschock folgte dann bereits nach einer halben Stunde im Spiel. Kevin De Bruyne sank zu Boden und fasste sich an den hinteren Oberschenkel. Zunächst probierte es der Belgier nochmal, doch schnell war klar, dass er nicht weiterspielen konnte. De Bruyne verletzt in einem Champions-League-Finale? Sofort wurden Erinnerungen wach an das verlorenen Endspiel vor zwei Jahren gegen Chelsea, als der für City so wichtige Mittelfeldregisseur ebenfalls verletzt ausgewechselt werden musste. Es konnte eigentlich kein gutes Omen sein für City.

Kevin de Bruyne musste bereits in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. © IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Der Verletzungsfluch von De Bruyne sollte anhalten, der Final-Fluch der Skyblues wurde jedoch schlussendlich gebrochen. Phil Foden kam ins Spiel für den Belgier und positionierte sich ein wenig zentraler als zuvor noch de Bruyne. In so einem Spiel die Fußstapfen von De Bruyne füllen zu müssen, ist in der Regel eine undankbare Aufgabe. Der erst 23-jährige Engländer machte aber einen guten Job und hätte in der 78. Minute sogar die Partie entscheiden können, scheiterte jedoch an dem stark aufgelegten Onana im Tor der Mailänder.

Inter ließ im Finale zu viele Großchancen liegen

Ihrem Status als haushoher Favorit vor diesem Finale wurde die Mannschaft von Pep Guardiola nur in wenigen Teilen der 90 Minuten gerecht. Inter spielte ein großes Finale und leistete bis zur letzten Sekunde Gegenwehr. Darüber hinaus spielte sich das Team von Simone Inzaghi die ein oder andere Großchance heraus. So bot sich Lautaro Martinez in der zweiten Halbzeit nach einem Missverständnis zwischen Manuel Akanji und Ederson eine gute Gelegenheit, um entweder selber die Führung zu erzielen oder auf den mitgelaufenen Lukaku querzulegen. Der Argentinier wählte erstere Option, sein Versuch konnte jedoch von Ederson entschärft werden.

Dem Ausgleich so nah: Romelu Lukaku vergibt kurz vor Schluss aus kurzer Distanz mit dem Kopf. © IMAGO/Mike Egerton

Oder die Chance von Federico Dimarco, der mit seinem Kopfball (70.) weniger Meter vor dem Tor nur die Latte traf. Oder die hundertprozentige Kopfballchance durch Lukaku kurz vor Schluss (89.) nach Ablage von Gosens, der sogar wenige Sekunden vor Abpfiff (90.+6) nochmal Ederson mit einem scharfen Kopfball prüfte. Inter war in diesem Finale ganz nah dran an der Überraschung, zumindest am Ausgleich. Doch so simpel und banal es klingen mag: Eine der großen Chancen muss man dann auch nutzen, wenn man City in einem Champions-League-Finale schlagen will. Diese Niederlage wird die Nerazzurri mit Sicherheit noch einige Zeit beschäftigen. (kus)