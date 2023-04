Tuchel findet nach TSG-Spiel kaum Worte für Ex-Weggefährten – „Sorry, das ist gerade schwer für mich“

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel äußert sich nach dem Hoffenheim-Spiel über seinen ehemaligen Weggefährten Bo Svensson und ringt dabei nach den passenden Worten.

München - Ein bitterer Tag für den FC Bayern München. Die erhoffte Reaktion auf das 0:3 unter der Woche im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League bei Manchester City blieb aus. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel holte nur ein Remis gegen die TSG Hoffenheim und hält nur dank des Last-Minute-Ausgleichs von Stuttgart gegen Borussia Dortmund den Vorsprung von zwei Punkten auf den Zweitplatzierten BVB.

FC Bayern München: Tuchel niedergeschlagen

Tuchel, der nach der Pleite in England noch in den höchsten Tönen über seine Mannschaft sprach, wirkte nach der Partie gegen die Kraichgauer sichtlich niedergeschlagen. „Es war bei weitem nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, dass wir in der Summe mit sehr wenig Energie, Tempo und Überzeugung gespielt haben. Es war nicht das, wo wir hinwollen. Ich hab es nicht kommen sehen. Das müssen wir erstmal verdauen“, sagte der Nachfolger von Julian Nagelsmann im Anschluss an die Partie.

Am Mikrofon des ZDF wurde der 49-Jährige nach seinem ehemaligen Weggefährten Bo Svensson gefragt, der an diesem Abend Gast im „Aktuellen Sportstudio“ war. „Das ist natürlich ein gemeiner Zeitpunkt jetzt“, sagte ein betrübter Bayern-Trainer direkt nach dem Spiel. „Weil Bo nur die besten Worte verdient hat, er ist ein super Typ und hat als Spieler schon ein hohes Verständnis für das Spiel gezeigt.“

Thomas Tuchel, Trainer des FC Bayern München. © IMAGO

Tuchel konnte sich bereits damals vorstellen, dass Svensson das Potenzial zum Cheftrainer hat, „wenn er sich dem verschreibt und sich in diesen Beruf verliebt.“ Dem Bayern-Coach fiel es sichtlich schwer, die richtigen Worte zu finden, so kurz nach der Enttäuschung gegen die TSG Hoffenheim. „Sorry, das ist für mich gerade etwas schwerer“, bestätigte der 49-Jährige am ZDF-Mikro. „Ich bin glücklich über den Weg, den er gegangen ist. Für diese Entwicklung ist er aber alleine verantwortlich.“

Name Thomas Tuchel Alter 49 Verein FC Bayern München Position Cheftrainer

FC Bayern München: Tuchel lobt Mainz-Coach Svensson

Mainz-Coach Bo Svensson gab das Lob von Thomas Tuchel direkt zurück. „Er ist ein besonderer Trainer, ein besonderer Mensch für mich. Ich wäre sicher nicht da, wo ich bin, ohne ihn“, so der Däne im „Aktuellen Sportstudio“, der daran glaubt, dass sein alter Weggefährte die Lage beim FC Bayern in den Griff bekommen wird: „So, wie ich Bayern kenne, wenn am meisten Druck da ist, wenn sie am meisten zu beweisen haben, geben sie oft die passende Antwort.“

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Aus gemeinsamen Zeiten, Svensson spielte zwischen 2009 und 2014 fünf Jahre unter Tuchel in Mainz, waren ihm unter anderem dessen Mannschaftsführung, Ansprache und Akribie in Erinnerung geblieben. „Ich glaube, wir haben im fünften Jahr keine Trainingsarbeit gehabt, die wir auch im ersten Jahr hatten“, schwärmte der 43-Jährige. (smr)