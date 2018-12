Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im TV und Livestream sehen

Am 16. Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt. Wir verraten in unserem TV-Guide, wie Sie das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen können.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt ist in der Englischen Woche am kommenden Mittwoch (19. Dezember) zu Gast in Mainz. Während die Heimmannschaft am letzten Spieltag gegen RB Leipzig 1:4 verlor, ist die SGE nach demSieg gegen Bayern Leverkusen (2:1) wieder auf dem richtigen Kurs. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (48) steht nach dem 15. Spieltag mit 26 Punkten auf dem5. Platz der Bundesliga-Tabelle. Der 1. FSV Mainz führt mit 19 Punkten die zweite Hälfte der Tabelle an.

Nachdem die Eintracht gegen den VfL Wolfsburg (1:2) und Hertha BSC (0:1) gleich zwei Niederlagen hintereinander einstecken musste, sorgte der 2:1-Sieg im Europa-League-Match gegen Lazio Rom für viel Freude (auch heftige Krawalle blieben nicht aus, wie extratipp.com* berichtet) bei den Fans. Auf internationalem Parkett enttäuschte der Frankfurter Verein diese Saison noch kein einziges Mal, verlässt die Gruppenphase mit sechs Siegen. Doch kann die SGE auch in der kommenden Englischen Woche punkten? Für die Partie am Mittwoch werden Eintracht Frankfurt starke Chancen eingeräumt - doch die Mainzer sind nach der Niederlage in Leipzig hochmotiviert, das Feld als Sieger zu verlassen. Die Mainzer Mannschaft will die Wut in Energie umwandeln und die Fehler der letzten Saison nicht wiederholen. Mainz 05 hatte gegen die Eintracht im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 0:3 verloren.

+ In Rom hat die Eintracht gesiegt - die Fans sorgten mit Pyro für Aufregung. © dpa

Die Heimbilanz des 1. FSV Mainz 05 spricht für die Eintracht: Von 15 Spielen in Rheinland-Pfalz musste der Verein von Trainer Sandro Schwarz (40) sechs Niederlagen einstecken und konnte nur eines für sich entscheiden. In der Gesamtbilanz von 30 Spielen ist die SGE, für deren Fans es gerade zwei gute Nachrichten hinterein ander gab, mit 42 zu 36 Toren gut aufgestellt. Die Partie am Mittwoch wird um 20.30 Uhr, gleichzeitig mit FC Bayern München gegen RB Lepizig, angepfiffen. Adler-Fans, die es nicht in die Opel Arena nach Mainz schaffen, können das Spiel trotzdem verfolgen: In unserem TV-Guide verraten wir, wer die Partie am 16. Bundesliga-Spieltag überträgt.

1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im extratipp.com*-Liveticker

Komplett kostenlos und in Echtzeit: Die Kollegen von extratipp.com* tickern die Partie am Mittwoch live mit

Anpfiff bei Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt ist um 20.30 Uhr, der Liveticker beginnt eine halbe Stunde vorher

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Free-TV verfolgen

Die Partie Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt (Eintracht-Fans aufgepasst: Diese fünf Fanartikel gehören unter den Weihnachtsbaum, wie extratipp.com* berichtet) am 16. Spieltag wird nicht im Free-TV zu sehen sein

Die Öffentlich-Rechtlichen haben dennoch nach wie vor die Rechte an den Zusammenfassungen aller Bundesliga-Begegnungen

ARD zeigt die Highlights der Partie ab 22.45 Uhr in der Sportschau

1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie am kommenden Mittwoch live und in voller Länge

Das Spiel Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD zu sehen sein, die Übertragung beginnt um 20.20 Uhr

Das Einzelspiel wird auf Sky von Hansi Küpper kommentiert

Auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD können Sky-Abonnenten die Partie in der Konferenz mit den anderen Spielen verfolgen

Sky ist nicht kostenlos und erfordert ein gültiges Abonnement

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Livestream bei Sky Go verfolgen

Wer Sky-Kunde ist, kann die Partie des 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt auch über das Streamingportal Sky Go sehen

Um Sky Go zu nutzen, braucht es ein gültiges Abonnement bei Sky

Die App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Wer die Partie bei Sky Go unterwegs streamen will, sollte genug Datenvolumen auf Lager haben - wir empfehlen eine stabile WLAN-Verbindung, um am Ende des Monats böse Überraschungen zu vermeiden

1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Livestream ohne Sky Go sehen

Eine Vielzahl von dubiosen Anbietern zeigen die Partie von Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch kostenlos im Netz

Die Qualität dieser Streams ist jedoch meist miserabel, die Seiten oft mit Werbung überlaufen

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshof sagt außerdem, dass das Schauen solcher Livestreams illegal ist

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt in einer Zusammenfassung die Highlights der Partie Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt ab 23 Uhr

DAZN ist kostenpflichtig - mit diesem Link (Partnerlink) können Sie einen kostenfreien Probemonat abschließen. Nach Ablauf des Monats sind es 9,99 Euro, das Abo ist monatlich kündbar

Die DAZN-App gibt es imiTunes-Store sowie im Google Play Store als Download

1. FSV Mainz gegen Eintracht Frankfurt: So gingen die letzten fünf Partien aus

Bundesliga Eintracht Frankfurt Mainz 05 3:0 am 17.03.2018 DFB-Pokal Eintracht Frankfurt Mainz 05 3:0 am 07.02.2018 Bundesliga Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1:1 am 21.10.2017 Bundesliga Mainz 05 Eintracht Frankfurt 4:2 am 13.05.2017 Bundesliga Eintracht Frankfurt Mainz 05 3:0 am 20.12.2016



