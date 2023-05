Champions-League-Halbfinale: Inter gegen Milan jetzt im Live-Ticker – Milan muss liefern

Von: Niklas Kirk

Kann es noch: Edin Dzeko (rechts), 37 Jahre alt mittlerweile, trifft sehenswert für Inter. © afp

Vor dem „Euroderby“ im Halbfinale der Champions League steht Milan gegen Inter mit dem Rücken zur Wand. Die Partie im Live-Ticker.

48. Minute: Die ersten Minuten ähneln jenen der ersten Halbzeit. Es geht viel hin und her, bisher jedoch wenig zielstrebig.

Inter Mailand – AC Mailand 0:0

Inter Mailand: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Brozovic, 44.), Dimarco - Dzeko, La. Martinez AC Mailand: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Tonali, Krunic, Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao - Giroud Tore:

46. Minute: Es geht weiter! Die zweite Hälfte läuft.

45. +3. Minute: Und dann ist Halbzeit! Milan nimmt sich der undankbaren Aufgabe des Rückstands an und spielt zum Teil mutig nach vorne, ohne das ganz große Risiko zu gehen. Die beiden großen Chancen zum Tor nutzen sie jedoch nicht, was die Aufgabe in Hälfte zwei umso schwerer machen wird. Inter dagegen steht über weite Phasen des Spiels gut und verpasste es seinerseits durch eigene Chancen eine Vorentscheidung herbeizuführen. Wir melden uns direkt nach der Halbzeit wieder!

45. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

44. Minute: Inter wechselt bereits das erste Mal aus. Brozovic kommt für Mkhitaryan

Champions-League-Halbfinale: Inter gegen Milan jetzt im Live-Ticker – Riesenchancen auf beiden Seiten

39. Minute: Calhanoglu mit einem Freistoß-Hammer! Maignan sieht den Ball erst spät, aber kann gerade noch so parieren, zudem war Dzeko noch mit dem Kopf leicht dran.

37. Minute: Milan jetzt mal wieder gefährlich! Rafael Leao tritt erstmals in Erscheinung und trifft fast aus spitzem Winkel. Somit hat Milan bereits zwei gute Möglichkeiten verpasst in der ersten Hälfte zu treffen. Genau das, was ihrem Erzrivalen im Hinspiel mit Bravour gelang als sie nach nicht mal 15 Minuten 2:0 führten.

35. Minute: Es bleibt vorerst dabei. Milan wagt sich stets in die gegnerische Hälfte, bleibt jedoch bereits vor dem Strafraum an den Gegnern hängen.

32. Minute: Eine Behandlung von Dumfries beruhigt das Geschehen gerade ein wenig.

23. Minute: Inter schaltet erneute schnell um und sucht den Weg in den Strafraum, diesen kann Milan jedoch dichtmachen. Ein Schuss von Mkhitaryan aus 18 Meter bleibt ungefährlich und geht drüber.

17. Minute: Nach der ersten Viertelstunde ergibt sich abermals eine unterhaltsame Partie. Milan versucht dabei mutig nach vorne zu spielen. Inter läuft jedoch teils früh an, teils lauern sie auf Fehler und können so, wie bereits im Hinspiel punktuell gefährlich werden.

14. Minute: Auf der Gegenseite kommt Inter direkt danach gefährlich zum Abschluss. Der erste Pass vor der Flanke wurde jedoch bereits ins Abseits gespielt.

Champions-League-Halbfinale: Inter gegen Milan jetzt im Live-Ticker – Milan mit den ersten Nadelstichen

11. Minute: Riesenchance für Brahim Diaz! Eine Hereingabe von Tonali landet auf seinem Fuß, Onana kann den Abschluss in die untere rechte Ecke jedoch parieren. Große Aufregung um die Aktion gibt es zudem, da die Interisti ein Foul im Mittelfeld reklamieren, dies jedoch nicht geahndet wurde.

9. Minute: Tonali geht auf der rechten Seite durch und bringt eine vielversprechende Flanke. Jedoch hat ein Inter-Spieler noch seinen Kopf dran.

7. Minute: Viele kleine Foul-bedingte Unterbrechungen prägen die ersten Minuten.

5. Minute: Auf der Gegenseite meldet sich Theo mit einem strammen Abschluss aus knapp 25 Metern. Dieser geht knapper über das Tor als Onana vielleicht vermutet hat.

3. Minute: Dimarco mit der ersten guten Hereingabe, bei der Dzeko zum Abschluss kommt. Zuvor war jedoch ein Foul geahndet worden.

1. Minute: Los geht‘s! Inter stößt an und eröffnet die Partie.

Update, 20.55 Uhr: Jetzt ist es angerichtet, das Gespann um Clement Turpin führt gleich die Mannschaften aufs Feld. Jetzt hören wir noch die Hymne, dann geht es los! Auch heute warten beide Kurven mit großen Choreos auf.

Update, 20.44 Uhr: Die Teams sind bereits in der Kabine, der Rasen wird nochmal gewässert. Wir melden uns pünktlich zur Champions-League Hymne bei Ihnen zurück.

Update, 20.37 Uhr: Noch eine Statistik zugunsten derjenigen, die es mit Inter halten. Heute könnte ihre Mannschaft den Rivalen nicht nur aus dem Wettbewerb schmeißen, sondern bereits zum vierten Mal in 2023 schlagen. Neben dem Erfolg letzte Woche gab es bereits in der Supercoppa und im Liga-Duell im Februar jeweils Siege für die Nerazzurri.

Champions-League-Halbfinale: Inter gegen Milan im Live-Ticker – Fans sorgen für Bus-Chaos vorm Stadion

Update, 20.20 Uhr: Mit rund zwanzig Minuten Verspätung der Bus vom Inter wegen des Verkehrschaos am Stadion an. Auf den letzten Metern hatte der Bus reichlich Mühe, durch die Menschenmassen zu kommen. Trotzdem sind beiden Mannschaften pünktlich zum Aufwärmen auf dem Platz. Mit einem verspäteten Anpfiff ist somit wohl nicht zu rechnen.

Update, 20.12 Uhr: Noch gut eine Dreiviertelstunde, bevor es endlich losgeht. Soeben betritt Milans-Torhüter Mike Maignan den Rasen und wird von einem kräftigen Pfeifkonzert begrüßt.

Champions-League-Halbfinale: Inter gegen Milan im Live-Ticker – DFB-Akteur in der Startelf

Update, 19.47 Uhr: Auch Stefano Pioli hat seine Aufstellung nun bekannt gegeben. Im 4-2-3-1 soll das Comeback mit folgenden Spielern gelingen: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Tonali, Krunic, Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao - Giroud. Rafael Leao kehrt somit als Hoffnungsträger in die Startformation zurück. Ebenso beginnen darf somit auch DFB-Akteur Malick Thiaw.

Update, 19.39 Uhr: Unterdessen berichtet die Gazzetta dello Sport, dass der Teambus der Interisti Probleme hat zum Stadion zu gelangen und von den Fans beim Zujubeln aufgehalten wird.

Update, 19.33 Uhr: Und da liegt uns auch schon die erste Aufstellung vor. Beginnen wir zunächst mit den heutigen „Gastgebern“. Wie zu erwarten vertraut Inzaghi der Elf von letzter Woche und bestückt sein 3-5-2-System wie folgt: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, La. Martinez.

Der Champions-League-Pokal im San Siro © IMAGO/ULMER

Champions-League-Halbfinale: Inter gegen Milan heute im Live-Ticker – ein Duell elektrisiert die Stadt

Update, 19.13 Uhr: Bevor uns die Mannschaftsaufstellungen vorliegen, vorab eine andere Personalie. Geleitet wird die heutige Partie von Clement Turpin. Aufmerksame Fans werden sich erinnern, denn der Franzose, der heute seinen 41. Geburtstag feiert, pfiff sowohl das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Manchester City, als auch das Duell der Münchner mit Inter, welches der deutsche Rekordmeister Anfang September mit 2:0 gewinnen konnte.

Update, 19.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen beim Live-Ticker zum Champions League-Halbfinal-Rückspiel. In rund zwei Stunden ertönt im San Siro der Anpfiff und wir freuen uns Sie über das Derby zwischen Milan und Inter auf dem Laufenden zu halten!

Wie groß die Bedeutung des Duells für den italienisch Fußball ist, betonte heute nochmals Lorenzo Casini, Präsident der Serie A gegenüber der Gazzetta dello Sport: „Es ist ein wichtiges Spiel, das den italienischen Fußball zurück an die Spitze der europäischen Bewegung gebracht hat. Vor sechs Tagen gab es eine großartige Show! Hoffen wir, dass es heute Abend ebenso läuft.“

Weiter berichtete das Blatt über ein reges Treiben beider Fanlager in der Stadt um die berühmte Piazza Duomo.

Choreo der Milan-Fans vergangene Woche. Die Hölle sollte über Inter jedoch nicht hineinbrechen. © IMAGO/www.imagephotoagency.it

Champions-League-Halbfinale: Inter gegen Milan heute im Live-Ticker – gelingt die Revanche?

Erstmeldung vom 16. Mai: Mailand – Im Halbfinal-Rückspiel der Champions-League, zwischen den Stadtrivalen Inter und Milan geht es sechs Tage nach dem Hinspielerfolg der Schwarz-Blauen neben dem Finaleinzug, auch um viel Prestige. Milan, das sich am Wochenende zusätzlich in der Serie A formschwach präsentierte, trifft dabei am heutigen Dienstag (16. Mai, 21.00 Uhr, Prime Video) auf einen formstarken Erzrivalen, der seit acht Pflichtspielen ungeschlagen ist.

Derby della Madonnina Pflichtspiel-Siege Inter 71 Unentschieden in Pflichtspielen 60 Pflichtspiel-Siege Milan 58

Mailand-Derby im Halbfinale heute live: Inter präsentiert sich vor dem Rückspiel in Topform

Dabei blieb Inter nicht nur ungeschlagen, sondern konnte gar sieben Siege in Folge verbuchen, was dem Erzrivalen Milan nicht nur den Finaleinzug erschwert, sondern zusätzlich die potenzielle Qualifikation für die kommende Saison in der europäischen Belle Etage. Inter belegt dank des 4:2 Erfolgs gegen Sassuolo am vergangenen Samstag (13. Mai) aktuell den dritten Rang und hat bei noch drei ausbleibenden Spielen fünf Punkte Vorsprung vor Milan auf Platz fünf. Dieser berechtigt lediglich zur Teilnahme an der Europa League.

Ein Prunkstück für den Erfolg bildet dabei die Defensive, wie auch Inter-Verteidiger Francesco Acerbi weiß: „Wir sind uns unserer Stärke bewusst und bereit.“ Gerade mal drei Gegentreffer musste das Team in den letzten sieben Pflichtspielen hinnehmen, stand nach der schnellen 2:0-Führung vergangene Woche im Derby kompakt und diszipliniert.

Hoffnungen auf einen Einsatz darf sich zudem DFB-Akteur Robin Gosens machen. Der 28-Jährige kam bereits vergangenen Samstag im Ligaspiel nach überstandener Schulterverletzung für die letzten 30 Minuten zum Einsatz – wird im Champions-League Rückspiel jedoch wieder hinter Federico Dimarco auf der Bank Platz nehmen. Überhaupt ist davon auszugehen, dass Simone Inzaghi im Vergleich zur Serie A wieder der Mannschaft vom Hinspiel vertraut, was Startelfeinsätze für die Ex-Bundesliga-Akteure Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu und Henrikh Mkhitaryan bedeuten würde.

Immer ein Bein dazwischen: Inter zeigte defensiv eine disziplinierte Leistung im Hinspiel © IMAGO/Giuseppe Maffia

Mailand-Derby im Halbfinale heute live: Milan und das Warten auf Rafael Leao

Anders verhält sich die Situation im rot-schwarzen Teil der Stadt. Milan scheint die Form aktuell abhandengekommen, denn nach der Niederlage gegen Inter setzte es am Samstag (13. Mai) eine weitere Pleite beim abstiegsbedrohten AC Spezia. In einem Spiel, in dem Milan keine Überlegenheit herstellen konnte, wurde abermals Rafael Leao schmerzlich vermisst. Die große Hoffnung liegt nun darin, dass der Portugiese im Rückspiel mit seinen schnellen Sprints und Dribblings wieder mitwirken kann. Dennoch muss Milan gleichzeitig auf Ismeal Bennacer verzichten, der vergangenen Mittwoch bereits nach 18 Minuten vom Feld musste und der Mannschaft von Stefano Pioli lange fehlen wird.

Der Coach fasste die verbleibende Chance für das Comeback seiner Mannschaft pragmatisch zusammen: „Niemand glaubt, dass wir es noch ins Finale schaffen. Aber auch niemand hat geglaubt, dass wir so weit kommen. Wir wissen, dass wir einen Rückstand haben, aber wir wissen auch, dass wir das drehen können.“

Sollte den Rossoneri tatsächlich die Aufholjagd gelingen, würde ihnen im Finale in Istanbul die Chance auf den achten Europapokaltriumph (bisher viermal Europapokal der Landesmeister und dreimal Champions League) winken. Trotz schwieriger Vorboten zumindest eine Angelegenheit, in der Milan die Nase vor Stadtrivale Inter (bisher drei Titel) hat. (nki)