Favre droht beim BVB das Aus

Lucien Favre steht beim BVB erneut in der Kritik. Dem Trainer droht in Dortmund offenbar das Aus - weil die Bosse umdenken.

Dortmund - Es wird erneut ungemütlich für Lucien Favre. Nach den Niederlagen im Pokal in Bremen sowie in der Bundesliga in Leverkusen steht der Trainer von Borussia Dortmund wieder einmal in der Kritik, wie wa.de* berichtet.

Eine vorzeitige Entlassung von Favre sei dabei nicht mehr ausgeschlossen, heißt es. Die BVB-Bosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc denken laut Bild offenbar um.

