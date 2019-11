Favre-Aus schon besiegelt? Hamann nennt möglichen Nachfolger mit glorreicher FCB-Vergangenheit

Borussia Dortmund liefert gegen Schlusslicht SC Paderborn eine desolate erste Halbzeit ab und rettet noch ein Remis. Kostet es Trainer Lucien Favre den Job?

Borussia Dortmund schrammte gegen den SC Paderborn knapp an einer Blamage vorbei.

Am 12. Bundesliga-Spieltag gab es nach einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3.

Trainer Lucien Favre steht wieder einmal im Fokus.

Update vom 23. November 2019, 18.11 Uhr: Während über die Zukunft von Lucien Favre beim BVB auch am Samstagabend noch nicht final entschieden wurde, wird in der Medien-Welt schon wild über einen möglichen Nachfolger spekuliert.

Während der Schweizer am Montag definitiv mit dem Team nach Barcelona fliegen wird, brachte Sky-Experte Didi Hamann einen möglichen Nachfolger mit Bayern-Vergangenheit ins Spiel. „Wenn er Interesse signalisiert, dass er es machen kann oder will, dann gibt es für mich keine Diskussion, dass er es bis Saisonende kann oder machen soll. Dann hast du Zeit, im Sommer einen neuen Trainer zu suchen“, sagte Hamann während der TV-Übertragung auf Sky.

Gemeint ist dabei Matthias Sammer, der aktuell als Berater beim BVB fungiert: „Matthias Sammer ist für mich die 1A-Lösung. Er wäre frei, er kann das machen!“, so Hamann. Zwischen 2012 und 2016 war Sammer Sport-Vorstand beim FC Bayern. Zwischen 2000 und 2004 war Sammer bereits BVB-Coach.

Wirbel um Geheimtreffen beim BVB: Favre-Zukunft schon besiegelt?

Update vom 23. November 2019, 12.55 Uhr: Unruhige Tage bei Borussia Dortmund: Nach dem 3:3 gegen Paderborn steht Trainer Lucien Favre vor dem Aus. Was wurde bei dem Geheimtreffen am Freitagabend (siehe weiter unten im Artikel) besprochen?

Update vom 23. November 2019, 11.40 Uhr: 0:3 zur Pause gegen den Aufsteiger aus der Nachbarschaft hinten - und das auch noch vor heimischem Publikum. Nein, es war wahrlich kein guter Abend für Borussia Dortmund. Dass es keine Katastrophe wurde, änderte dann die zweite Halbzeit am Freitagabend gegen Schlusslicht Paderborn: Jadon Sancho, Axel Witsel und Marco Reus retteten ein 3:3 - und Lucien Favre wohl den Job.

Oder muss er nach dem Fast-Debakel doch seinen Hut nehmen? Favre stand zuletzt schon einmal heftig unter Beschuss, dann rettete ihn eine furiose Aufholjagd gegen Inter Mailand. Nach der Champions-League-Gala folgte aber schon bald der Absturz gegen den FC Bayern - im Klassiker setzte es eine 0:4-Pleite.

Lucien Favre vor dem Aus? BVB-Trainer in der Kritik

Sportdirektor Michael Zorc wirkte nach der Partie gegen Paderborn fassungslos. Er sagte: „Ich bitte um Verständnis, dass ich heute nicht viel sage. Bis auf die Tatsache, dass die erste Halbzeit indiskutabel war und wir uns bei den Zuschauern entschuldigen müssen. Morgen ist auch noch ein Tag.“ Nach seinen Aussagen wurde, so berichtet es die Bild, noch ein spätes Meeting einberufen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, sein Sohn André, Klub-Justiziar Robin Steden sowie der Anwalt und Watzke-Vertraute Dr. Thilo Igwecks sollen dabei gewesen sein. Was haben sie besprochen? Laut Bild gibt es Parallelen zu Ex-BVB-Trainer Peter Bosz - er war nach einem 1:2 gegen Bremen im Dezember 2017 gefeuert worden, nach der Partie hatte es eine ähnliche Runde gegeben.

Lucien Favre: Dortmunds Trainer gewaltig in der Kritik

Um 0.22 Uhr war der Gipfel der Bosse dann beendet. Das Ergebnis? Laut Bild und Sport Bild steht Favre nun endgültig vor dem Aus. Offenbar soll es aber ein Schicksalsspiel geben - ausgerechnet am Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona. Oder trennt man sich noch vor der Jahreshauptversammlung des Revierclubs am Sonntagvormittag?

Mit lauten Pfiffen und vereinzelten „Favre-raus“-Rufen bekundeten die Fans bereits am Freitag ihren Unmut. „Diese Pfiffe gab es heute absolut zu recht“, kommentierte Abwehrchef Mats Hummels, „das war von uns in fast allen Belangen einfach viel zu wenig.“ Hummels stellt sich aber vor den Coach: „Ich würde mal ganz deutlich sagen, dass das nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir einfach ohne Druck die Bälle herschenken.“

Lucien Favre: „Wir werden das zusammen analysieren“

Favre selbst meinte nach der Partie: „Wir werden das zusammen analysieren, das ist sehr, sehr nötig. Das kann nicht so weitergehen.“ Seinen Glauben an einen Verbleib beim BVB hat er jedoch noch nicht aufgegeben: „Das einzig Gute war, dass wir nach dem 0:3 eine Reaktion gezeigt haben. Ich versuche weiter, positiv zu denken.“

Auf die Frage, ob er sich von seinem Team im Stich gelassen gefühlt habe, antwortete er: „Nein, nein, ich stehe immer hinter meiner Mannschaft. Aber natürlich sind wir alle enttäuscht. Diese Leistung ist schwer zu erklären.“

BVB erlebt Fast-Debakel: Reus stocksauer, Fans spotten über Weigl - muss Favre jetzt gehen?

Erstmeldung vom 22. November 2019, 22.34 Uhr: Dortmund - Die Lage für BVB-Trainer Lucien Favre wird immer prekärer. Nach der 0:4-Pleite gegen den FC Bayern folgte in der Bundesliga gegen den SC Paderborn ein 3:3. Die Aufholjagd in Hälfte zwei könnte dennoch zu wenig für den Schweizer Übungsleiter sein.

Als Marco Reus und Co. nach der glücklichen Aufholjagd gegen den SC Paderborn zur Südtribüne gingen, schlug ihnen ein gellendes Pfeifkonzert entgegen. Trotz des 3:3 (0:3) nach dem furiosen Schlussakkord gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga war der Unmut bei den Fans von Borussia Dortmund am Freitag groß. Denn als Wiedergutmachung für den viel kritisierten Auftritt zwei Wochen zuvor im Liga-Gipfel beim FC Bayern (0:4) taugte die Aufholjagd jedoch nicht. Schließlich büßte der BVB, der erst kürzlich einen Mega-Deal mit Ausrüster Puma abschloss, weiteren Boden im Kampf um einen Spitzenplatz ein.

Borussia Dortmund: Marco Reus platzt der Kragen - Favre vor dem Aus?

Nach Treffern der Paderborner Streli Mamba (5./37.) und Gerrit Holtmann (43.) schien der in der ersten Halbzeit völlig indisponierte BVB geschlagen. Doch Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Marco Reus (90.+2) sorgten für die Wende. Ob der magere Punktgewinn dem kritisierten Trainer Lucien Favre aber auf die Dauer hilft, dürfte fraglich sein.

„Wir müssen uns bei allen Leuten für die Leistung entschuldigen. Ich habe keine Erklärung für die erste Halbzeit. Keine Ahnung, was wir da fabriziert haben. Man hat sich richtig geschämt. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war absolute Scheiße“, sagte Reus bei DAZN und fügte hinzu: „Darüber müssen wir sprechen, anders geht es nicht. Mit einem blauen Auge sind wir nicht davon gekommen, wir haben richtig einen mitbekommen. Der Trainer stellt uns super ein. Wir sind dafür verantwortlich unsere Leistung zu zeigen.“

BVB-Coach Favre bedient: Paco Alcacer wieder verletzt raus

Über die Pleite von München wollte Favre nicht mehr sprechen, „nach vorne schauen“ und „Gas geben“ hatte der Schweizer angeordnet. Doch das Dortmunder Spiel war eher ein Spiegelbild des Auftritts bei den Bayern - zumindest im ersten Durchgang. Ängstlich und verunsichert traten die Schwarz-Gelben da auf. Ideenlos und ohne Tempo in der Offensive, desolat im Abwehrverhalten. Auch fünf Änderungen im Vergleich zum Bayern-Spiel verpufften ohne Wirkung.

Die Rückkehr von Kapitän Marco Reus oder Torjäger 13241504, der noch vor der Pause wieder verletzt raus musste, brachten dem BVB keine Sicherheit. Jungstar Jadon Sancho verblasste erneut auf der Außenbahn. So setzte es bereits zur Halbzeit ein gellendes Pfeifkonzert von den Rängen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke diskutierte aufgeregt mit Präsident Reinhard Rauball und schüttelte den Kopf.

Borussia Dortmund: Früh von Paderborn überrumpelt

So desolat hatten die Verantwortlichen den BVB schon lange nicht mehr im eigenen Stadion gesehen. Der Matchplan der mutigen Paderborner war so einfach wie erfolgreich. Kompakt in der Defensive, dazu überfallartige Konter. Schon in der vierten Minute wurde der BVB überrumpelt. Kai Pröger gewann den Zweikampf gegen Nationalspieler Nico Schulz und bediente mustergültig den frei stehenden Mamba.

Ein Wirkungstreffer, der den BVB völlig aus dem Konzept brachte. Mehr als zwei unplatzierte Torschüsse von Raphael Guerreiro (16. und 25.) sprangen nicht heraus.

Auf der Gegenseite bekam dagegen Julian Weigl den Paderborner Mamba überhaupt nicht in den Griff, nach einem langen Ball entwischte der Deutsch-Kongolese seinem Gegenspiel und markierte sein zweites Tor. Weigl wurde aufgrund seiner verlorenen Laufduelle von den Fans hart kritisiert. Auf Twitter häufte sich der Spott.

Borussia Dortmund: Trio bringt gegen Paderborn neuen Schwung

Nur eine Minute später prüfte Holtmann den Schweizer Keeper Roman Bürki. War der BVB-Schlussmann da noch zur Stelle, hatte er beim gleichen Duell fünf Minuten später das Nachsehen, als er getunnelt wurde.

Favre reagierte mit totaler Offensive. Julian Brandt, Thorgan Hazard und Achraf Hakimi kamen ins Spiel - und brachten neuen Schwung. Mit Erfolg. Keine zwei Minuten nach Wiederbeginn legte Hakimi für Sancho auf, der mit seinem Tor für neue Hoffnung sorgte. Reus (48.) und Mats Hummels (56.) vergaben weitere Großchancen.

In der Defensive blieb der BVB aber anfällig. Mamba vergab eine weitere Riesenchance (64.). Auf der Gegenseite blieb der ganz große Druck aber aus. Brandt setzte einen Ball neben das Tor (75.), Hazard vergab eine weitere Chance (83.), ehe Witsel per Kopfball-Tor doch noch einmal für Spannung sorgte. Und Reus gelang in der Nachspielzeit gar der Ausgleich. „Die Jungs haben alles reingehauen, was geht. Meine Spieler waren am Ende tot und platt. Schade aber nicht unverdient“, bilanzierte SCP-Trainer Steffen Baumgart.

