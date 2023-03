Lothar Matthäus rechnet gnadenlos mit BVB-Abwehr ab

Von: Johannes Skiba

Teilen

Borussia Dortmund spielt gegen Schalke 04 nur unentschieden. Experte Lothar Matthäus kritisiert vor allem das Abwehrverhalten des BVB.

Gelsenkirchen – Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 hatte es in sich. Das 2:2 ist jedoch nur für die abstiegsbedrohten Gelsenkirchener als Erfolg zu verstehen. Der BVB schaffte es trotz eines großen Chancenplus nicht, eine zweimalige Führung über die Zeit zu bringen – ein Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga.

Sky-Experte Lothar Matthäus sah besonders das Abwehrverhalten der Dortmunder beim 2:2-Kopfballtreffer von Schalkes Kenan Karaman kritisch: „Punkt eins, schlechtes Attackieren der Dortmunder auf der rechten Seite. Punkt zwei, schlechte Abstimmung im Zentrum. Karaman war eigentlich in der schlechtesten Position und kommt dann ungehindert an den Ball“, analysierte der ehemalige Profi. Auch Torwart Alexander Meyer, der nach wie vor für den verletzten Gregor Kobel beim BVB zwischen den Pfosten steht sei „nicht freizusprechen.“ „Vielleicht hat er auch nicht damit gerechnet, aber er sieht nicht gerade glücklich dabei aus“, ergänzte Matthäus.

Lothar Matthäus sieht viele Fehler in der Dortmunder Defensive. © Canoniero/imago

Punkteteilung von Borussia Dortmund und Schalke 04 als Rückschlag im Meisterschaftskampf

Darüber hinaus führte Lothar Matthäus besonders die schlechte Chancenverwertung von Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 als Grund für den Punkteverlust an: „Dortmund hätte das Spiel gewinnen müssen. Sie haben zu viele Großchancen vergeben und Fährmann hat mehrfach gut gehalten“, und befand: „Sie hätten das Spiel früher entscheiden können. Ein solches Spiel wirft dich im Meisterschaftskampf zurück.“

Nach zehn Siegen in Serie folgte nach der Niederlage in der Champions League gegen den FC Chelsea nun mit dem Unentschieden gegen den Erzrivalen die nächste Enttäuschung. Der Abstand auf Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern München beträgt jedoch nur zwei Zähler. Das Rennen um den Titel im deutschen Oberhaus ist auch Mitte März noch nicht entschieden. Dennoch laufen im Hintergrund bereits die Zukunftsplanungen in Dortmund. Der BVB soll an einem 17-jährigen brasilianischen Talent interessiert sein.

Punktgewinn für Schalke 04 gegen Dortmund weiterer Mutmacher

Für Schalke 04 war das Remis gegen Borussia Dortmund hingegen eine Art Zusatzpunkt im Kampf gegen den Abstieg. Mittlerweile sind die Gelsenkirchener seit sieben Partien ungeschlagen und konnten in diesem Zeitraum elf Punkte sammeln. Aktuell befindet sich S04 auf Abstiegsrang 17. Allerdings ist das Team von Trainer Thomas Reis punktgleich mit dem VfB Stuttgart, die auf Relegationsrang 16 liegen. Das rettende Ufer ist indes nur einen Zähler entfernt. Sowohl für den BVB als auch Schalke stehen die entscheidenden Wochen für den Ausgang der Saison noch an. (jsk)