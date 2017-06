Löw nimmt nur 22 Spieler mit zum Confed Cup

Joachim Löw hatte es bereits angekündigt, nun steht es fest: Nach dem Ausfall von Leroy Sané wird kein weiterer Spieler nachträglich für den Confed Cup nominiert.

Kopenhagen - Bundestrainer Joachim Löw hat wie angekündigt zum Meldeschluss dem Fußball-Weltverband FIFA nur 22 Spielernamen für den am 17. Juni beginnenden Confederations Cup übermittelt. Damit schöpft Weltmeister Deutschland nach dem Ausfall von Angreifer Leroy Sané von Manchester City wegen einer Operation an der Nase das Kontingent von maximal 20 Feldspielern und drei Torhütern nicht aus.

„Ich gehe aktuell davon aus, dass alle Spieler für das Turnier einsatzfähig sind“, äußerte Löw einen Tag nach dem 1:1 im Länderspiel gegen Gastgeber Dänemark in einer DFB-Mitteilung. Der Bundestrainer hatte den Verzicht auf eine Nachnominierung für Sané bereits am Dienstagabend direkt nach dem Spiel in Kopenhagen angekündigt. „Wir werden mit diesem Kader das nächste WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino bestreiten und auch zum Confed Cup gehen“, erklärte Löw da.

In Dänemark fehlte noch der Leipziger Timo Werner. Der Angreifer soll aber nach einem Magen-Darm-Infekt am Donnerstag in Herzogenaurach zur Mannschaft stoßen. Der Confed Cup findet vom 17. Juni bis 2. Juli statt. Die DFB-Auswahl bestreitet dort innerhalb von zwei Wochen mindestens drei und maximal fünf Partien.

dpa