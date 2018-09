Liveticker: Europa League in Marseille - Eintracht Frankfurt international!

Eintracht Frankfurt international! Die Adler müssen in Marseille ran - alle Infos zum Europa-League-Kracher in unserem Liveticker!

Frankfurt - Lange mussten die Frankfurt-Fans warten, doch endlich spielt die glorreiche Eintracht wieder international! Heute geht es in der Europa League gegen Olympique Marseille. Wir erinnern uns zurück an die vergangenen Abenteuer: Mehr als 12.000 Verrückte in Bordeaux, Marsch über die Autobahn in Porto und Füße im Sand bei 28 Grad in Tel Aviv. Wahnsinn!

Liveticker Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt: 500 Adler vor Ort

Doch zurück ins Hier und Jetzt: Der Gegner heißt Marseille, eine französische Hafenstadt mit eigenem Charme - um das mal vorsichtig auszudrücken. Zwar wurde den Eintracht-Fans ein Aufenthaltsverbot aufs Auge gedrückt, doch rund 500 Unverbesserliche haben sich trotzdem auf den Weg nach Marseille gemacht. Anpfiff gegen Olympique ist heute um 18.55 Uhr im Vélodrome. Das eigentlich 68.000 Menschen fassende Station bleibt leer, da die Uefa auf ein Geisterspiel entschieden hat. Die Partie leitet Schiedsrichter Matej Jug (Slowenien).

Liveticker Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt: So wollen sie spielen

Wie die zigtausenden daheim gebliebenen Adler das Europa-League-Spiel trotzdem gucken können, verraten wir Euch hier: So seht Ihr die Eintracht bei Olympique Marseille heute live im TV und im Livestream. Wir versorgen Euch aber natürlich auch mit allen Infos zu dem megageilen Spiel in unserem Liveticker. Dieser beginnt an dieser Stelle um 18.30 Uhr. Ansonsten: EINTRACHT FRANKFURT INTERNATIONAL!!!

---

Olympique Marseille Pelé - Sarr, Rami, Caleta-Car, Amavi - Lopez, Strootman - Thauvin, Payet, Radonjic - Germain Eintracht Frankfurt Trapp - da Costa, Abraham, Russ, Willems - Hasebe, Fernandes - Müller, Gacinovic, Kostic - Haller Tore Bislang Fehlanzeige Schiedsrichter Matej Jug (Slowenien)



Matthias Hoffmann