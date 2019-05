Wahnsinn! Liverpool düpiert Barca mit billigem Eckentrick und steht im Finale

Der FC Liverpool legt in der Champions League gegen den FC Barcelona eine unfassbare Aufholjagd hin. Mit einem billigen Trick schießen sich die Reds ins Finale. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

FC Liverpool - FC Barcelona 4:0 (1:0)

FC Liverpool: 13 Alisson Becker - 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 van Dijk, 26 Robertson (46. 5 Wijnaldum) - 14 Henderson, 3 Fabinho, 7 Milner - 23 Shaqiri (90. 15 Sturridge), 10 Mane, 27 Origi (85. 12 Gomez) LFC-Bank: 22 Mignolet, 6 Lovren, 24 Brewster, 58 Woodburn FC Barcelona: 1 ter Stegen - 20 Roberto, 3 Pique, 15 Lenglet, 18 Alba - 4 Rakitic (80. 14 Malcom), 5 Busquets, 22 Vidal (75. 8 Arthur) - 10 Messi, 9 Suarez, 7 Coutinho (60. 2 Semedo) Barca-Bank: 13 Cillessen, 23 Umtiti, 24 Vermaelen, 26 Alena Tore: 1:0 Origi (7.), 2:0 Wijnaldum (54.), 3:0 Wijnaldum (56.), 4:0 Origi (79.) Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Liverpool gegen Barcelona: Genialer Ecken-Trick bringt Klopp ins Finale

Fazit: Ohne Worte....das ist Anfield.

Schlusspfiff: Das Spiel ist aus. Das Wunder ist vollbracht.

90.+4 Minute: Ganz starke Szene von Fabinho. Der Brasilianer erobert die Kugel am Mittelkreis, wird erst von Messi in der gegnerischen Hälfte unfair gestoppt. Überraschend kommt der Barca-Kapitän um eine Verwarnung herum.

90.+2 Minute: Die Reds stehen verhältnismäßig hoch, dennoch kommt Barca in den Strafraum - aber mit vereinten Kräften bringen die Gastgeber den Ball weg.

90.+1 Minute: Fünf Minuten trennen Liverpool noch vom Endspiel in Madrid.

90. Minute: Der letzte Wechsel des Abends - Sturridge kommt für Shaqiri, der mit Applaus verabschiedet wird.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Van Dijk klärt vor Roberto

89. Minute: Wieder enteilt Semedo und Milner und bringt den Ball diesmal flach herein. Van Dijk bekommt gerade noch einen Fuß an die Kugel. Der einschussbereite Roberto lauert schon.

88. Minute: Die Gäste ziehen ein Powerplay auf. Letztlich schnappt sich aber Alisson Becker den Ball nach einer halbgaren Flanke.

86. Minute: Auch van Dijk arbeitet erstmal durch, nachdem er bei einem Kopfballduell mit Lenglet zusammenstieß. Der Niederländer macht aber weiter.

85. Minute: Für Origi kommt Gomez, der eigentlich an der Seitenlinie stand, um Shaqiri abzulösen.

83. Minute: Origi setzt sich auf den Rasen und muss behandelt werden. Es wird dann recht schnell klar, dass der wahrscheinliche Held des Abends nicht weitermachen kann.

82. Minute: Semedo kommt frei zur Flanke, aber der Ball gerät viel zu hoch. Shaqiri haut die Kugel raus aus der Gefahrenzone.

80. Minute: Die Gäste tauschen zum dritten und letzten Mal aus. Malcom ist für Rakitic auf dem Platz.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Origi trifft nach Ecken-Trick zum 4:0

79. Minute: Tooooor für Liverpool! Origi schnürt ebenfalls seinen Doppelpack zum 4:0! Alexander-Arnold holt eine Ecke heraus und führt diese - nach kurzem Verwirrspiel mit Shaqiri schnell aus. Im Zentrum schlafen alle bis auf den Belgier, der aus fünf Metern einnetzt.

76. Minute: Alexander-Arnold probiert es aus der Distanz - der Ball geht aber in Richtung Stadiondach.

76. Minute: Semedo hält Mane fest und verdient sich damit die nächste Gelbe Karte.

75. Minute: Bei Barca kommt Arthur für Vidal. Ebenfalls ein südamerikanischer Wadenbeißer, der gehobenen Klasse.

74. Minute: Die Gäste trauen sich nun wieder etwas mehr in die Offensive. Ein Treffer der Katalanen würde den Engländern auch mehr weh tun als andersherum. Der Auswärtstorregel sei dank.

71. Minute: Wijnaldum gibt mittlerweile nicht mehr den Stoßstürmer, sondern ist auf seine angestammte Position im zentralen Mittelfeld angekommen.

70. Minute: Die nächste Liverpooler Flanke von Milner findet keinen Abnehmer. Also greift sich ter Stegen die Kugel.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Messi findet seinen Meister erneut in Alisson Becker

68. Minute: Und die hat es in sich. Die Katalanen spielen einmal halb um den Strafraum herum, bis Rakitic wieder Messi findet, der aus spitzem Winkel Alisson Becker zur nächste Parade zwingt. Wieder gibt es Ecke - diesmal ohne Gefahr fürs Reds-Tor.

67. Minute: Messi nimmt aus gut 25 Metern selbst Maß, scheitert aber an der Mauer, von der der Ball ins Toraus prallt. Also Ecke.

66. Minute: Messi stiefelt los und wird tief in der LFC-Hälfte erst von Matips Bein gestoppt. Dafür sieht der Kameruner die Gelbe Karte.

65. Minute: Barca bemüht sich redlich, die wilde Phase zu beenden. Aber so wirklich gelingt das nicht.

63. Minute: Alexander-Arnold bringt eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld herein, im Zentrum klärt Rakitic per Kopf.

62. Minute: Liverpool bleibt am Drücker - und immer wieder werden die Bälle hoch in Richtung Wijnaldum gesendet. Die Gäste wanken.

61. Minute: Im Barca-Block schauen alle aktuell sehr sparsam. So spannend und spektakulär haben sie sich diesen Abend sicher nicht erhofft.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Wijnaldum schnürt Doppelpack binnen zwei Minuten

60. Minute:

Valverde reagiert und wechselt aus. Semedo kommt für Coutinho. Damit verstärken die Gäste die Defensive.

58. Minute: Das ist mal ein Joker, der sticht. Meine Herren, dieser Abend ist jetzt schon legendär!

56. Minute: Tooooor für Liverpool! Da ist es auch schon das 3:0! Shaqiri flankt von links. Im Zentrum steigt Wijnaldum unbedrängt hoch und köpft aus acht Metern ein. Unfassbar!

54. Minute: Tooooor für Liverpool! Da hat sich der Wechsel schon bezahlt gemacht - Wijnaldum stellt auf 2:0! Alexander-Arnold zieht auf rechts los und bringt den Ball flach herein. Weil Rakitic leicht abfälscht, kommt die Kugel zum heranstürmenden Wijnaldum, der ter Stegen aus elf Metern überwindet.

53. Minute: Rakitic blockt einen Mane-Pass mit dem Arm. Dafür sieht der Kroate die Gelbe Karte.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Suarez scheitert an Alisson Becker

51. Minute: Direkt im Gegenzug fällt fast das 1:1! Messi legt ab auf Suarez, der vor Allison Becker auftaucht und flach abschließt, der Brasilianer lenkt die Kugel gerade noch zur Seite. Großes Kino von allen Beteiligten.

51. Minute: Dickes Ding für den LFC! Nach der Ecke probiert es van Dijk mit dem Rücken zum Tor aus fünf Metern per Hacke. Ter Stegen pariert stark.

50. Minute: Mane verliert den Ball bei seinem Vorwärtsdrang im Mittelfeld, läuft aber dennoch durch und bekommt die Kugel tatsächlich hoch in den Lauf gespielt. Doch Roberto spitzelt die Kugel zur Ecke.

48. Minute: Matip erobert die Kugel und schickt Shaqiri. Dessen Flanke ist an Wijnaldum adressiert, aber Roberto hat etwas dagegen und köpft den Ball in höchster Not aus dem Strafraum.

47. Minute: Nach einer Shaqiri-Ecke probiert es van Dijk per Drehschuss mit links - aber der Ball bleibt im Getümmel hängen.

46. Minute: Weiter geht‘s.

+++ Bei Liverpool gibt es einen Wechsel: Wijnaldum ersetzt Robertson.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Alba vergibt große Chance kurz vor Pause

Pausen-Fazit: Liverpool beginnt enorm stark und überrumpelt Barca. Doch die Katalanen nutzen vor allem die sich bietenden Räume gut und sind mehrmals nah am Ausgleich. Dennoch: Hier ist in beide Richtungen noch alles drin.

Pausenpfiff: Dann ist Halbzeit.

45.+4 Minute: Da ist die dicke Chance zum Ausgleich! Messi spielt den Ball aus vollem Lauf in den Strafraum. Dort kommt Alba halbrechts dran, doch Alisson Becker wirft sich erfolgreich in den Abschluss. Im Nachfassen hat der Brasilianer die Kugel dann sicher.

45.+3 Minute: Messi bedient Roberto und bekommt die Kugel wenig später perfekt kredenzt. Sein Schuss aus 17 Metern streicht knapp am rechten Pfosten vorbei.

45.+2 Minute: Milner versucht es wie zuvor Shaqiri mit einem Ball auf dem Halbfeld auf Mane. Aber ter Stegen kommt rechtzeitig aus seinem Kasten und fängt die Kugel ab.

45.+1 Minute: Weil Busquets im Luftduell mit Fabinho den Ellbogen einsetzt, gleicht Barca nach Gelben Karten aus.

45. Minute: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Happig, aber wir hatten ja einige Unterbrechungen.

44. Minute: Die folgende Ecke lädt Barca zum Konter ein, doch Liverpool bremst den Angriff kurz vor dem Strafraum aus.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Pique rettet vor lauerndem Mane

43. Minute: Die Reds kommen nochmal auf. Robertson nimmt aus rund 20 Metern Maß. Vidal springt in den Schuss und fälscht den Ball mit dem Ellbogen ab, dieser springt dann knapp neben den linken Pfosten.

42. Minute: Das hätte etwas werden können. Shaqiri chippt den Ball in den Strafraum. Dort lauert Mane, doch mit dem langen Bein lenkt Pique die Kugel zu ter Stegen, der klärt.

41. Minute: Der Schotte wird rasch wieder hergestellt und mischt wieder mit.

39. Minute: Nun plumpst Robertson auf den Rasen. Er war abseits des Balles in den ausgestreckten Fuß von Suarez gelaufen. Wir wollen dem Uruguayer mal keine Absicht unterstellen.

37. Minute: Liverpool müht sich mal wieder zu einer Drangphase. Diese endet aber mit einer Flanke von Shaqiri aus dem rechten Halbfeld - ter Stegen fischt das Ding unbedrängt runter.

36. Minute: Milner holt clever einen Freistoß gegen Vidal heraus. Da half sicher auch der Aufschrei von den Rängen.

35. Minute: Milner macht Tempo und will dann Mane halbrechts schicken. Lenglet nimmt den Arm raus und der Senegalese geht zu Boden. Aber wieder bleibt die Pfeife stumm.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Erst Lenglet verletzt, dann Henderson

33. Minute: Henderson meldet sich zurück. Mit großen Applaus begrüßen die Fans den Vorzeigekämpfer in der Zentrale wieder auf dem Rasen.

31. Minute: Jetzt muss Henderson behandelt werden. Der Liverpooler Kapitän scheint umgeknickt zu sein. Er will aber auf die Zähne beißen. Dennoch: Klopp schickt Wijnaldum zum Warmlaufen. Es wäre der sechste Ausfall für die Reds.

29. Minute: Lenglet stürzt und prallt mit Alba zusammen, der gerade nach einem Kopfball zurück auf den Rasen sinkt. Der Schiri pfeift das ab, damit der Franzose behandelt werden kann. Kuriose Szene, denn es schien ein Liverpooler Aktien an dem Zwischenfall zu haben. Folgerichtig gibt es danach Schiri-Ball.

28. Minute: Messi hebt die Kugel sehenswert in den Lauf von Rakitic, der direkt weitergibt vor das Tor. Doch Robertson rauscht heran und rettet zur Ecke. Im Anschluss an den Standard wird Suarez wegen Abseitsposition zurückgepfiffen.

26. Minute: Liverpool kontert rapide von Strafraum zu Strafraum, doch Shaqiri bleibt an der Abwehrreihe hängen.

25. Minute: Henderson treibt den Ball wieder in Richtung Barca-Strafraum. Aber Origis Hereingabe von rechts kommt viel zu flach und wird geklärt.

23. Minute: Nun muss ter Stegen eingreifen. Gegen Robertsons Schuss aus linker Position ist er zur Stelle - Origi hatte den Keeper noch etwas irritiert.

22. Minute: Lenglet bringt einen Shaqiri-Ball per Kopf aus der Gefahrenzone. Doch sofort ist Robertson da und legt zurück auf Henderson. Dessen Schuss blockt Pique mit dem Schädel.

21. Minute: Mittlerweile ist die Führung schon sehr schmeichelhaft, die Gastgeber offenbaren Probleme im Rückwärtsgang. Da lässt sich er LFC zu leicht übertölpeln.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Messi taucht zweimal gefährlich im Strafraum auf

18. Minute: Und noch einmal klopfen die Gäste an. Messi zieht knapp am rechten Pfosten vorbei.

18. Minute: Wieder kommen die Katalanen. Coutinho bekommt den Ball und zieht aus rund 14 Metern in halblinker Position flach ab. Alisson Becker lenkt die Kugel zur Seite.

16. Minute: Plötzlich tauchen drei Barca-Profis im Liverpooler Strafraum auf. Messi zögert aber zu lange und bleibt dann an van Dijk hängen. Da muss eigentlich mindestens ein Abschluss rausspringen.

14. Minute: Erste Chance für Barca: Nach starkem Pass von Vidal aus der Bedrängnis heraus legt Alba zurück auf Messi, der Alisson Becker aus 15 Metern in halblinker Position prüft. Der Brasilianer lenkt die Kugel über die Latte.

13. Minute: Die Gäste wirken weiter beeindruckt vom Tempo, dass die Reds hier an den Tag legen.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Origi trifft per Abstauber zur Führung

11. Minute: Fabinho geht gegen Suarez mit gestrecktem Bein zu Werke und verdient sich die erste Gelbe Karte des Abends.

10. Minute: Mane dribbelt sich von links in den Strafraum und geht dann im Zweikampf mit Roberto zu Boden. Es folgt ein Aufschrei, aber kein Pfiff. Richtige Entscheidung!

9. Minute: Und weiter geht die wilde Fahrt. Ter Stegen muss außerhalb seines Strafraum bereinigen, macht das aber vorbildlich.

7. Minute: Toooor für Liverpool! Da ist das frühe 1:0 durch Origi! Alba köpft den Ball nach einem langen Pass von Matip zum Mane, der den einlaufenden Henderson bedient. Der Captain lässt Pique links liegen und scheitert an ter Stegen, doch Origi haut die Kugel per Abstauber rein.

6. Minute: Mane bindet auf der linken Seite zwei Gegenspieler und holt gegen Vidal eine Ecke heraus. Sofort geht die Kulisse mit.

4. Minute: Die Gäste bekommen hier nicht wirklich Zugriff, müssen sich erst ins Spiel arbeiten.

3. Minute: Die Fans singen sich warm. Die Atmosphäre für einen besonderen Abend stimmt also schonmal.

1. Minute: Nach nicht einmal 50 Sekunden bringt Mane den Ball von links flach herein. Shaqiri trifft den Ball nicht richtig, aber am langen Pfosten wird‘s noch brenzlig, doch ein Barca-Verteidiger rettet vor Henderson.

1. Minute: Der Ball rollt.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Reds müssen auf fünf Spieler verzichten

+++ Neben Salah und Roberto Firmino fehlen den „Reds“ auch Keita, Lallana und Oxlade-Chamberlain. Von den Gastgebern ist also in doppelter Hinsicht ein Kraftakt nötig.

+++ Als Offensiv-Alternativen sitzen bei Klopp neben Sturridge noch zwei Nachwuchsspieler auf der Bank. Neben dem 19-jährigen Waliser Woodburn, der in der U23 zu Hause ist, steht Brewster erstmals in dieser Saison im Profi-Kader. Der 19-jährige Engländer kehrte nach einer Knöchel-OP erst vor drei Wochen auf den Platz zurück.

+++ Barca dagegen vertraut exakt den Spielern, die vor sechs Tagen den Drei-Tore-Vorsprung erarbeitet haben. Beim 0:2 bei Celta Vigo am Wochenende in der Liga kam von diesen elf Profis nur Vidal als Joker zum Einsatz. Komfortable Situation für Coach Valverde, der den nächsten Schritt auf dem Weg zum Triple machen will.

+++ Der FC Liverpool startet mit Ex-Bundesligaspieler Shaqiri und Origi, dem Helden von Newcastle, im Angriff an der Seite von Mane. der Senegalese ist als einziger der drei Superstars im Sturm einsatzbereit. Neu in die Elf rücken im Vergleich zum Hinspiel auf Alexander-Arnold und Henderson.

#UCL team news @RhianBrewster9 named in the matchday squad for the first time this season. Oxlade-Chamberlain ruled out as a precaution due to a slight muscle strain. https://t.co/FkXEPiCEta — Liverpool FC (@LFC) 7. Mai 2019

Update vom 6. Mai 2019: Jürgen Klopp muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona ohne seinen Top-Stürmer Mohamed Salah auskommen. „Leider muss ich bestätigen, dass Mo Salah nicht spielen kann“, sagte der Trainer des FC Liverpool am Montag. Der Angreifer war beim 3:2-Sieg bei Newcastle United nach einem Zusammenstoß mit Torwart Martin Dubravka ausgewechselt worden. Darüber hinaus wird Klopp auch auf die Dienste von Roberto Firmino verzichten müssen - der Brasilianer laboriert noch an einer Leistenverletzung und fällt am Dienstag sicher aus.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona! Wir berichten über das Top-Spiel im Live-Ticker und versorgen Sie mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie.

Halbfinal-Rückspiel in der Champions League: Liverpool braucht Aufholjagd gegen Barcelona

Liverpool - Vor dem Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona wurde von einem Giganten-Duell gesprochen. Wie ein Gigant hat aber nur Barca mit seinem Superstar Lionel Messi gespielt. Im Camp Nou sahen die Engländer kein Land und gingen mit 0:3 unter. Messi brachte die Katalanen mit seinen zwei Toren ganz nah an das Finale heran. Jedoch fühlen sich einige Fans der Reds ungerecht behandelt. In der Szene, die zu dem Freistoß führte, den der Argentinier zum 3:0 verwandelte, wollen sie ein Foul des fünffachen Weltfußballers gesehen haben.

Den deutlichen Rückstand nochmal zu drehen, wird für Jürgen Klopp und seine Truppe nicht einfach. Am Wochenende taten sich die Liverpooler auch in der Liga gegen Newcastle United schwer und konnten nur knapp mit 3:2 gewinnen. Besonders bitter: Der Top-Stürmer der Engländer, Mo Salah, musste verletzt vom Feld und fällt wahrscheinlich für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League aus.

FC Barcelona schont Stammelf für Champions-League-Spiel gegen FC Liverpool

Barcas Trainer Ernesto Valverde konnte am Wochenende gleich sieben Stammkräfte für das Rückspiel gegen den FC Liverpool schonen. Die Meisterschaft in Spanien ist schon sicher und deswegen schmerzt die 0:2 Niederlage des B-Teams gegen Celta Vigo nicht so sehr. Bei den Katalanen liegt der Fokus komplett auf der Champions League. Der FC Barcelona will erstmals seit 2015 wieder in das Finale einziehen und den Triumph im eigenen Land feiern. Die Ausgangslage könnte kaum besser sein.

