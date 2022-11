Eintracht gegen Sporting – Endspiel um Achtelfinale

Von: Tobias Utz, Fabian Müller

Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon, 6. Spieltag der Champions League-Gruppenphase: der Live-Ticker zur Partie.

Sporting Lissabon – Eintracht Frankfurt: –:– (–:–)

Voraussichtliche Aufstellung von Sporting Lissabon Adan – Goncalo Inacio, Coates, Matheus Reis – Pedro Porro, Morita, Ugarte, Nuno Santos – Trincao, Edwards – Paulinho Voraussichtliche Aufstellung von Eintracht Frankfurt Trapp – Jakic, Tuta, Ndicka – Dina Ebimbe, Knauff – Kamada, Sow – Lindström, Götze – Kolo Muani Tore – Schiedsrichter Slavko Vincic, Slowenien

Lissabon/Frankfurt – Eintracht Frankfurt gastiert am Dienstagabend (1. November) zum Endspiel ums Weiterkommen in der Champions League in Portugal. In Lissabon ertönt um 21.00 Uhr der Anpfiff in der Partie zwischen Sporting Lissabon und der SGE.

Eintracht Frankfurt: Endspiel um Champions League-Achtelfinale gegen Sporting Lissabon

Im Vorfeld gab sich Eintracht-Trainer Oliver Glasner sowohl euphorisch als auch fokussiert. Auf der Pressekonferenz am Montagabend (31. Oktober) betonte er, dass das klare Ziel der Einzug in die K.o-Phase der „Königsklasse“ sei. „Wenn das Feuer noch nicht entfacht ist, werden wir es entfachen“, bedeutete der Österreicher. Das Parallelspiel zwischen Tottenham Hotspur und Olympique Marseille interessiere die Eintracht nicht: „Das hat keine Relevanz, wir müssen unser Spiel gewinnen, deshalb lasse ich mich auch nicht über den Spielstand informieren“, sagte Glasner.

Das Flutlicht erhellt das leere Estádio José Alvalade. © Arne Dedert / dpa

Geleitet wird die Champions League-Partie am Dienstagabend im Estadio José Alvalade von Slavko Vincic aus Slowenien.

Eintracht Frankfurt: SGE will ins CL-Achtelfinale

Vor der Partie gegen Sporting ist für die Eintracht klar, dass drei Punkte für den Achtelfinal-Einzug hermüssen. Die Tabelle in Gruppe D sieht vor dem 6. Spieltag wie folgt aus:

Platzierung Team Punkte Spiele S-U-N Tore Differenz 1. Tottenham Hotspur 8 5 2-2-1 6:5 1 2. Sporting Lissabon 7 5 2-1-2 7:7 0 3. Eintracht Frankfurt 7 5 2-1-2 5:7 -2 4. Olympique Marseille 6 5 2-0-3 7:6 1

(fmü/tu)