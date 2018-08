Live-Ticker: Die Auslosung der Gruppenphase zur Champions League 2018/2019

Bühne frei für die neue Champions-League-Saison: Am Donnerstag werden ab 18 Uhr die acht Vorrundengruppen ausgelost. Hier gibt’s den Live-Ticker zum Event im Grimaldi Forum in Monaco.

Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League 2018/2019* steigt am Donnerstag um 18 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco.

Mit dem FC Bayern, Schalke 04, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund sind vier Klubs aus der Bundesliga am Start.

Der erste Spieltag der Gruppenphase wird am 18. und 19. September ausgetragen, der Abschluss der Vorrunde findet am 11. und 12. Dezember statt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League 2018/2019. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung im Grimaldi Forum in Monaco. Interessant ist aus deutscher Sicht, auf welche Gegner die Bundesliga-Vertreter FC Bayern, Schalke 04, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund treffen werden.

Auslosung der Gruppenphase in der Champions League: In jedem Topf ist ein deutscher Verein

Als Meister der Bundesliga ist der FC Bayern automatisch für den ersten der vier Auslosungstöpfe gesetzt. Die übrigen deutschen Vertreter werden anhand ihrer UEFA-Koeffizienten auf die anderen Töpfe aufgeteilt. So rutscht Borussia Dortmund als bester Nicht-Meister aller 32 Klubs in Topf zwei, Vizemeister Schalke 04 ist im dritten Topf, Champions-League-Neuling 1899 Hoffenheim geht in den vierten Topf mit den vermeintlich schwächsten Teams. Noch nicht sind alle Töpfe komplett besetzt, da am Mittwoch noch entscheidende Playoff-Partien ausgetragen werden.

Neben der Auslosung der Gruppen nutzt die UEFA das Event auch, um ihren Spieler sowie ihre Spielerin des Jahres zu ehren. Zudem werden der beste Torwart, der beste Verteidiger, der beste Mittelfeldspieler und der beste Stürmer der vergangenen Champions-League-Saison gekürt.

Auslosung der Gruppenphase in der Champions League: Die Töpfe im Überblick

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid Borussia Dortmund Schalke 04 FC Brügge Atlético Madrid FC Porto Olympique Lyon Galatasaray Istanbul FC Bayern Manchester United AS Monaco Young Boys Bern/Dinamo Zagreb FC Barcelona Schachtjor Donezk Ajax Amsterdam/Dynamo Kiew Inter Mailand Juventus Turin SSC Neapel ZSKA Moskau 1899 Hoffenheim Paris St. Germain Tottenham Hotspur Manchester City AS Rom Lokomotive Moskau MOL Vidi/AEK Athen

