Live-Ticker: Schafft Atlético gegen Real noch ein Wunder?

Madrid - Nur noch ein Spiel trennt Real Madrid vom Einzug ins Finale der Champions League. Wir begleiten das Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid im Live-Ticker.

Atlético Madrid - Real Madrid -:- (Mittwoch, 20:45 Uhr)

Atlético Madrid: 13 Oblak - 24 Giménez, 2 Godín, 15 Savic, 3 Filipe Luis - 14 Gabi, 8 Saúl, 6 Koke, 10 Carrasco - 7 Griezmann, 9 Torres Trainer: Zinedine Zidane Real Madrid: 1 Navas - 23 Danilo , 5 Varane , 4 Sergio Ramos , 12 Marcelo - 14 Casemiro - 19 Modric , 8 Kroos - 22 Isco , 9 Benzema , 7 Ronaldo Trainer: Diego Simeone Tore: --- Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

+++ Beide Mannschaften sind im Estadio Vincente Calderon angekommen. Heute findet das Stadtderby dort zum letzten Mal statt, bevor Atléti im Sommer ins neue Stadion zieht. Alleine schon deswegen dürfte die Stimmung trotz der schlechten Ausgangslage für die Rojiblancos eindrucksvoll sein.

+++ Auf der Bank der Hausherren nehmen Moyá, Lucas, Tiago, Thomas, Nico Gaitán, Correa und Gameiro Platz.

+++ Zinedine Zidane hat noch folgende Herren auf seiner Auswechselbank sitzen: Kiko Casilla, Nacho, James, Kovacic, Lucas V., Asensio und Morata.

+++ Beide Teams haben inzwischen ihre Aufstellungen bekannt gegeben.

Mit dieser Formation geht Atlético Madrid das Rückspiel an: Oblak - Giménez, Godín, Savic, Filipe Luis - Gabi, Saúl, Koke, Carrasco - Griezmann, Torres

Real Madrid vertraut auf diese Elf: Navas - Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro - Modric, Kroos - Isco, Benzema, Ronaldo

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Atlético Madrid und Real Madrid. Mit einem 3:0 aus dem Hinspiel steht Real bereits mit einem Bein im Finale am 3. Juni in Cardiff. Kann Stadtrivale Atlético da noch ein Wörtchen mitreden? Ab 20.45 Uhr erfahren wir es!

Atlético Madrid - Real Madrid: Vorbericht

Für Atlético gleicht das Dauer-Duell mit dem Stadtrivalen Real in der Königsklasse einem Fluch: Viermal trafen beide Teams in den vergangenen vier Jahren in der Champions League aufeinander, viermal setzte sich Real Madrid durch und auch in diesem Jahr spricht alles für einen erneuten Sieg der „Königlichen“: Das Hinspiel entschied Real mit einem deutlichen 3:0 für sich. Das Finale in Cardiff ist für das Team von Zinedine Zidane also greifbar nah. Dort würde Real auf Juventus Turin treffen und könnte mit einem Sieg als erste Mannschaft überhaupt den Champions-League-Titel verteidigen.

Atlético Madrid braucht hingegen bei dem Rückstand schon ein mittelgroßes Fußballwunder. Beim Hinspiel wirkten die Rojiblancos ideenlos, gerade mal eine brauchbare Torchance konnten sie sich erspielen. Doch Aufgeben ist ein Fremdwort im Wortschatz von Trainer Diego Simeone. „Bei Atlético ist alles möglich!“, so der Erfolgscoach.

Das Rückspiel ist außerdem das letzte Stadtduell, dass im Estadio Vicente Calderon Stadion vor knapp 55.000 Zuschauern ausgetragen wird. Im Sommer wird Atlético in das für den Verein umgebaute über 73.000 Zuschauer fassende „Wanda Metropolitano“ umziehen.

So könnten die beiden Mannschaften spielen:

Atletico Madrid: Oblak - Thomas, Savic, Godin, Filipe Luis - Gabi, Koke - Saul Niguez, Ferreira-Carrasco - Griezmann, Gameiro

Real Madrid: Navas - Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Isco, Modric, Casemiro, T. Kroos - Benzema, Cristiano Ronaldo

Anstoß in Madrid ist um 20.45 Uhr. Auf tz.de erfahren Sie, wie Sie das Halbfinale zwischen Atlético Madrid und Real Madrid im TV und Live-Stream anschauen können.

