Live-Ticker: Das ist Löws Elf für das Spiel gegen Australien

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt heute die Generalprobe für die WM 2018. Gegner im ersten Spiel beim Confed Cup ist Australien. Das Spiel im Live-Ticker.

Australien - Deutschland -:- (Anstoß 17 Uhr)

Australien: Ryan - Wright, Sainsbury, Degenek - Milligan, Luongo - Behich, Rogic, Mooy, Leckie - Juric Trainer: Ange Postecoglou Deutschland: Leno - Kimmich, Mustafi, Rüdiger, Hector - Goretzka, Rudy - Brandt, Stindl, Draxler - Wagner Trainer: Joachim Löw Tore: - Schiedsrichter: Mark Geiger (USA)

+++ Für die australischen Fußballfans findet das Spiel übrigens zu einer sehr undankbaren Zeit statt: In Sydney ist es durch die Zeitverschiebung gerade 0.30 Uhr in der Nacht.

+++ Die deutsche Mannschaft macht sich gerade im imposanten Olympiastadion von Sotschi warm. Die Arena ist noch ziemlich leer - auch der Weltmeister kann in Russland (noch) keine Begeisterung für den Confed Cup entfachen.

+++ In Sotschi ist es übrigens angenehme 21 Grad Celsius warm, aber die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Das sorgt für schwüles Wetter.

+++ 2014 wurden sie in Brasilien Weltmeister, nun drücken Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger dem deutschem Team vor dem Fernseher die Daumen. "Ich wünsche euch viel Erfolg für den Auftakt gegen Australien!", schreibt Weltmeister-Kapitän Lahm bei Twitter und Bastian Schweinsteiger wünscht „viel Glück für den Confed Cup.“ Benedikt Höwedes, der wegen einer Leisten-Operation auf eine Teilnahme am Turnier verzichtete, und Sami Khedira senden ebenfalls Glückwünsche über den Kurznachrichtendienst.

+++ Mit Kapitän Julian Draxler und Shkodran Mustafi stehen gerade mal zwei Weltmeister von 2014 in der deutschen Startformation, dafür dürfen gleich sechs Neulinge von Beginn an spielen.

+++ Australiens Trainer Ange Postecoglou vertraut auf eine Dreierkette als Grundformation, die bei gegenerischen Ballbesitz zu einer Fünferreihe erweitert werden kann. Auf rechts spielt der Noch-Ingolstädter Mathew Leckie, hinter ihm der Noch-Sechziger Milos Degenek.

+++ Die deutsche Aufstellung ist da! Alles in allem eine erwartbare 4-2-3-1-Formation ohne größere Überraschungen. Leno erhält wie bereits angekündigt den Vorzug im Tor und vorne stürmt Sandro Wagner als einzige Spitze.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spiel der DFB-Elf beim Confed Cup in Russland! Gegner am heutigen frühen Abend ist Asienmeister Australien, im Grunde eine Pflichtaufgabe für Joachim Löws Team. Doch wie präsentieren sich die teils wenig erfahrenen Spieler auf der großen Fußballbühne? Das erfahren Sie hier bei uns im Live-Ticker, Anstoß ist um 17 Uhr.

Australien - Deutschland: Vorbericht

Heute Nachmittag wird es ernst für Joachim Löws Jungs: Um 17 Uhr steigt die deutsche Nationalmannschaft in den Confed Cup ein. Erster Gegner der deutschen Elf ist Australien. „Die Mannschaft brennt auf diesen Start“, erklärte Löw bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Welche Elf er auf den Rasen schicken wird, hat der Bundestrainer noch nicht verraten. Sicher ist bisher nur, dass Bernd Leno das deutsche Tor hüten wird. Alle 21 Spieler meldeten sich nach dem gestrigen Abschlusstraining fit und voller Vorfreude auf die Partie gegen den amtierenden Asienmeister.

Wie Australien zu diesem Titel kommt? Die Socceroos wechselten vor einigen Jahren den Kontinentalverband, weil sie in der ozeanischen Gruppe keine wirkliche Konkurrenz hatten. Vor dem Spiel gegen den amtierenden Weltmeister gaben sich die Australier mutig. Bundesliga-Profi Mathew Leckie ist nach eigener Aussage „besessen“ von der Vorstellung eines Sieges gegen die favorisierten Deutschen. Milos Degenek, der Fans des TSV 1860 München bestens bekannt ist, formulierte sogar ein noch ehrgeizigeres Ziel: „Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben oder Russland und seine Schönheiten zu genießen, sondern, um das Turnier zu gewinnen."

Confed Cup: So spielten die deutschen Gruppengegner

Das ist freilich eine recht ambitionierte Aussage, denn in der Gruppe B spielen neben Deutschland und Australien noch Chile und Kamerun. Nur die besten zwei dieser vier Teams erreichen das Halbfinale. Chile hat schon einen wichtigen Schritt dorthin getan: Die Südamerikaner besiegten Kamerun gestern mit 2:0, dabei war Bayern-Spieler Arturo Vidal mit einem Kopfballtor erfolgreich.

Für Aufsehen sorgte am gestrigen Spieltag auch der Videobeweis, der erstmals bei einem großen Fifa-Turnier zum Einsatz kommt: In nur zwei Spielen mussten die Videoschiedsrichter gleich viermal eingreifen. Zweimal wurden Tore für gültig erklärt, zwei weitere Treffer wurden aber aberkannt, darunter ein Tor der Chilenen kurz vor der Halbzeitpause. In allen Fällen dauerte es lange, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Die Spieler standen solange einigermaßen verwirrt herum.

Ob die Videoschiedsrichter heute Abend wieder eingreifen müssen und wie sich die deutsche Mannschaft beim Turnierauftakt gegen Australien präsentiert, das erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker!

