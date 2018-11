Live-Ticker: Kimmich wohl wieder im Mittelfeld - Debüt für Kai Havertz

Die Nationalmannschaft muss am 15. November in einem Freundschaftsspiel gegen Russland ran. Das DFB-Team braucht positive Erlebnisse, vielleicht schon gegen die Sbornaja.

Deutschland - Russland -:- (-:-), Donnerstag, 20.45 Uhr

Deutschland: Neuer - Ginter, Kehrer, Süle, Rüdiger, Hector - Kimmich, Havertz - Gnabry, Werner, Sané Russland: Lunev - Nababkin, Neustädter, Jikia, Rausch - Gazinsky, Kuzyaev - Ionov, Al. Miranchuk, Erokhin - Ari Tore: - Schiedsrichter: Sandro Schärer (Schweiz)

Die Partien der Nations League (Anpfiff jeweils 20.45 Uhr)

Heim Gast Ergebnis Belgien Island -:- (-:-) Kroatien Spanien -:- (-:-) Österreich Bosnien und Herzegowina -:- (-:-) Ungarn Estland -:- (-:-) Griechenland Finnland -:- (-:-) Kasachstan Lettland (16:00 Uhr) 1:1 (1:0) Andorra Georgien -:- (-:-) Luxemburg Weißrussland -:- (-:-) San Marino Moldawien -:- (-:-)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Deutschland gegen Russland. Wir informieren Sie mit allen News zum Freundschaftsspiel.

20.20 Uhr: Zu einem Endspiel wird die bevorstehende Partie gegen die Niederlande nur dann, wenn diese morgen gegen Frankreich verliert. Selbst bei einem Unentschieden hätte Deutschland kaum noch Chancen, die Klasse in der Nations League zu halten. Sollte Oranje sogar gewinnen, wären sie für Deutschland definitiv uneinholbar. Das DFB-Team könnte nur noch zum Spielverderber werden und den Nachbarn den Gruppensieg versauen.

20.12 Uhr: Der anscheinend wieder genesene Mats Hummels sowie Thomas Müller sitzen auf der Bank. Marco Reus, Julian Draxler fehlen, genauso wie WM-Star Artem Dzyuba auf russischer Seite. Toni Kroos wird erst gegen die Niederlande wieder an Bord sein.

19.58 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Wie gegen Frankreich vertraut Löw einer blutjungen Truppe. Manuel Neuer und Jonas Hector sind die einzigen beiden Routiniers im Team des viermaligen Weltmeisters. Hinten erwarten wir erneut eine Dreierkette und vermutlich Joshua Kimmich im Mittelfeld.

19.54 Uhr: Für einen könnte das Spiel einen Abschied bedeuten, für einen Anderen könnte dieser bereits unverhofft passiert sein: So gibt es Spekulationen darum, ob Jens Lehmann als Experte bei RTL abgelöst wird. Heute Abend steht er sicher noch einmal vor der Kamera. Jerome Boateng ist hingegen gar nicht dabei, Lothar Matthäus glaubt, dass er auch nicht mehr zurück kommen wird.

19.47 Uhr: In knapp einer Stunde wird das Länderspiel Deutschland-Russland angepfiffen. Das Spiel findet in Leipzig statt - und ist nicht einmal ganz ausverkauft. Dabei ist es ein wichtiger Test vor dem Abstiegsendspiel in der Nations League am Montag: Wenn Deutschland gegen die Niederlande nicht gewinnt, geht es eine Klasse tiefer.

Deutschland - Russland: Der Vorbericht zum Freundschaftsspiel

Leipzig - Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Red Bull Arena Leipzig auf die Russen. Der WM-Gastgeber von 2018 konnte sich in der Heimat sogar bis ins Viertelfinale durchkämpfen, bevor gegen Vize-Weltmeister Kroatien Schluss war. Dass die Deutschen bei einem Duell gegen Russland das Team sind, welches früher beim vorangegangen Turnier ausgeschieden ist, hätte so wahrscheinlich auch niemand gedacht.

Das ganze Jahr 2018 lief für Joachim Löw unterdurchschnittlich. Der Bundestrainer muss nun sogar den Abstieg aus der Nations League befürchten. Das Spiel gegen die Sbornaja soll das nötige Selbstvertrauen für die Partie gegen die Niederlande am Montag bringen. Bitter für den Trainer: Viele Spieler fallen kurzfristig aus und einige Nominierte sind noch nicht in Top-Form. Erst am vergangenen Wochenende mussten Talente wie Julian Brandt oder Kai Havertz eben in dieser Red Bull Arena eine deftige Klatsche hinnehmen. Den Kader des DFB-Teams finden Sie hier*.

Gleichzeitig finden auch Spiele der Nations League statt. Auf tz.de* finden Sie den Spielplan. Außerdem wird erklärt, wie der Wettbewerb funktioniert.

