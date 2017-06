Live-Ticker: Deutschland empfängt San Marino zur WM-Quali

In der Qualifikation zur WM 2018 empfängt die deutsche Nationalmannschaft San Marino. Ein Sieg gegen den Fußball-Zwerg ist Pflicht. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland: San Marino: Tore: Schiedsrichter: Radu Marian Petrescu (Rumänien)

Deutschland - San Marino (Samstag, 10. Juni, 20.45 Uhr)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und San Marino! Auch für Joachim Löws Confed-Cup-Kader mit zahlreichen Neulingen und Perspektivspielern ist ein Sieg gegen den Fußball-Zwerg eine absolute Pflichtaufgabe. Das Hinspiel in San Marino endete 8:0, entsprechend sind auch die Rollen für das Rückspiel in Nürnberg klar verteilt. Anstoß ist um 20.45 Uhr, wir begleiten die Partie der DFB-Elf hier im Live-Ticker!

Deutschland - San Marino: Vorbericht zur WM-Qualifikation

Wenn der amtierende Weltmeister gegen die Nummer 204 der Fußball-Weltrangliste spielt, sind die Rollen klar verteilt. Auch wenn in Joachim Löws Kader, mit dem er anschließend zum Confed Cup nach Russland fliegt, eigentlich nur drei Weltmeister stehen. Für die Neulinge in Löws Team ist das Qualifikationsspiel für die WM 2018 eine weitere Gelegenheit, Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln.

Deutschland führt die Tabelle der Qualifikationsgruppe C mit 15 Punkte aus fünf Spielen souverän an, während San Marino am anderen Ende des Tableaus angesiedelt ist. Das Team der italienischen Enklave konnte noch keine Punkte holen und erzielte erst einen einzigen Treffer. Der datiert übrigens aus dem vergangenen Oktober. Beim Hinspiel in San Marino gewann Deutschland souverän mit 8:0, was Thomas Müller zum Anlass nahm, die Sinnhaftigkeit solcher Spiele gegen kleine Fußballnationen in Frage zu stellen. Das wiederum brachte ihm prompt Kritik aus San Marino ein.

Im Rückspiel gegen den Weltmeister muss der Fußball-Zwerg nun auch noch auf mehrere Stammkräfte verzichten. Kapitän Matteo Vitaioli ist gesperrt, die Routiniers Marco Domeniconi, Alex Gasperoni und Carlo Valentini fehlen, und nun fallen auch noch Nachwuchshoffnung Filippo Berardi und der nachnominierte Stürmer Mattia Stefanelli aus. Torhüter Elia Benedettini ist damit der einzige Profi-Fußballer im Kader von Trainer Pierangelo Manzaroli. Der gibt sich vor dem Spiel dennoch mutig: „Mit den ganzen Ausfällen, die wir jetzt zu beklagen haben, wird das Team eben jünger", sagt er, "Angst sollten wir dennoch nicht haben. Die muss aus den Köpfen, obwohl wir natürlich großen Respekt vor der Mannschaft des Weltmeisters haben."

Die Verantwortlichen auf deutscher Seite sorgen sich dagegen weniger um das Sportliche, dafür aber um mangelndes Interesse der Zuschauer. Gerade mal 27.000 Tickets wurden bisher für die Partie in Nürnberg verkauft. Damit droht der schwächste Besuch eines deutschen Pflichtheimspiels seit über 16 Jahren. An leere Ränge kann sich die DFB-Elf allerdings schon mal gewöhnen: Auch der Verkauf der Karten für den Confed Cup in Russland geht nur schleppend voran.

Auf tz.de lesen Sie, wo Sie das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und San Marino live im TV und Live-Stream sehen können.