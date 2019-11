Live-Ticker: Eintracht will in London punkten – Abraham in der Startelf

Eintracht Frankfurt muss in der Europa League gegen den FC Arsenal ran. Anpfiff ist am Donnerstag um 21 Uhr. Wir sind live für Sie dabei!

Europa League : Eintracht Frankfurt gegen Arsenal London

: Eintracht Frankfurt gegen Arsenal London Krise bei Arsenal London : Sechs Spiele ohne Sieg

: Sechs Spiele ohne Sieg Eintracht Frankfurt: In London ohne Fans

FC Arsenal - Eintracht Frankfurt, 0:0 (0:0)

Aufstellung FC Arsenal E. Martinez - Mustafi, David Luiz (Guendouzi, 32. Minute), Mavropanos - Chambers, Tierney, G. Xhaka, Willock - Martinelli, Aubameyang, Saka Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes, da Costa, Sow, Kamada, Kostic - Paciencia, Silva Spielstand / Tore 0:0 / - Schiedsrichter Ruddy Buquet (Hauptreferee), Guillaume Debart und Julien Pacelli (Linienrichter), Frank Schneider (Vierter Offizieller)

>>> Ticker aktualisieren <<<

35. Minute: Martinelli sieht für ein Foul an Kostic Geld.

33. Minute: Vorerst Entwarnung bei Rönnow. Der Eintracht-Keeper kann nach einer kurzen Behandlungspause weitermachen. Die Wechseloption auf der Torwart-Position bei der Eintracht: Jan Zimmermann. Nur für den Fall, dass es bei Rönnow doch nicht gehen sollte.

32. Minute: Es geht nicht weiter für David Luiz, der zuvor verletzt am Boden liegen geblieben ist. Er muss raus, für ihn kommt Guendouzi ins Spiel.

30. Minute: Oh nein das sieht gar nicht gut aus. Rönnow bleibt nach einer sehr starken Parade am Boden liegen, hält sich schmerzverzerrt das Knie. Er ist wohl am Rasen hängen geblieben.

25. Minute: Arsenal hält den Druck hoch, die Gunners wollen vor der Pause unbedingt die Führung. Doch das Spiel ist relativ zerfahren, beide Mannschaften tun sich bisher spielerisch schwer. Mal sehen, wie es weitergeht.

24. Minute: Ein paar wenige Eintracht-Fans haben es trotz der intensiven Kontrollen Vonseiten des FC Arsenal ins Stadion geschafft, sogar vereinzelte SGE-Schals sind zu sehen. Aber ganz ehrlich wir hätten lieber einen proppenvollen Gästeblock und laute Fangesänge gehört.

21. Minute: Rönnow hält derzeit die Null für die Eintracht fest. Der Freistoß der Gunners segelt direkt in den Strafraum der Eintracht, wo Rönnow den Ball souverän wegfaustet. Das hätte sonst böse enden können. Sehr gutes Spiel des SGE-Keepers bis hierher.

20. Minute: Filip Kostic sieht für einen Trikot-Zieher bei Chambers die Gelb. Es gibt Freistoß.

16. Minute: Der Druck wird für die Eintracht gerade fast unerträglich. Arsenal ist in Angriffslaune, ein Kopfball von da Costa landet direkt vor dem Fuß von Tierney, der direkt abzieht. Ein Glück, dass Rönnow heute gut drauf ist, er rettet mit einer riesen Parade.

12. Minute: David Luiz ist bei dem Angriff der Gunners verletzt am Boden liegen geblieben. Er wird noch auf dem Rasen behandelt, kann dann aber doch weitermachen.

11. Minute: PUH, Glück gehabt. Saka setzt sich richtig gut auf links gegen seinen Gegenspieler durch und flankt wunderschön in die Mitte. Dort steht Aubameyang, doch auch Willock kommt angerauscht. Der Mittelfeldspieler bedrängt Aubameyang, weshalb er rechts am Frankfurter Tor vorbeiköpft. Da standen sich die beiden Gunners gegenseitig im Weg, sonst hätte es wahrscheinlich geklingelt.

11. Minute: Arsenal steht sehr tief, will früh pressen und die Eintracht früh stören. Beide Mannschaften sind gut ins Spiel gekommen, das könnte ein echt guter Fußballabend werden – hoffentlich mit gutem Ausgang für die Eintracht.

9. Minute: Schockmoment! Willock tritt Hasebe auf den Fuß, er bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Doch der Japaner ist ein Kämpfer, er kann weitermachen.

8. Minute: Das Emirates Stadion sieht übrigens verdammt leer aus. Überall viele freie Plätze, die die Fans der Eintracht sicher gerne besetzt hätten.

7. Minute: Direkt eine zweite Ecke, doch die bringt leider nichts.

6. Minute: Gute Ecke von Kamada! Danny da Costa kommt nicht richtig zum Kopfball, sonst wäre das wirklich gefährlich geworden. Schade. Aber guter Anfang der Eintracht.

5. Minute: Erste Ecke für die Eintracht. Ganz ehrlich, Standards kann die Eintracht doch eigentlich ganz gut. Daumen drücken!

4. Minute: Arsenal mit einem aggressiven Start, die Londoner wollen das Ding offenbar heute Abend unbedingt klar machen. Aber die Eintracht lässt sich so leicht nicht irritieren.

2. Minute: Nach zuletzt drei Niederlagen stellt sich bei der Eintracht auch ein bisschen die Frage, wie sie ins Spiel kommen. Hoffentlich gut, im Hinspiel gegen den FC Arsenal präsentierten sich die Hessen in einer tollen Form, verloren das Spiel am Ende aber unglücklich mit 0:3.

1. Minute: Die Eintracht stößt an, es geht los in London.

Update, 20.59 Uhr: Wie auch schon gegen Lüttich laufen die Spieler von Eintracht Frankfurt in der Trainingsjacke mit der Nummer 12 auf, ein Gruß an ihre Fans, die leider heute nicht im Stadion sein können. Vor den Toren des Emirates Stadions stehen einige Fans, die zwar mitgereist, aber nicht reingekommen sind. Der FC Arsenal hatte bereits angekündigt, die Kontrollen zu verschärfen.

Update, 20:56 Uhr: Kleines Wetterupdate: Es ist frisch und es regnet. Typisch englisches Wetter also. Kann die Eintracht damit umgehen? In wenigen Minuten wissen wir es. Die Teams stehen im Spielertunnel, nur noch wenige Minuten, dann geht es los.

Update, 20:55 Uhr: In fünf Minuten geht es los. Bei uns steigt die Nervosität. Was denken Sie? Kann die Eintracht heute gewinnen? Stimmen Sie ab!

Update, 20:05 Uhr: Auch die Aufstellung der Gastgeber ist da. Mesut Özil sitzt zunächst auf der Bank.

Our team news for tonight's game...



Martinelli starts

Aubameyang also in attack

Xhaka returns

Martinez lines up in goal



#UEL — Arsenal (@Arsenal) November 28, 2019

Update, 20:03 Uhr: Die Aufstellung der Eintracht ist da. So starten unsere Adler in London:

Update, 19:39 Uhr: Was der FC Astana kann, das sollte Eintracht Frankfurt auch schaffen. Der Klub aus Kasachstan besiegte in der Gruppenphase gerade das altehrwürdige Manchester United - ein einstiger Spitzenklub aus der Premier League. Genau wie Arsenal. Die Parallelen sind überdeutlich.

Update, 17:56 Uhr: Auch wenn es beim FC Arsenal gerade nicht so gut läuft – die Gunners warten seit sechs Spielen auf einen Sieg – gleicht das Emirates Stadion auf europäischer Ebene einer Festung. Denn der FC Arsenal konnte sieben Heimspiele in Folge gewinnen und den Vereinsrekord von 2001 bis 2002 einstellen.

Dabei trafen die Gunners in den vergangenen sechs Heimspielen mindestens doppelt, in fünf der sechs Begegnungen sogar dreifach. Einfach dürfte das für die Frankfurter am heutigen Abend also nicht werden.

ABER: Auch die Auswärtsbilanz der Eintracht in der Europa League kann sich sehen lassen. In 17 Begegnungen gingen die Adler zehn Mal siegreich vom Platz, drei Mal teilten sie sich die Punkte und lediglich vier Spiele gingen verloren. Dabei gelang der Eintracht in 16 von 17 Partien mindestens ein Treffer.

Eintracht Frankfurt: Französisches Gespann pfeift Europa-League-Spiel gegen FC Arsenal

Update, 16:56 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den FC Arsenal ist der Franzose Ruddy Buquet. Ihm zur Seite stehen Guillaume Debart und Julien Pacelli, Vierter Offizieller ist Frank Schneider. Buquet leitete in dieser Saison auf internationaler Ebene bereits zwei Spiele in der Champions League und ein Spiel in der Europa-League-Qualifikation.

+ Der Franzose Ruddy Buquet leitet das heutige Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal. © dpa/Yoan Valat

Update, 15:32 Uhr: Ein kleiner „historischer Fakt“, der der Eintracht für heute Hoffnung macht: Auf den Tag vor sechs Jahren, nämlich am 28.11.2013, qualifizierte sich die Eintracht durch einen 1:0-Auswärtssieg bei Girondins Bordeaux für die K.o.-Phase der UEFA Europa League.12.000 Eintracht-Fans begleiteten die Mannschaft damals in die französische Stadt.

+ Auf den Tag genau vor sechs Jahren machte die Eintracht den Einzug ins Sechszehntelfinale der Europa League klar. © dpa/Caroline Blumberg

Update, 14:48 Uhr: Die Fans von Eintracht Frankfurt werden am heutigen Donnerstagabend nicht im Stadion dabei sein. Denn die UEFA hat die Anhänger der Hessen für zwei Auswärtsspiele gesperrt. Der FC Arsenal hat deshalb auch die Kontrollen vor dem Emirates Stadion verschärft. Einige Fans haben sich auf verschiedensten Wegen Karten für das Spiel besorgt und wollen trotzdem versuchen, ins Stadion zu kommen.

Update vom Donnerstag, 28.11.2019, 13:57 Uhr: Die Spannung steigt. In sieben Stunden ist Anpfiff bei FC Arsenal gegen Eintracht Frankfurt.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt ohne die Verletzten Sebastian Rode und Bas Dost in London

London/Frankfurt - Nach der erste Niederlage vor heimischem Publikum gegen den VfL Wolfsburg bleibt Eintracht Frankfurt nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Denn am Donnerstag, 28.11.2019, wartet schon das nächste wichtige Spiel auf die Hessen. Im Londoner Emirates Stadion kämpft die SGE um den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League. Gegner ist keine geringere Mannschaft als der FC Arsenal.

Nach der bitteren 2:1-Niederlage gegen Standard Lüttich Anfang November duellieren sich die Hessen mit den Belgiern im Fernduell um den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe F.

Eintracht Frankfurt in der Europa League: FC Arsenal wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg

Verzichten muss Eintracht Frankfurt dabei auf ihren Mittelfeldmann Sebastian Rode sowie auf Stürmer Bas Dost. Beide plagen muskuläre Probleme. Diese Ausfälle dürften die Hessen schwächen, zudem muss die Eintracht ausgerechnet gegen den FC Arsenal versuchen, die Wende zu schaffen. Denn die Eintracht hat ihre letzten drei Pflichtspiel verloren doch ein Sieg oder mindestens ein Unentschieden gegen den FC Arsenal wären für ein Weiterkommen in der Europa League wichtig.

Positiv für Eintracht Frankfurt könnte dabei sein, dass auch der FC Arsenal derzeit relativ weit weg von seiner Bestform ist. Seit sechs Spielen warten die Gastgeber des fünften Europa-League-Gruppenspiels auf einen Sieg, das Selbstvertrauen der Engländer dürfte also auch ramponiert sein.

Eintracht Frankfurt mit Zuschauerausschluss bestraft – FC Arsenal verschärft Kontrollen

Verzichten muss Eintracht Frankfurt nicht nur auf die Akteure auf dem Platz, auch die Fans der Hessen werden nicht vor Ort im Stadion sein. Der Grund: die UEFA hat die Frankfurter mit zwei Spielen Auswärtssperre bestraft, nachdem es im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Vitoria Guimaraes erneut zu Ausschreitungen der Zuschauer gekommen war.

Der FC Arsenal hat deshalb auch angekündigt, die Kontrollen rund um das Stadion zu verschärfen. Eintracht-Fans, die versuchen auf das Gelände des Emirates Stadions zu gelangen, sollen bereits an der Einlasskontrolle abgewiesen werden.