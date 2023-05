Messi-Wechsel nach Saudi-Arabien wohl fix – Wiedersehen mit Cristiano Ronaldo

Von: Christoph Wutz

Nach Cristiano Ronaldo wechselt nun auch Lionel Messi nach Saudi-Arabien. Seinen ewigen Konkurrenten lässt er damit finanziell weit hinter sich.

Paris/Riad – Lionel Messi ist zurück im Training von Paris Saint-Germain. Zuletzt war der Argentinier suspendiert worden, nachdem er spontan einen Tag mit seiner Familie in Saudi-Arabien verbracht hatte. In den Golfstaat könnte es ihn ihm Sommer auch ziehen, wenn sein Vertrag in Paris ausläuft. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP – und schreibt von einem „Blockbuster-Deal“.

Lionel Messi Geboren: 24. Juni 1987 (Alter: 35 Jahre), Rosario, Argentinien Positionen: Rechtsaußen, hängende Spitze Vertrag bei Paris Saint-Germain bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 45 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Für „riesigen“ Vertrag: Messi-Wechsel nach Saudi-Arabien wohl „beschlossene Sache“

Messi, der aktuell noch bis zum 30. Juni vertraglich an PSG gebunden ist, stehe vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien, berichtet die Agentur unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Diese verfügt über „Kenntnisse über die Verhandlungen“ des siebenmaligen Weltfußballers mit dem saudischen Staatsfonds PIF, der hinter dem Coup steht. Dem Informanten zufolge sei Messis Wechsel bereits „beschlossene Sache. Er wird in der nächsten Saison in Saudi-Arabien spielen.“

Rund um den „außergewöhnlichen, riesigen“ Vertrag seien lediglich noch „einige kleine Details“ zu klären, so die Quelle, ehe der Wechsel des 35-Jährigen verkündet werden könne. Ein konkretes Salär nannte der Informant nicht. Der französischen L‘Équipe zufolge lockt der saudische Rekordmeister Al-Hilal Messi mit einem Jahresgehalt von 500 bis 600 Millionen Euro.

Könnten in Zukunft wieder häufiger aufeinander treffen: Die beiden Superstars Lionel Messi (r.) und Cristiano Ronaldo (l.), hier bei einem Freundschaftsspiel zwischen einer All-Star-Mannschaft der saudischen Liga und PSG im Januar 2023. © Imago / Power Sport Images

In Saudi-Arabien trifft Messi auf Cristiano Ronaldo – und löst ihn als bestbezahlten Sportler ab

Welchem Klub sich der viermalige Champions-League-Sieger final anschließen wird, steht jedoch noch nicht fest. Klar ist allerdings, dass er seinen großen Rivalen Cristiano Ronaldo, der seit Januar ebenfalls im Wüstenstaat bei Al-Nassr spielt und dort rund 200 Millionen Euro jährlich kassiert, dann wohl als bestverdienenden Sportler der Welt ablösen wird. Die anonyme Quelle der AFP sagte dazu, die Verhandlungen mit Messi hätten „nicht so lange gedauert wie bei Ronaldo.“ Schließlich kenne der PIF nun „das Rezept, um Weltklassespieler unter Vertrag zu nehmen.“

Gespannt sein darf die Fußall-Welt vor allem auf die Duelle der beiden Superstars in der Saudi Professional League. Legendär sind ihre zahlreichen Duelle ab 2009 in der spanischen Liga, als Messi noch für den FC Barcelona und „CR7“ für Real Madrid kickte.

Messi ist bereits Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien

Für seinen Trip in das arabische Königreich hatte sich Messi, der bereits Tourismusbotschafter Saudi-Arabiens ist, zuletzt entschuldigt. Seine Suspendierung war in der Folge aufgehoben worden. Eine Zukunft in Paris scheint aber dennoch ausgeschlossen. Nun ist offenbar auch klar, wohin es „La Pulga“, der zuletzt auch von den PSG-Fans vermehrt ausgepfiffen wurde, zieht. (wuc)